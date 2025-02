Vista anterior da base de beisebol de fantasia 2025: Classifique o top 12, mais sono, surtos, bustos, dados do ADP e

Uma coisa engraçada aconteceu no meu caminho para escrever esta prévia da primeira base de beisebol de beisebol 2025: me convenci de que realmente gostei do estado da primeira posição base.

Talvez.

Para deixar claro, a primeira posição base chegou ao que esperamos que fosse coletivamente em 2024, como escrevi anteriormente na baixa temporada. Uma combinação de uma série de fatores: o DH universal e a falta de impactos de jovens morcegos para substituir as superestrelas que desapareceram como Joey Votto e o chefe de Paul Goldschmidt entre eles, levou a uma das piores temporadas ofensivas que vimos de a primeira posição base. Em 2024. De 2002 a 2023, Mlb A primeira base publicou coletivamente pelo menos 110 WRC+ em todas as estações, exceto três, de acordo com o banco de dados Dabraphs.com, e a 107ª marca de 2024 foi a pior marca pelo menos nessa seção.

No topo da posição, Matt Olson, Pete Alonso e Freddie Freeman decepcionaram. Enquanto isso, os brotos de Tristan Casas, Vinnie Pasquantino e Christian Encarnansing-Strand não foram materializados, deixando-nos com menos morcegos de impacto do que geralmente temos na primeira base e Um grupo de opções de baixa faixa para escolher. Então, como me convenci de que gostei do estado da primeira posição base?

Principalmente, é reduzido à profundidade da posição. A primeira base do primeiro top parecerá relativamente fraca se você estiver jogando este jogo há muito tempo e, a partir daí, é principalmente de onde vem a percepção da fraqueza. Ainda estamos esperando que a próxima onda da primeira base assuma o comando, e acho que veremos uma série de passos de avanço que nos fazem ver a posição mais positiva desta vez no próximo ano.

Ainda estou no potencial de Breakout para casas, Pasquantino e Encarnación-Stand, e o preço muito deprimido deste último facilita a apostar. Mas depois de deixar os 12 primeiros, existem vários tipos que espero melhores coisas em 2025. Michael Toglia é o principal deles, e eu a adicionarei à minha coluna Breakouts 2.0 quando a publicarmos em março, mas também estou otimista de que isso Ryan Mountcastle retorna para ser um possível morcego de impacto, e eu pude ver uma grande temporada de rebotes de Yandy Díaz.

Isso não significa que eu possa ou simplesmente atingir a posição e apenas escrever opções de rodada tardia na primeira base, é claro. Porque quando você chega em cerca de 22 anos em posição, você começa a ficar sem nomes que valem a pena ser otimistas. Muitos editores escolherão a primeira base para ser o seu canto de jogadores, para que você certamente não queira que você fique com uma situação em que confia em Josh Bell como uma opção inicial até 2025.

Mas existem opções interessantes suficientes na faixa de 12 a 20 das classificações da primeira base que não odeiam a idéia de imersão dupla para meus pontos 1B e IC nesse intervalo. Há um lado positivo e, se pelo menos alguns deles chegarem, veremos essa posição muito mais otimista desta vez no próximo ano.

Vamos esperar pelo menos. Precisamos disso.

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: Low-A, Double-A

Estatísticas menores das ligas: .368 BA (38 AB), 4 horas, 1.283 Paho, 12 BB, 10 K

Com sua presença imponente de 6 pés e 5 na caixa da massa esquerda, Kurtz convida comparações com uma primeira base do O passado não tão distante do atletismo, o bravo atual Matt Olson. Não é apenas em estatura, sim. Seu poder vem naturalmente, tocando todos os campos em vez de confiar nele para fazer a bola ao seu lado, o que deve permitir um grande local no total sem comprometer seu potencial médio de rebatidas. Ele chegará muito à base através de caminhadas também.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada

Idade (dia de abertura): 20

Onde ele jogou em 2024: Low-A, High-A, Double-A, Triple-A

Estatísticas menores das ligas: .292 BA (446 AB), 23 h, .890 Ops, 59 BB, 132 K

O juiz de Aaron marcou o início de uma era de 7 polegadas de massa e, embora qualquer perspectiva dessa altura inevitavelmente se compare ao OG, Eldridge tem uma oportunidade melhor do que a maioria dos home runs no total, alcançando o tipo de velocidade de saída que promoveu-o para Triple-A aos 19 anos. Ele também atinge um ritmo gerenciável e, em geral, mantém a bola acordada, evitando o maior número de dificuldades para as perspectivas desse tipo.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Visual sazonal

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: High-A

Estatísticas menores das ligas: .241 BA (116 AB), 2 horas, .690 Ops, 7 BB, 26 K

Para o tipo de velocidade de saída gerada por Caglianone, e estamos conversando no nível de Oneil Cruz, é surpreendentemente bom fazer contato, talvez bom demais, pois muitas vezes são tons de pesca que só podem levar aos maus resultados da baile banhado , a saber, no chão. O caminho para a grandeza, então, é óbvio (Pare de perseguir!) Mas mais fácil dizer isso do que fazê -lo e longe de uma certeza para um jogador que agora está no desenvolvimento do desenvolvimento.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Visual sazonal

Idade (dia de abertura): 21

Onde ele jogou em 2024: High-A, Double-A

Estatísticas menores das ligas: .264 BA (367 AB), 18 h, 15 sb, .850 Ops, 58 BB, 145 K

Isaac perdeu algum impulso como uma perspectiva na última temporada, sua taxa de strikeout aumentou para níveis perigosos (30,1 %) na alta e ridiculizável (40,6 %) durante uma estadia de 31 jogos em duas vezes A. Experimentando com um chute na perna para gerar mais energia (não é que ela precisaria), mas claramente o risco está elevado agora.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Visual sazonal

Idade (dia de abertura): 21

Onde ele jogou em 2024: Double-A, Triple-A

Estatísticas menores das ligas: .294 BA (538 AB), 40 h, 0,914 OPS, 34 BB, 144 K

Os 40 home runs de Los Santos eram seis a mais do que qualquer outro jogador menor e não eram uma miragem em termos de quão difícil a bola atingiu. Mas, embora 46 % dos lançamentos fora da área pudessem funcionar contra ligas menores, deixe a porta aberta para que as folhas mais velhas esculpessem completamente. Devemos descobrir muito rápido se ele afundar ou nadar, com a reconstrução Marlins que oferecem muitas oportunidades.

Impacto de fantasia de Scott 2025: lutando nesta primavera