Vista anterior da segunda base de beisebol de fantasia 2025: classifique os 12 primeiros, mais dormindo, surtos, bustos, dados do ADP, mais

Idealmente, os melhores jogadores de cada posição de beisebol de fantasia lhe darão uma produção completa. O que separa as posições mais profundas, como o jardim e o campocort das posições mais fracas, como a primeira base e a segunda base, é a velocidade com que a produção de quatro ou cinco categorias se esgota.

Na segunda base, está exausta extremamente rapidamente. Ketel Marte não roubará muitas bases, mas deve se destacar nos outros quatro; José Altuve não liderará em muitas raças, mas será pelo menos uma vantagem nos outros quatro; Ozzie Albies e Marcus Semien provavelmente não o ajudarão muito na média de rebatidas, mas você deve obter uma produção sólida em qualquer outro lugar. Depois? Bem, ficamos sem nossas apostas certas, certo?

E aquilo é O principal problema na segunda base. Você pode encontrar jogadores úteis aqui em quase qualquer momento do draft, especialmente se estiver procurando por um rebatedor ou assaltos médios. Mas desde que a era da bola jogou atingiu um final semi -oficial em 2022, encontrar energia na segunda base é cada vez mais difícil de fazer. E, como o poder está tão ligado a outras medidas de produção de execuções, também é difícil encontrar corridas e RBI na segunda base.

Essa é a fraqueza real e literal da posição. Em 2024, apenas quatro jogadores que jogaram principalmente na segunda base tiveram quatro home runs; Apenas três marcaram 90 corridas, e apenas dois Liderou mesmo em 80 corridas. Compare isso com os assaltos, onde você teve cinco 2B de 30 assaltos e 10 com pelo menos 20. E até a média de rebatidas, tivemos quatro golpes pelo menos 0,280 (min. 400 pa), sete que atingiram pelo menos 0,270 e 12 Eles atingiram pelo menos 0,260.

A segunda base está fora do nível superior, especialmente uma posição de especialistas. Você provavelmente não encontra a peça central do seu alinhamento aqui, mas pode encontrar algumas peças complementares agradáveis ​​para preencher as lacunas da sua lista. E também é uma posição com uma profundidade surpreendente, com muitas opções que valem a pena considerar (e talvez até se empolgar!) Na faixa de 18 a 24 das classificações.

Quem você escolhe na segunda base pode não determinar o destino da sua temporada, mas com a abordagem correta, isso pode ajudá -lo a se colocar no topo.

Uma coisa a considerar antes de entrar na carne desta visão anterior e pode ser outra razão para estar otimista sobre o estado da segunda base: poderíamos obter um tonelada de jogadores altos que ganham elegibilidade 2B no início da temporada. O Jazz Chisholm parece estar retornando à segunda base para os Yankees, por exemplo, e estaria lá com Ketel Mars como o melhor jogador da segunda base … a menos que Mookie Betts vença a elegibilidade lá. Os Dodgers disseram que planejam começar no Campocorto, mas com a assinatura de Hyeseong Kim, o melhor alinhamento pode ser Kim em breve e Betts no segundo; Eles também poderiam interpretar Tommy Edman no Campocorto se Andy Pages ou James Outman fizer o trabalho do Garden Central no treinamento da primavera.

Além disso, é provável que Matt McLain retorne à segunda base depois de se perder na última temporada pelos Reds no meio de lesões e costelas do ombro. Também há potencialmente uma perspectiva para os filhotes dos filhotes externos, Matt Shaw, poderiam obter uma elegibilidade 2B se Nico Hoerner tiver que perder tempo para abrir a temporada enquanto se recupera da cirurgia do cotovelo e até fala sobre Isaac Paredes que ela se move para o segundo Base se Alex Bregman assinou novamente com as estrelas.

Ou seja, essa posição pode ser muito melhor aproximadamente cinco jogos na temporada atualmente. Não tenho certeza se devo mudar drasticamente sua percepção da posição, mas pude optar por vê -la com um corante mais rosa.

2025 prep As melhores perspectivas do receptor



1. Kristian Campbell, 2b, Meias vermelhas

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: High-A, Double-A, Triple-A

Estatísticas menores das ligas: .330 BA (430 AB), 20 H, 24 SB, .997 OPS, 74 BB, 103 K

Campbell mostrou algumas qualidades de massa na Georgia Tech, convencendo as meias vermelhas a levá -lo com uma seleção da quarta rodada em 2023, mas é o trabalho que eles fizeram desde então, acrescentando a velocidade dos morcegos e, com ele, poder – que fez dele um Machidor absoluto. Sua rápida ascensão no ano passado o faz respirar pelo pescoço de outras opções jovens de campo/jardim, como Vaughn Grissom, Ceddanne Rafaela e Wilyer Abreu, e acredita que voa além deles mais cedo ou mais tarde.

Impacto de fantasia de Scott 2025: lutando nesta primavera

2. Agris Bazzana, 2b, Guardans

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: High-A

Estatísticas menores das ligas: .238 BA (101 AB), 3 h, 5 sb, .765 Ops, 17 BB, 31 K

A estréia profissional de Bazzana não foi perfeita, mas o perfil permanece quase não fluxo para a seleção superior no rascunho de 2024, destacado por fortes decisões de balanço, além da produção oportunista e das velocidades de lixo. A decisão de mudar de Andrés Giménez nesta baixa temporada parece sugerir que os Guardiões esperam que a Bazzana funcione este ano, e não seria o choque de todos os golpes se fizesse um impulso no treinamento da primavera.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: High-A, Double-A

Estatísticas menores das ligas: .303 BA (379 AB), 15 h, 23 Sb, .903 Ops, 62 BB, 80 K

A dominação de Kaeaschall em dois níveis no ano passado é ainda mais impressionante quando você acha que ele estava jogando uma lesão no cotovelo que finalmente resultou na cirurgia de Tommy John. No entanto, é de pouca consequência de longo prazo e só pode ser usado para restringir a perspectiva de uma posição de um jogador que se qualifica como B em tudo, seu poder bruto médio reforçado por sua capacidade de subir ao seu lado.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada

Idade (dia de abertura): 21

Onde ele jogou em 2024: Double a, especializações

Estatísticas menores das ligas: .230 BA (383 AB), 14 h, 35 Sb, .719 Ops, 62 BB, 88 K

Estatísticas da liga principal: .171 ba (35 ab), 1 2b, 1 sb, 1 bb, 6 k k

Amador estava atingindo .194 em 9 de junho e, no entanto, as Montanhas Rochosas o chamaram de qualquer maneira, condenando -o a uma estréia miserável que só serviu para manchar sua perspectiva. No entanto, acontece que o excelente da bola só precisava de algum tempo para se adaptar ao lançamento de um nível mais alto, porque ele venceu .293 (43 por 147) com sete jogadores, 10 assaltos e um OPS de 0,872 em seu Final 37 jogos em Double-A

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: Low-A, Double-A

Estatísticas menores das ligas: .347 BA (101 AB), 6 horas, 2 SB, .984 Paho, 9 BB, 29 K

Com seus ombros largos e seu poder sem esforço, indo 18 por 32 (0,563) com seis jogadores. Os strikeouts começaram a se acumular depois, o que, esperançosamente, convence Los Angeles a ir com calma com ele (nunca seu traje forte).

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada