Virender Sehwag "Eu gostaria do que eu queria": Sachin Tendulkar revela uma história engraçada

Ele sabia como manobrar a mente de Virender Sehwwequa para obter o melhor dele e podia dizer a Yuvraj Singh que “isso importaria quando isso importa”, porque Sachin Tendulkar sempre acreditava que as parcerias crescem graças à confiança. O maior roteiro de críquete nos testes e o ODI esteve presente na quinta -feira no Partido Rashtrapati Bhavan Vimarsh Shrinkhala, durante o qual personalidades destacadas compartilham sua jornada com as pessoas. Tendulkar era um convidado pessoal do presidente do presidente Droupadi e apresentou a ela uma camisa de teste indiana assinada. O ícone de Wink foi acompanhado pela esposa e filha de Anjali.

Ele falou sobre como o esporte trata todos igualmente.

“Você pode estar em boa forma, mas outra pessoa não está, e outra pessoa está em boa forma e você não está. Como equipe, você deve se ater a momentos bons e ruins. Você tem que confiar em seu parceiro “, disse Tendulkar.

Ele manteve a platéia com anedotas desde a época do jogo.

Tendulkar disse que cada equipe tem jogadores com vários aspectos e você precisa entendê -los para tirar o melhor proveito deles.

“Com Sehwag, ele faria o oposto ao que eu queria que ele fizesse. Eu diria Virru, se eu quisesse que ele se defendesse por alguns sacerdotes, eu diria a ele “Viru, ir e começar a explodir tigelas e bater nos grandes seis”. Virru diria “sem Paaji, acho que deveria defender quatro marchas e depois tentar atingir os seis” – lembrou Tendulkar.

“Eu tive que dizer o oposto para sair do vírus da melhor maneira possível. Eu sorria e sabia que tenho o que quero “, disse ele.

Da mesma forma, ele lembrou como Yuvraj parecia um pouco de energia antes do início da Copa do Mundo em 2011 e, em seguida, não tinha atrações que seria detectado com câncer após um mega evento.

“Liguei para Yuvi para jantar e perguntei por que ele parecia um pouco com energia. Ele disse: Paaji, não tenho tempo no tempo. Eu disse a ele para esquecer de bater e concentrar -se no campo. Estabeleça várias metas. Eu disse: “Yuvi, você importará quando isso importa”, e a primavera voltou em seu passo “, disse Tendulkar.

O ícone do críquete falou sobre a confiança do parceiro e citou um exemplo de que Rahul Dravid escolhe suas dicas durante a partida de teste com a Nova Zelândia, quando Chris Cairns pegou a bola.

“Eu e Rahul piscamos, e Chris Cairns nos viramos. Devido ao solo, às vezes você não pode ver o lado brilhante da bola.

“Cairns nos derrotou e a partida foi crítica. Eu disse a Rahul: “Se pudéssemos colocar um bastão em uma mão e você avaliar o movimento”. Quando Cairns foi para a costura cruzada, eu mantive o bastão dentro. Tendulkar já foi muitas vezes em Rashtrapati Bhavan para receber prêmios, mas pela primeira vez ele veio como convidado do presidente.

“O presidente honorário e eu conversamos sobre hóquei no Campeonato Mundial de Bhubaneswar, que eu vi, sentado ao lado do meu amigo Dilip Tirkey. Conversamos sobre comida em Odisha. Quando passei pelos corredores de Rashtrapati Bhavan, vi os retratos de nossos guerreiros pela liberdade decorados com as paredes da liberdade.

Comumente considerado um dos maiores clubes de todos os tempos, ele reuniu 15.921 em testes e 18.426 em ODI.

Tendulkar, que recebeu Bharat Ratna, o maior prêmio civil da Índia em 2014, também tem um recorde pelos séculos mais internacionais (51 em testes e 49 em ODI).