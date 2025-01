Vitor Reis: il Manchester City ha completato il trasferimento del difensore brasiliano

Il Manchester City ha completato l’acquisto del difensore Viktor Reis del Palmeiras, lo ha confermato martedì il club.

L’accordo vale 35 milioni di euro (36,2 milioni di dollari) per il 19enne nazionale giovanile brasiliano. Ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo fino al 2029.

Reis è il secondo acquisto estivo ad arrivare all’Etihad Stadium dopo la conferma dell’accordo Abdukodir Khusanov da RC Lens lunedì.

“Sono entusiasta di unirmi al Manchester City, uno dei più grandi club del mondo”, ha detto Reis.

“Hanno tutti ottenuto un successo straordinario nelle ultime stagioni e voglio spingermi oltre mentre cerchiamo altri trofei.

Il Manchester City ha ingaggiato Vitor Reis dal Palmeiras. Alexandre Schneider/Getty Images

“Lavorare con Pep Guardiola è qualcosa che ogni giovane giocatore vuole fare e so che può aiutarmi a diventare il miglior giocatore possibile.

“Il City ha anche molta esperienza lavorando con calciatori brasiliani e collegandosi con artisti del calibro Ederson E Savinho Mi sarà di grande aiuto in squadra”.

Reise dovrebbe essere seguito all’Etihad dall’attaccante dell’Eintracht Francoforte Omar Marmoush.

Il City ha accettato un compenso di 75 milioni di euro (77,6 milioni di dollari), che potrebbe salire a 80 milioni di euro (82,6 milioni di dollari) con bonus legati alle prestazioni. Marmoush è arrivato a Manchester lunedì per sottoporsi alle visite mediche prima dell’annuncio ufficiale.

Nel frattempo, Capitan City Kyle Walker è in arrivo il trasferimento a Milano.

Il difensore inglese è pronto ad accordarsi per il prestito in Serie A in vista di un possibile trasferimento definitivo in estate.

Il City è ancora alla ricerca di un centrocampista centrale nelle ultime settimane della finestra di mercato. Douglas Luizarrivato alla Juventus dall’Aston Villa la scorsa estate, è una delle tante opzioni prese in considerazione.