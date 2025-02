Vit Kopriva, Tristan Schoolkate para liderar um campo difícil em Dafanews Bengaluru Open 2025

2025 Dafanews Bengaluru Open, comemorando 10 anos desde a edição inaugural em 2015, é o maior evento internacional de tênis da Índia. Voltando com o status aprimorado do ATP Challenger 125, ele enfatiza sua importância no calendário indiano de tênis e no circuito global do Challenger. Este evento, no chefe do mundo, número 128, Vit Kopriva, da República Tcheca, inclui nove melhores jogadores competindo por US $ 200.000 por prêmios em dinheiro e 125 pontos de classificação ATP para o mestre de singles. O torneio promete fornecer uma operação emocionante, o que fortalece ainda mais sua posição como um evento -chave no mundo do tênis.

No torneio, atualmente na nona edição, ocorrerá nos tribunais da KSLTA em Cubbon Park de 24 de fevereiro a 2 de março. Gene do acelerador e três curingas. Ao cortar no mundo nº 237, a competição promete tênis de alta qualidade ao longo da semana.

Kopriva chega a Bengalur em forma forte, após a final do Bangkok Open nesta temporada. A ele se juntará o número 135 do mundo Tristan Schoolkate da Austrália, bem como o Elmer Moller (152), o francês Ugo Blanchet (159) e o canadense Alexis Galaneau (177), todo mundo quer fazer uma corrida profunda.

Ele também tem um ex -jogador em Bernard Tomic, que em 2016 em 2016 atingiu o nível mais alto de carreira. Como o australiano se esforça para estender sua carreira única, os fãs podem esperar um tênis emocionante.

O diretor do torneio Sunil Yajman expressou as emoções associadas à profundidade do torneio: “Estamos felizes por termos um campo de alta qualidade no torneio deste ano. Um limite alto significa que os fãs indianos poderão ver jogadores de alta qualidade em ação ao longo da semana. Os jogadores indianos aproveitaram esta casa no passado e esperamos que eles aproveitem os torneios em seu próprio quintal.

“Comemorar 10 anos da primeira edição em 2015 torna este torneio particularmente único este ano. Com um arremesso de estrela, um forte corte e um status aprimorado do ATP Challenger 125 “, acrescentou.

Sr. Maheshwar Rao IAS, Exmo. O secretário, KSLTA e o secretário organizador, Bengaluru Open, acrescentaram: “Bengaluru Open se tornaram a parada mais importante na rota do ATP Challenger, e alcançar esse marco é um testemunho de seu sucesso. O torneio ainda traz tênis mundial -e é uma plataforma -chave para nossos jogadores em um nível de elite.

Como um evento ATP Challenger 125, o vencedor dos singles mostrará 125 pontos e o segundo lugar, e os semi -finalistas levarão 64 e 35, respectivamente.

O italiano Stefano Napolitano conquistou o título em 2024, após uma final difícil contra o Sumit Nagal da Índia. O evento de singles também foi produzido por dois vencedores indianos no passado: Nagal (2017) e Prajnesh Gunnesaran (2018). O torneio não ocorreu em 2016, 2019 e 2021.

