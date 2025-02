Vista anterior da segunda base de beisebol de fantasia 2025: valor para ter se você estiver disposto a esperar

A segunda base não é uma posição para se preocupar em concluir os rascunhos de fantasia este ano, especialmente para aqueles que jogam com a generosa elegibilidade do Yahoo. Mookie Betts é o único jogador elegível de 2B que está sendo recrutado nas 25 seleções e apenas quatro bases -basemas têm um ADP dos 60 melhores. Apenas sete 2b estão sendo escritos nas 130 melhores seleções. É também uma posição cheia de mangas adormecidas no final dos rascunhos, algumas das quais têm melhores projeções do que outra segunda base que muitas rodadas mais altas enviam.

A segunda base não tem opção aparentemente alta fora dos betts de 32 anos e é profunda, girando Projeções de oopsy Nos valores de salário limite, a segunda base nº 2-14 é separada por apenas US $ 5. Os gerentes de fantasia podem esperar na posição.

Objetivos favoritos do final da rodada

Andrés Giménez, Toronto Blue Jays

Giménez foi um dos 17 jogadores a atingir 30 assaltos no ano passado, mas tem um ADP de 200,8 no Yahoo Draft. Ele virá de um ano no prato, mas Giménez tem uma corrida de 103 WRC+ e ainda tem 26 anos. Sua defesa de elite o manterá regularmente no provável alinhamento aprimorado dos ladrilhos. K% de Giménez caiu três temporadas consecutivas e seu Velocidade de sprint É no 89º percentil. Seu Paho (.588) era 100 pontos mais baixos em casa na última temporada (quando muitos de seus colegas de equipe tiveram grandes divisões do outro lado). Giménez é uma maneira acessível de escrever um jogador 15/30.

Brandon Lowe, Tampa Bay Rays

Lowe lidou com inúmeras lesões desde que subiu por 39-97-99-7 em 2021, mas continuou batendo bem. O tempo perdido do jogo prejudicou suas estatísticas de contagem, também diminuindo seu ADP. Projetos de Oopsy Lowe para Slug para a maioria dos home runs (26) e tem o mais alto WRC+ (131) entre a segunda base desta temporada (sem contar Betts), e isso é um fator para ele perder quase 40 jogos.

Lowe está programado para atingir o segundo lugar no alinhamento de Tampa Bay, intercalado entre o OBP-Machine Yandy Díaz e o candidato do Junior Caminero. Além disso, Lowe não joga mais metade de seus jogos no beisebol O segundo melhor parque de lançamento contra a esquerda –. O% de lesão de Lowe caiu 89 pontos em casa na última temporada, e os raios vão jogar Steinbrenner de campo Em 2025 (dano ao furacão no campo de Tropicana). É a casa da primavera dos Yankees e as dimensões do campo imitam o estádio Yankee. O campo de Tropicana diminuiu o FC para LHB em 12% nas últimas três temporadas, enquanto o Yankee Stadium aumentou 19% naquele período. Um olho de massa aprimorado e o clima também podem ser impulsos para Lowe.

Lowe é um roubo absoluto com um ADP de 220.

Luis Rengifo, Los Angeles Angels

Rengifo viu uma estranha carreira profissional, mas a versão do ano passado marcou a vantagem de 40 assaltos. Rengifo não tem uma ótima velocidade de sprint, mas registrou 24 bases roubadas em apenas 78 jogos na última temporada e joga em uma equipe dos anjos que gosta de correr. As estatísticas da contagem de Rengifo foram limitadas graças à metade perdida de 2024, mas está pronta para quebrar em segundo lugar no alinhamento de Los Angeles este ano, em frente a Mike Trout. Rengifo também é elegível 3B e 225 seleções estão disponíveis nos rascunhos do Yahoo.

Zack Gelof, Athletics

O ADP de Gelof afundou em comparação com o ano passado graças a um 2024 Down, mas é uma temporada eliminada de publicar um 132 WRC+ como um 23 -ano. Gelof teve uma média de 16 home runs e 20 assaltos em apenas 104 jogos durante seus dois anos no maior. É uma média de rebatidas claras, mas o BABIP de .201 na última temporada contra os da esquerda certamente voltará. Gelof fechou 20 de sua carreira 31 home runs ao longo do caminho, para que ele se beneficie da mudança de Oakland para Sacramento.

O Coliseu de Oakland foi classificado como o quinto pior para RHB nos últimos três anos, de acordo com Fatores do parque. Os batedores de A tinham um BABIP de 0,280 em casa no ano passado. O atletismo se mudará para o Sutter Health Park, que jogou principalmente neutro no Triple-A, mas um banhista deve beneficie -se do seu novo clima e território de falha significativamente menor. O parque também teve Instalou um novo olho de massa Para melhorar a visibilidade. Projetos de Oopsy Gelof será uma das únicas duas base em 20/20 deste ano. É uma tarde dormindo dormindo em rascunhos de fantasia.

Thairo Estrada, Rochosas de Colorado

Estrada foi um busto de fantasia no ano passado, mas teve uma média de 14 home runs e 22 assaltos em menos de 500 abdominais para 2022-2023. Agora vai de um parque de lançamento extremo em São Francisco para o Paradise de Batter no Colorado depois de assinar com as Montanhas Rochosas na baixa temporada. O Oracle Park diminuiu a RH para RHB em 21% Nas últimas três temporadasEnquanto o Coors Field os aumentou em 12%. O Colorado também aumentou a corrida, pontuando no máximo 28% da MLB, diminuindo os strikeouts em 13% naquele período. Deixar uma organização dos gigantes que teve a melhor base roubada na última temporada na última temporada também deve ajudá -lo. Estrada está atingindo 0,348 com quatro home runs e três assaltos a cerca de 92 abdominais na corrida em Coors Field, e ainda tem apenas 28 anos.

O ADP de Estrada está deprimido ao sair de um ano, mas está programado para ser a segunda base todos os dias do Colorado em 2025 (é forte defensiva). É um claro sono de fantasia que não é recrutado em 90% das primeiras ligas do Yahoo.

