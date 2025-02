Vista anterior do Fantasy Baseball 2025: Classifique os 24 primeiros, dormindo, bustos, bustos, dados do ADP, Plus

Há algumas coisas a saber sobre a posição de arremessador de partida enquanto olha para 2025. O primeiro é que, embora seja importante conhecer o grupo de jogadores antes do rascunho, você também deve se lembrar constantemente de que o desgaste será um fator maior aqui do que em qualquer outra posição.

Considero que a piada que eu considerava acrescentando “… se permanecer saudável” no final de cada um dos manchas que escrevi para o restante deste artigo, porque esse será o maior determinante de saber se um arremessador acabou sendo valioso em qualquer um dada a estação. Isso também significa que muito do que você está prestes a ler aqui se tornará totalmente sem sentido no meio da temporada; Muitos dos arremessadores aqui estarão fora da mesa durante o treinamento da primavera.

Essa é apenas a natureza da posição, e pode ser ainda mais verdadeira. Costumava ser que os primeiros arremessadores recrutados em qualquer temporada de fantasia fossem tão seguros quanto podiam ser encontrados. Ases com vários anos de alto volume e Produção de alta qualidade. Agora? O arremessador número 1 em quase todas as ligas de fantasia será o novato do ano passado, um cara que nunca chegou a 170 inscrições em uma temporada; Se não for ele, ele será o vencedor de Al Cy Young no ano passado, que eclipsou 180 ingressos pela primeira vez.

Os dias dos 220 ingressos terminaram e até os lançadores de 200 ingressos se juntam ao punhado em qualquer temporada. Cada vez mais, somos forçados a apostar nos arremessadores que teriam sido vistos como riscos de longo prazo até cinco anos atrás para ancorar nossa equipe. E eu me pergunto como nossas estratégias mudarão para o beisebol de fantasia de longo prazo.

Anteriormente na baixa temporada, fiz um Aprofundar os últimos 10 anos de rascunhos Para tentar identificar a melhor abordagem para escrever arremessadores iniciais. Descobri que as três primeiras rodadas mais ou menos em uma liga de 12 equipes veem uma diminuição linear constante em troca do investimento na posição, com arremessadores na terceira rodada retornando um pouco menos, em média do que os do segundo, que Retorne um pouco menos do que o dos primeiros. Mas a partir da quarta rodada, os valores dos arremessadores historicamente desmoronaram, criando um mercado no qual os arremessadores na quarta rodada são apenas uma aposta melhor do que os arremessadores na décima rodada. Essa é a “zona morta SP”, como eu liguei para chamá -lo.

E agora me pergunto se não vamos olhar para trás nas coisas há cinco anos e achamos que é apenas uma ótima zona morta. Com os atos cada vez mais confiáveis, todo arremessador no topo dos rascunhos será uma aposta ruim? A classe de Max Scherzer/Justin Verlander/Clayton Kershaw arremessou a última geração de ases verdadeiros, dignos de um valor da primeira rodada ano após ano?

Acho que ainda não estamos lá. Ele ainda levaria qualquer um de Paul Skenes, Tarik Skubal ou Zack Wheeler na segunda rodada feliz este ano. Mas se Skubal e Skenes bate, eu não me surpreenderia: ambos tenham uma produção no nível da ás de um ou meio e meio. Cinco anos atrás, nunca estávamos escrevendo esses caras nas duas primeiras rodadas, e você pode perguntar aos redatores de Spencer mais, há um ano, a coisa boa que sentiu apostas nesse perfil.

