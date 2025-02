Vista anterior do alívio do beisebol de 2025: Classifique os 12 primeiros, Sparps, dormentes, fugas, busto e muito mais

A classificação dos lançadores de socorro no beisebol de fantasia é provavelmente a posição mais difícil de ter sucesso. Você não apenas precisa tentar avaliar o talento para os arremessadores que estão lançando, no máximo, cerca de 80 ingressos em uma temporada, pouco menos de meia temporada para a maioria dos arremessadores iniciantes, mas também deve tentar prever como os gerentes vão implantar seus melhores apaziguadores.

Tanner Scott, um alívio muito bom em uma equipe muito boa, uma opção de fantasia melhor do que Kenley Jansen em 2025? Jansen é provavelmente o pior arremessador dos dois, e ele certamente está em um time pior, então ele pensaria que é fácil atender Scott, certo? Bem, os Anjos têm um antigo gerente da escola que certamente dependerá de um mais próximo enquanto faz o trabalho, enquanto os Dodgers têm um bullpen cheio de armas de elite e um gerente que está disposto a se misturar e se combinar para fazer o trabalho ao longo dos anos.

Seria uma decisão bastante fácil se tudo o que importou fosse quem é o melhor jogador, o que é mais ou menos como funciona em qualquer outra posição. Mas como as salvagens são uma grande parte de como os fechamentos obtêm seu valor na fantasia, é completamente possível que Jansen termine a melhor opção e haja alguns resultados nos quais nem sequer está perto.

E depois há outra ruga para aqueles de vocês nas ligas de pontos H2H: os Sparps. Então, antes de chegar aos candidatos mais próximos, até 2025, vamos falar sobre os Sparps que você precisa saber:

Conheça os Sparps!

Sparp substantivo : Um arremessador inicial que é elegível em um local de revezamento em seu alinhamento.

Cole Ragans como Sparp em 2024 foi um código de truque para as ligas de pontos H2H.



Agora, quero esclarecer algo: no ano passado, foi um ano extraordinariamente bom para Sparps. Cole Ragans era um ás, e Garrett Croche e Reynaldo López fizeram produção no nível do ACE para seções longas. Não temos ninguém para ser uma opção de impacto óbvia entre os Sparps como Ragans, mas vale a pena notar que não era esperado que nem crochê nem López fossem tão bem quanto eles. Portanto, ainda existe uma possibilidade, apesar de um grupo muito menos intrigante, que alguns tipos obrigatórios deixam esse grupo. Vamos classificar na ordem do que é provável para escrevê -los em uma liga H2H de 12H -Team:

