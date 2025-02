Vittoria nervosa a Liverpool vs. Wolves mostra la gara del titolo lontano dalla fine

Liverpool, Inghilterra – Alisson Becker seppelliva la testa tra le mani. Con solo cinque minuti di tempo normale rimasto ad Anfield, la frustrazione del portiere Liverpool era evidente quando la palla rimbalzava dal compagno di squadra Darwin Núñez E le grandi reti di Wolverhampton Wanderers, che danno loro un calcio.

Liverpool ha guidato l’incontro della Premier League, ma difficilmente. Matheus CunhaSurface di arricciatura a metà per i visitatori dopo la prima metà degli obiettivi Luis Diaz E Muhammad ha torto Apparentemente ha messo il lato di Arne lo slot in un fermo controllo del gioco, che ha concluso la fine della settimana emotivamente carica, è stato una necessità. Alla fine, hanno sigillato le vittorie per 2-1, ma non senza alcuni nervi che sfilavano.

Mercoledì sera, Liverpool era solo pochi secondi per segnare nove punti in cima al tavolo della Premier League. Occasionalmente la domenica pomeriggio sembrava essere solo una questione di tempo prima che il loro vantaggio al vertice diminuisse a quattro. A quel tempo, si chiese che Alisson sembrasse sconvolta.

Dopo che lo slot ha chiesto “teste fredde, ma non gambe fredde”, sono caduti sulle orecchie non udenti nel Derby Merseyside, questa partita – accessori per la casa contro la squadra 17, sembrava essere il medico. La tensione a Goodison Park nel mezzo della settimana ha gorgogliato tensione James Tarkowski98. Un equalizzatore minuto per Everton, con slot, assistente e centrocampista Sipke Hulshoff Curtis Jones Tutti i cartellini rossi visualizzati dopo l’ultimo fischio. La pressione su Liverpool è stata quindi sollevata sabato quando l’Arsenal, nonostante le ferite di diversi giocatori d’attacco chiave, si è assicurato la tarda vittoria a Leicester City per mantenere viva la gara del titolo.

Per il leader della lega, la visita di Wolves ad Anfield dovrebbe essere calma dopo la tempesta. Per la parte migliore dell’ora sembrava che potesse rivelarsi un caso. Mentre lontano dal suo scintillante migliore, il Liverpool ha dominato la prima metà e meritatamente prese il comando con un goal aspro da Diaz, che colpì la palla sul lato fino all’assemblea della croce deviata di Salah.

In 37 minuti, Salah è sceso per sistemare qualsiasi nervo persistente e raffreddare i suoi 28 gol. José SA All’interno dell’area. In quel momento, sembrava che la possibilità di restituire lupi fosse lontana.

Nel secondo tempo, Liverpool è stato la barba di portare via il gioco ben oltre i suoi avversari. Salah aveva di nuovo la palla nella parte posteriore della rete con una superficie nobile, ma era determinata per essere marginalmente fuorigioco. Diogo Jota – Ha iniziato il suo primo inizio in Premier League da ottobre contro il suo ex club- poi ha pensato di aver vinto la sentenza dopo l’altezza Emmanuel KickaPrima che l’arbitro Simon Hooper abbia ribaltato la sua decisione originale dopo la revisione VAR.

Ciò ha lasciato la porta aperta ai lupi per ri -conferma il loro posto nella competizione, con Alisson brillantemente salvato dal debuttante Marshall in fumo Prima che Cunha al 67 ° minuto sollevasse la palla intorno al Brasile Internazionale per preparare una superficie nervosa su Anfield. Dopo la pausa, parla di una mancanza di dinamiche di Liverpool che è caduto sul difensore Jarell Quansah – SU Ibrahima In metà tempo – per consegnare la metà del momento, scivolare brillantemente per negare quello che sembrava essere un certo obiettivo per Munetsi. Quando viene sostituito Conor Bradley Riuscì a prevenire l’angolo dei lupi al momento di fermare e guadagnare ovazioni permanenti dal sostegno domiciliare, la cui ansia è diventata spiacevolmente palpabile.

Certamente, la persuasione di Liverpool aveva poco da celebrare un po ‘nella seconda metà della prospettiva offensiva. Domenica è stata la prima volta da quando l’OPTA nel 2003-04 ha iniziato a raccogliere dati sul fatto che Liverpool non aveva provato un colpo nel mezzo del calcio in Premier League di Anfield. I padroni di casa hanno avuto solo tre tocchi nella scatola dell’opposizione dopo la pausa rispetto a 20 nel primo tempo, con la decisione di slot di introdurre il centrocampista Wataru Endo Invece di prendere 71 minuti, ha fornito prove di quanto disperatamente il capo di Liverpool volesse che la sua squadra creasse un certo controllo.

“Penso che i ragazzi fossero un po ‘giù (dopo la partita)”, ha detto lo slot alla sua conferenza stampa post -Posts. “Hanno sentito che non era la nostra migliore performance. Questo probabilmente ti dice come abbiamo giocato bene in questa stagione, che non eravamo soddisfatti della vittoria.

“Ho detto che questa vittoria potrebbe avere più successo nel suonare il Tottenham 4-0. Se vuoi ottenere qualcosa in stagione, devi giocare a calcio. Questa è la base del successo. Ma se non hai una mentalità gioca a giochi difficili, allora non otterrai mai qualcosa. “

In effetti, il Liverpool dovrà convocare ogni oncia della resistenza mentale che hanno nel loro arsenale se vogliono farlo nelle prossime due settimane. Giochi back-to-back a Aston Villa e Manchester City ora stanno aspettando uno slot sul lato; Probabilmente la corsa più complessa che hanno affrontato in questa stagione in Premier League. Vinci entrambe le partite e la prospettiva di portare case sul titolo 20. La lega si sentirà più chiara che mai. Il rischio di diapositive e di Liverpool che preziosi terreni avanzaranno all’Arsenal nella gara del titolo.

Ad ogni modo, i prossimi mesi porteranno sicuramente molti altri colpi di scena e si gireranno al lato dello slot. Se i campioni devono essere incoronati a maggio, Liverpool – come la domenica contro i lupi – deve continuare a mantenere i nervi.