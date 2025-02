Visualização da baixa temporada de New England Patriots 2025 NFL: Mike Vracabel está dentro e a lista precisa de trabalho

2024 temporada: 4-13, quarto no AFC East, os playoffs foram perdidos

Descrição geral: Esperava -se que os patriotas fossem ruins, com uma lista de talentos ruins. Isso não os impediu de atirar em Jerod Mayo após apenas uma temporada como treinador -chefe. Os Patriots começaram bem, incluindo uma vitória em Cincinnati na semana 1. Isso acabou sendo o ponto mais brilhante da temporada para eles.

Os Patriots não eram bons em ofensiva ou defesa, embora a primeira rodada de 2024 Drake Drake Maye tenha grande esperança para o futuro. Os Patriots não mostraram muita melhoria no final da temporada, embora parecesse injusto recarregar que tudo em maio, que recebeu uma lista ruim para trabalhar. Mesmo assim, May foi demitido assim que a temporada terminou.

Foi substituído por Mike Vratabel, que pode construir uma nova cultura, mas tem muito a trabalhar com talento. A única boa notícia é que Maye parece um guardião como um marechal de campo. O trabalho de construção em torno de Maye começa nesta baixa temporada, começando com a quarta seleção do rascunho e muito espaço salarial.

Drake Maye demonstrou em sua temporada de estreia que valeu a pena o investimento. (Foto de Billie Weiss/Getty Images)

Agentes principais

CB Jonathan Jones

Deatrich Wise Jr.

DT Daniel Ekuale

QB Jacoby Brissett

Você Austin Hooper

Quem está dentro/fora: Freqüentemente, quando o equipamento tem uma quantidade excessiva de espaço de capitalização, alguns serão usados ​​para assinar seus próprios agentes livres novamente. Os patriotas não têm esse problema. Jones e Wise são jogadores sólidos, mas os patriotas de reconstrução não devem gastar grandes em ninguém em seus 30 anos. Isso parece ser tão limpo quanto um quadro -negro como você encontrará na NFL quando se trata da construção da lista.

Os agentes l -l -loca precisam

Linha ofensiva

Receptor

Corredor de borda

Por que os buracos? Os Patriots fizeram um mau trabalho de aquisição de talentos na última costa final de Bill Belichick, incluindo alguns rascunhos terríveis. A classe de rascunho da NFL 2024 tinha Drake Maye, e essa é a peça mais importante, mas não há muitos outros home runs óbvios. Quando você continua desaparecendo nas aulas de rascunho e agentes livres, você acaba como os Patriots, precisando de ajuda em quase todas as posições. Além do quarterback, de qualquer maneira.

(Grant Thomas/Yahoo Sports)

Eles têm o dinheiro?

A parte boa de não ter muitos jogadores de primeira linha é que você não tem muitos grandes contratos nos livros. Os patriotas têm uma quantia incrível de US $ 123 milhões em espaço de capitalização, De acordo com SpotRac. Isso é mais do que qualquer outra equipe da NFL entrando na baixa temporada. Eles devem ser um jogador importante na agência gratuita.

Cortes potenciais notáveis

WR Kendrick Bourne

Passaporte lb sion

Por que eles poderiam ter ido: Os patriotas não têm muitos jogadores que são candidatos óbvios. Bourne tem um número limite de US $ 7,9 milhões até 2025, mas não é que os Patriots tenham muita profundidade do receptor se o cortarem. E não é como se os Patriots precisassem limpar qualquer espaço de capitalização.

Seleções de rascunho

Primeira rodada: No. 4

2ª rodada: No. 38

3ª rodada: No. 69

3ª rodada (de Falcons): No. 77

Quarta rodada

Quinta rodada

Sétima rodada (de titãs)

Sétima rodada

Sétima rodada (de Chargers)

Bom ajuste de rascunho

Will Campbell, OT, LSU

Por que ele? Os patriotas devem priorizar a ajuda Drake para Maye com esse tipo de rascunho. Isso pode significar um receptor superior como Tetaira McMillan, mas nunca é uma má idéia construir a linha ofensiva. A linha Patriots está em más condições há um tempo, e poderia ter sido a pior linha ofensiva da NFL em 2024. Seria difícil transmitir a um jogador como o canto de Travis Hunter se ele cair para o quarto lugar, mas novo A Inglaterra tem que ser inteligente sobre a proteção de Maye.

A boa notícia é que a Nova Inglaterra acertou a equipe QB no ano passado; Drake Maye estava notavelmente pronto como um novato. Mas o restante das necessidades ofensivas ajuda em torno disso. Comece com um revestimento de impacto ou dois (os bloqueadores da Nova Inglaterra pareciam um grande número de pica e pense em um receptor; os Patriots provavelmente foram perdidos com Ja’lynn Polk na segunda rodada do ano passado (oh, como é picado, indo para a provável estrela Ladd McConkey).Scott Pianowski