Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays não aceita a extensão do contrato antes do prazo auto -imposto de slugger

O Toronto Blue Jays e o jogador de franquia Vladimir Guerrero Jr. não chegaram a uma extensão de contrato de longo prazo antes do prazo de Guerrero auto -impostos na segunda -feira, disse Slugger a jornalistas na manhã de terça -feira do campo de treinamento do treinamento da primavera em Dunedin. Guerrero havia dito anteriormente que não discutirá um novo contrato quando a equipe de treinamento completa começar na terça -feira. Está programado para se tornar um agente livre após a temporada.

“Estou aqui. Não chegamos a um acordo”, Guerrero ditado Através de um intérprete. “Agora, eles terão que competir com outras 29 equipes”.

Guerrero disse que as duas partes estavam trabalhando até 22:30 na segunda -feira, mas não conseguiram encontrar um acordo.

“Eles tinham seus números, eu tinha meus números”, disse ele. “É apenas negócios, como eu sempre digo. As coisas acontecem. Estamos todos bem.”

Guerrero, 26 anos no próximo mês, será o melhor e mais jovem agente livre do mercado na próxima temporada. Ele vem de uma excelente temporada de 2024, que o viu atingir .323/.396/.544 com 44 duplas e 30 jogadores. Isso lhe rendeu sua quarta seleção consecutiva All-Star e um sexto lugar no voto do MVP. Guerrero foi o corredor -up de Al MVP em 2021.

O recorde de 15 anos de Juan Soto e US $ 765 milhões com o New York Mets elevou a barra de salário para jogadores de estrelas em meados de 20 anos. Vlad Jr. não é Soto, mas ele é mais ou menos o próximo melhor, e os ladrilhos estão desesperados. Eles tiveram problemas para convencer os agentes livres a receber seu dinheiro nos últimos anos. Perder seu próprio jogador de franquia Harvest seria devastador.

Em dezembro, Guerrero confirmou que os peças ofereciam um contrato de US $ 340 milhões que era “Nem mesmo perto do que estamos procurando.“A oferta foi feita antes do contrato de Soto mudar o cenário. Os contratos para jogadores estrelas os levam até 39 ou 40 anos hoje em dia (Soto, Mookie Betts, Aaron Judge, Manny Machado, etc.). Isso significa pelo menos 13 -Acordo de ano para Guerrero.

O prazo de segunda -feira foi imposto e o que acontece com os prazos auto -impostos é que eles são flexíveis. Os Blue Jays poderiam se aproximar de Guerrero em um novo acordo em algum momento nas próximas semanas, caso isso mude de idéia, embora o Toletero tenha dito na terça -feira que ele não pretende negociar durante a temporada. Presumivelmente, sua família não precisa do dinheiro, dadas as carreiras de seu pai e seu pai, o que permite que Guerrero jogue hardball.

Os Blue Jays foram 74-88 em 2024, seu pior recorde desde 2019. Eles tentaram e não conseguiram assinar vários agentes livres proeminentes nesta baixa temporada (Soto, Corbin Burnes, Max Fried, etc.) antes de virar Anthony Santander, Max Scherzer e Jeff Hoffman.