O que tudo deve dizer, os planos melhores do que analistas e jogadores de fantasia geralmente dão errado no desgaste da posição do arremessador inicial. E podemos estar no precipício de uma mudança marítima na maneira como abordamos a posição, onde os SPs do Earld Round se tornam raramente do que foram. Novamente, não estamos lá agora. Mas eu posso ver isso chegando. É assim que abordo a posição em 2025:

2025 prep Principais Problaes de aspectos do Partrator



1. Roki Sasaki, SP, Dodgers

Idade (dia de abertura): 23

Onde ele jogou em 2024: Japão

Estatísticas NPB: 10-5, 2,35 ERA, 1,04 WHIP, 111 IP, 32 BB, 129 K

Sasaki não chega como o produto acabado Yoshinobu Yamamoto era, mas aos 23 anos, é de se esperar. Pensou -se que era um prodígio no Japão, alcançando triplos dígitos com sua bola rápida enquanto dominava com o que pode ser o melhor divisor do mundo, uma verdadeira oferta de 80 séries. isso simplesmente desaparece enquanto atravessa o prato. Embora seja possível supervaliá -lo nas ligas de reformas, esse é menos o caso na dinastia.

Impacto de fantasia de Scott 2025: lápis

Idade (dia de abertura): 21

Onde ele jogou em 2024: não jogou – Tommy John Cirurgia

2022 Estatísticas (menores): 6-2, 1,56 Eficácia, 0,89 WHIP, 103 2/3 IP, 25 BB, 155 K

Pintor teve uma das grandes temporadas de lançamento das ligas menores de todos os tempos em 2022, se posicionando para ganhar um lugar na rotação do Philis aos 19 anos antes de Tommy John ligar. Seu retorno ocorreu nesta temporada baixa na liga de outono do Arizona, que dominou com a melodia de uma eficácia de 2,30, 0,89 chicote e 10,3 K/9 em seis aberturas, oferecendo a esperança de poder retomar onde ele o deixou assim que os Phillies descartaram ele em junho (como é o seu plano informado).

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: High-A, Double-A, Triple-A, Majors

Estatísticas menores das ligas: 5-3, 2,36 ERA, 1,12 WHIP, 91 2/3 IP, 45 BB, 96 K

Estatísticas da liga principal: 4 ip, 1 h, 0 er, 1 bb, 2 k k

Para a soma de suas partes, Jobe é o modelo de lançamento do modelo, que se destaca mais pelas incríveis taxas de virada em seus lançamentos, quatro dos quais se qualificam como 60 ou melhor, de acordo com o Baseball America. Mas ele tem lutado para se manter saudável, já que os Tigres o escolheram o terceiro em geral em 2021, eles ainda não lançaram nem 100 ingressos em uma temporada e também decepcionaram com seus strikeouts e números de caminhada antes de sua promoção no ano passado.

Impacto de fantasia de Scott 2025: lutando nesta primavera

Idade (dia de abertura): 21

Onde ele jogou em 2024: High-A, Double-A

Estatísticas menores das ligas: 0-4, 2,24 ERA, 0,99 WHIP, 88 1/3 IP, 24 BB, 115 K

A qualquer momento, uma esquerda alta (neste caso, 6 pés 9) e magro que atravessa o sistema de meias brancas, certamente convidará as comparações da venda de Chris, mas essa comparação pode ser particularmente neste caso, Como Schultz joga de uma entrega baixa em três quartos e tem um controle que é quase bom demais para acreditar. Se o ângulo do braço enganoso não fosse devastador o suficiente, ele adicionou algumas milhas por hora, tanto à sua bola rápida quanto um controle deslizante em 2024.

Impacto de fantasia de Scott 2025: Hope de meia temporada

Idade (dia de abertura): 22

Onde ele jogou em 2024: Double-A, Triple-A

Estatísticas menores das ligas: 10-7, 3,08 ERA, 1,02 WHIP, 119 2/3 IP, 41 BB, 148 K

A moldagem de Chandler em um titular da linha de frente tem sido o trabalho de Yeoman para os piratas, que o recrutaram como jogador bidirecional em 2021, mas está à beira do pagamento após um ano em que ele melhorou como arremessador de ataque e desenvolveu seu arsenal com uma mudança de tempo e controle deslizante pronto para o tempo. Chandler acredita que, seguindo os passos de Paul Skenes e Jared Jones este ano, e suponho que ele aterrisse em algum lugar entre os dois em termos de eficácia.

Impacto de fantasia de Scott 2025: lutando nesta primavera