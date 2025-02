Vishal Kaith, Alaeddine Ajaraie Destaques Matchweek 19 Team da semana

Muitos jogadores indianos impressionaram na semana do jogo ISL 19.

A Indian Super League (ISL) concluiu sua 19ª semana 19 com um empate sem gols entre o Mumbai City FC e o East Bengala FC na cidade dos sonhos. A semana começou com as pontuações de assentamento de Mohun Bagan com o Bengaluru FC com uma vitória estreita por 1 a 0 em Kolkata, seguida pela vitória dominante por 2-1 do Jamshedpur FC no Punjab FC fora de casa.

O Northeast United também venceu novamente com uma vitória convincente por 4-1 contra um estádio cheio em Guwahati. Kerala Blasters atingiu o Chennaiyin FC por 3-1 na sexta-feira e manteve suas aspirações nos playoffs vivas. Estamos quase perto do final da liga com equipes que lutam por seus objetivos individuais.

Nessa nota, vamos dar uma olhada na equipe de Khel Now para o jogo 19.

Treinamento: 4-4-2

GK – Vishal Kaith (Mohun Bagan SG)

Vishal Kaith continua a brilhar entre os paus. Ele é o favorito da luva dourada com dez folhas limpas em Isl. Vishal manteve sua décima folha limpa esta semana e fez cinco salvagens no processo. Ele fez três salvagens de dentro da caixa e um golpe também. Kaith também registrou um espaço livre e ajudou Mohun Bagan a conquistar uma vitória crucial contra o Bengaluru FC.

RB – RETIME TLAG (Northeast United FC)

A resgate tem sido um dos jogadores mais aprimorados de Juan Pedro Benali. Tornou -se a solução para os problemas do nordeste do United na posição do lado direito e substituiu Dineh Singh como a primeira opção certa no ISL. Ele gravou cinco xícaras, juntamente com uma autorização, interceptação e bloqueios cada. O TLAG também executou dois passes principais com uma precisão de 95%.

CB – Pratik Chowdhary (Jamshedpur FC)

O centro da rocha foi sólido para o Jamshedpur FC nesta semana. Ele fez seis autorizações importantes ao registrar duas interceptações e um bloco. Chowdhary não foi abandonado uma vez e venceu a maioria de seus duelos aéreos. Foi fantástico no ar e também marcou o gol de abertura através de um cabeçalho. Embora tenha sido um desempenho sólido dele, ele precisa trabalhar em sua distribuição de bola.

CB – Asheer Akhtar (Northeast United FC)

Asheer Akhtar marcou um gol crucial e ajudou o nordeste do United a obter os três pontos contra o Hyderabad FC. Foi também seu primeiro gol da temporada. Akhtar ficou como uma parede no coração do fundo dos Highlanders. Ele fez duas autorizações e tacos, cada um junto com um bloco. O ano de 30 anos ganhou a maioria de seus duelos terrestres e todos os seus duelos aéreos.

LB – Hmmingthan Mawia (Mumbai City FC)

Valpuia se tornou uma das melhores ligações da liga nesta temporada em ISL. É bem -sucedido com sua distribuição de bola e tacle. Sua capacidade de contribuir em ambas as extremidades do campo o torna um ativo importante para os ilhéus. Ele registrou duas autorizações, uma interceptação e um tacle cada, enquanto completava 59/67 passa com uma precisão de 89%.

RM – Korou Singh (Kerala Blasters FC)

Korou tem sido uma das estrelas em ascensão em Isl nesta temporada. Ele ganhou um nome com suas exposições consistentes e inspiradoras para Kerala Blasters. Singh marcou um gol nesta semana e ajudou sua equipe a conseguir os três pontos. Além disso, estava ativo nas duas extremidades do tom e fabricou dois copos e espaços autorizados, cada um junto com uma interceptação cada.

CM – Adrian Luna (Kerala Blasters FC)

Adrian Luna continua fazendo o que faz de melhor. Luna inspirou Kerala Blasters a uma vitória muito necessária no South Derby com algumas assistências. O professor uruguaio parecia agudo e era o ponto de diferença entre os dois lados. Ele executou três passes importantes, mantendo uma precisão passageira de 84%. Além disso, ele também gravou duas xícaras e uma interceptação.

CM – Javi Hernández (Jamshedpur FC)

O meio -campista espanhol foi um dos melhores jogadores do Jamshedpur FC nesta temporada em ISL. Ele está constantemente caindo em ações vencedoras de uma festa e levando os mineiros vermelhos na linha sem ajuda. Javi marcou o gol de vitória para sua equipe enquanto venceu a maior parte de seus duelos aéreos e terrestres. Ele também fez cinco autorizações, dois tacles e uma interceptação durante o jogo.

LM – Liston Coacaco (Mohun Bagan SG)

Liston Coraco marcou um golpe de fora da caixa para ganhar os três pontos em uma partida apertada contra o Bengaluru FC. O internacional indiano arriscado na primeira tentativa e obteve o passado Gurpreet Singh Sandhu com um ataque feroz. Ele gravou dois chutes no gol enquanto ganhava todos os seus duelos aéreos.

ST – Kwame Peprah (Kerala Blasters FC)

Kwame Peprah encontrou o fundo da rede uma vez, quando Kerala Blasters concluiu uma importante vitória contra o Chennaiyin FC nesta semana. O homem -alvo executou um passe importante e também teve um tiro bloqueado. Peprah fez uma autorização e se dirigiu a cada um enquanto ganhava a maioria de seus duelos terrestres e mantinha uma precisão passageira de quase 80%.

ST – Sub -Deldine Time (Northeast United FC)

O atacante marroquino marcou seu número 16 da temporada em ISL de maneira icônica. Ajaraie desencadeou um chute livre de fora da caixa e encontrou o fundo da rede para ajudar o nordeste do United a retornar a formas vencedoras. Alaeddine estava perdendo uma grande oportunidade ao gravar dois chutes no alvo e um tiro bloqueado. Ele também executou um passe importante.

