Visualização da baixa temporada de Las Vegas Raiders 2025 NFL: Pete Carroll Pronto para restaurar a franquia com o novo QB

Temporada 2024: 4-13, quarto na AFC West, falhou nos playoffs

Descrição geral: Foi uma temporada difícil para os Raiders, sua primeira e única cheia do técnico -chefe Antonio Pierce. Enquanto eles venceram dois dos últimos três jogos, os Raiders perderam 10 consecutivos em um ponto e os playoffs foram perdidos para uma terceira campanha consecutiva.

Eles lutaram para encontrar qualquer consistência, especialmente no zagueiro. Eles giraram entre Gardner Minshew II, Aidan O’Connell e Desmond Ridder devido a lesões e um jogo geral ruim. Os Raiders demitiram o coordenador ofensivo Luke Gtsy após apenas nove jogos, junto com outros dois treinadores de posição em novembro.

Para piorar as coisas, os Raiders começaram a vencer no final da temporada. Embora isso possa ser um bom sinal para a franquia, obter algum impulso positivo na baixa temporada raramente é ruim, ele tirou a posição fora da posição de que a primeira seleção do draft geral número 1 seria desde 2007. Considerando as necessidades de A equipe (chegaremos a isso mais tarde), esse fim pode dificultar a baixa temporada em Las Vegas.

A equipe fez uma contratação muito sólida em Pete Carroll para substituir Pierce no treinador -chefe. Se alguém vai trazer liderança estável e veterana para a franquia, é Carroll.

(Grant Thomas/Yahoo Sports)

Agentes principais

S Marcus Epps

RB Ameer Abdullah

CB Nate Hobbs

DT Adam Butler

DT John Jenkins

LB Robert Spillane

LB Divino Deablo

S Tre’von Moehrig

Quem está dentro/fora: Os invasores devem trabalhar para manter Moehrig nesta baixa temporada. A ex -estrela do TCU teve 104 Tacle, um recorde pessoal e duas interceptações na última temporada. Tem sido uma segurança entre os 15 melhores da liga em interceptações, taxa incompleta forçada, tacle por perda ou paradas não -gans e defensivas nas duas últimas temporadas, de acordo com Abordagem profissional de futebol. Para uma defesa que perde boa parte de suas manchetes, Moehrig é um cara fácil de manter.

Os agentes l -l -loca precisam

Atacar jogador

De corredor

Receptor amplo

Linha ofensiva

Por que os buracos? Fora dos orifícios defensivos enfrentados pela equipe, os Raiders devem gastar um pouco para dar ao seu novo marechal de campo um sólido elenco de apoio para que possa ter sucesso imediatamente. Os Raiders tiveram uma média de um pior da liga 79,8 jardas por jogo no chão na última temporada, para que um corredor veterano contribuísse em grande parte se não quisesse pegar um novato no draft. Um alvo de receptor amplo testado também ajudaria e apoiaria o Brock Bowers de asa fechada. E, é claro, um revestimento adicional ou duas cabanas de todos os tempos.

A asa fechada Brock Bowers teve uma excelente temporada de estreia. Agora os Raiders precisam encontrar mais armas ao seu redor. (Foto de Brandon Sloter/Getty Images)

Eles têm o dinheiro?

Sim. Estimado US $ 95,6 milhões No Cap Space, que é o segundo da liga apenas atrás do New England Patriots.

Cortes potenciais notáveis

QB Gary Minshew II

C Outro James

Por que eles poderiam ter ido: Ambos seriam cortes fáceis para os invasores e economizariam uma quantia significativa de dinheiro. Minshew, apesar de começar com um bom mandato na última temporada, assinou um contrato de dois anos com a equipe e tem um número salarial de US $ 14 milhões na próxima temporada. Com os Raiders provavelmente indo a um novo quartback, não há razão para mantê -lo próximo.

James perdeu seu trabalho inicial perante o centro do novato Jackson Powers-Johnson na última temporada, e a equipe poderia economizar mais de US $ 3 milhões se cair o veterano após 1º de junho.

Seleções de rascunho

Primeira rodada: No. 6

2ª rodada: No. 37

3ª rodada: No. 68

3ª rodada (de jatos): No. 73

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

6ª rodada (compensatório)

6ª rodada (compensatório)

Sétima rodada

Bom ajuste de rascunho

Shedeur Sanders, QB, Colorado

Os Raiders precisam selecionar um novo marechal de campo de franquia com sua primeira escolha. Não há outra opção real aqui. A equipe não tem um líder apropriado na posição desde que Derek Carr saiu, e é quase impossível construir uma equipe de sucesso sem uma presença constante que lidera a ofensiva.

E quem melhor para fazer o que Sanders? A estrela do Colorado foi lançada para 4.134 jardas e 37 touchdowns na última temporada, enquanto revivia o programa Buffaloes, juntamente com seu pai, Deion e o vencedor do Heisman Travis Hunter Trophy. Sanders é um alfinete de alto nível e preciso que foi entregue no nível universitário. Embora não seja perfeito imediatamente, o potencial está absolutamente lá. Os invasores precisam de uma boa franquia de QB de longo prazo para contribuir com estabilidade para a franquia, e Sanders é esse tipo.

Indo para o marechal de Campo

A perspectiva de fantasia de Las Vegas continua a obter um marechal de campo capaz, pois continua sendo a principal posição de necessidade da equipe. Os Raiders podem fazer um movimento no Draft OA através da agência gratuita, mas os gerentes de fantasia estão implorando a Las Vegas para que Brock Bowers seja um QB. Bowers tem a vantagem geral da fantasia geral dos 10, mas seus 112 presos quando um novato resultou em cinco modestos touchdowns. Os Raiders atualizando como um marechal de campo moveriam a agulha. –Dalton del Don