Bowden Francis, Blue Jays – Francis acrescentou um divisor ao seu arsenal na última temporada e emergiu como uma força quase não cuidadosamente na rotação dos ladrilhos, renunciando a mais de três acertos em apenas duas de suas últimas 11 aparições (10 começos). Ele não estava acumulando um grande número de strikeouts, mas seu 3,39 Xera apoiou sua marca geral de 3,30 e mostrou como era bem gerar contato fraco. Eu não acho que seja um ás, mas Francis poderia ser um lançador superior à média, com esse divisor desempenhando um papel importante. Jackson Jobe, Tigers-Jobe é a melhor ou a segunda melhor liga da liga, que certamente é considerada uma grande liga nesse momento, que torna curiosa sua produção relativamente decepcionante de ligas menores em 2024. Ele teve uma eficácia de 2,36 em três níveis, mas também conquistou 25,6% dos batedores apenas decentes opostos enquanto caminhavam 12,0% verdadeiramente terríveis. As coisas devem jogar no Mlb Nível, e seu histórico de lesões é principalmente da variedade não -braço, mas eu gostaria de me sentir mais seguro de suas possibilidades de ser um braço de impacto imediato para a fantasia. Mesmo assim, vale a pena perseguir todas as ligas, e especialmente Ligas de pontos H2H. Clay Holmes, Mets – Holmes está fazendo a transição de bullpen para rotação, e não tenho certeza de comprar o que funcionará. Ele tem uma excelente pia e algumas boas bolas de pausa, mas não tenho certeza de que você tem uma arma para neutralizar as esquerda. Os Mets fizeram um bom trabalho, maximizando as manchetes aparentemente limitadas nas últimas temporadas, e acho que as formas da bola terrestre de Holmes devem pelo menos torná -lo um titular decente. Eu simplesmente não sei quanto aumento existe. É bom em uma liga de pontos H2H, mas margaca em uma liga quebrada. Nick Martínez, Rojos: De alguma forma, Martínez tem Seth Lugo para ele, com um arsenal profundo cheio de lançamentos que ordenam bem, dependendo de gerar contato fraco e evitar caminhadas mais do que acumular strikeouts. Não espero nada como o que Lugo dirigiu há um ano, obviamente, e ele também é bastante marginal para ligas quebradas. Mas acho que é um bom objetivo para as ligas H2H. Drew Rasmussen, Rays – Rasmussen teve duas cirurgias de Tommy John e Um procedimento interno de aparelho ortopédico em sua carreira, o que torna ainda mais impressionante voltar na última temporada, como vimos. Claro, eu estava no bullpen, principalmente em explosões de duas entradas, mas foi bom ver que as coisas ainda estavam lá. Se eu definitivamente estivesse na rotação do dia inaugural, Rasmussen seria uma prioridade mais alta, mas neste momento parece que poderia ser o sexto na ordem hierárquica, o que torna mais difícil justificar a escrita em uma liga mais profunda de pontos. Mas se estiver na rotação, ainda há algum aumento aqui. Mike Soroka, Nationals – Depois de tantas lesões, Soroka não foi o mesmo tipo na última temporada. Ele teve que se reinventar, e foi isso que ele fez, priorizando sua bola rápida de quatro -em suas 10 aparições finais, o que levou a um enorme rota de 43%. Não era a carga de trabalho de uma manchete, mas estava principalmente em explosões de várias entradas, por isso tenho algum otimismo de que isso pode fazer esse trabalho depois de assinar com os nacionais nesta baixa temporada. Pelo menos, estou pegando um volante da rodada tardia em quase todas as ligas de pontos, apenas por precaução. Kris Bubic, Royals – Bubic está tentando ganhar um lugar na rotação do real nesta primavera depois de dominar absolutamente fora do bullpen em seu retorno da cirurgia do cotovelo no ano passado. Ele mostrou algum aumento antes da lesão em 2023, e suas coisas pareciam ainda melhores em períodos mais curtos na última temporada. É um arsenal do título e um parque caseiro decente e um elenco de apoio, o que o torna um objetivo viável no final da rodada em ligas mais profundas. Grant Holmes, Bravos: Holmes tem uma bola rápida decente e um par de bolas de ruptura que parecem melhores que decentes, o que não é uma maneira ruim de iniciar um currículo para um começo nº 5. Não tenho certeza de que seja muito mais do que Isso, e não será para os Braves quando o Spencer Sprnder retornar, assumindo que eles permaneçam saudáveis, mas será um Sparp útil toda vez que estiver na rotação. Hayden Wesneski, Astros – Wesneski foi uma idéia tardia na troca que enviou Kyle Tucker aos filhotes, mas parece que estará na rotação das estrelas para abrir a temporada, e há algumas habilidades interessantes aqui, dirigidas por um Barredor com grandes respostas de 43%. No entanto, seu par rápido de bola não é realmente ótimo, então você pode precisar encontrar outra resposta aqui, talvez mais do cortador sólido que apenas jogou 9% das vezes no ano passado? Parece razoável apostar nas estrelas que se aposentam a Wesneski, e com o potencial das vitórias que advêm de ser apoiado por um bom alinhamento, pode ser uma boa opção Sparp. Luis Ortiz, Guardiões – Guardiões são outra organização na qual tendemos a assumir que eles aproveitarão ao máximo os arremessadores marginalmente interessantes em sua lista, então isso é uma pequena aposta. Ortiz vem de uma temporada decente com os Piratas, onde teve uma eficácia de 3,32 em 135,2 entradas, mas com strikeouts limitados e números subjacentes que realmente não o apoiaram. Eu acho que o melhor que você espera aqui é uma entrada média, a menos que você encontre uma maneira de tirar proveito do aumento do soco que antes mostrou como uma perspectiva.

