Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays non raggiungerà il contratto

Dunedin, Fla.

“Hanno i loro numeri; Ho i miei numeri “, ha detto Guerrero martedì.

Guerrero, quattro volte All-Star e figlio della Hall of Famer Vladimir Guerrero, ha dichiarato di aver fissato una scadenza lunedì alle 9:00, ma l’ultima chiamata di Blue Jays è arrivata alle 22:30 mentre chiedeva se la squadra era vicina a Quello che chiese cosa chiese “Guerrero disse semplicemente” No. “

Nel frattempo, il CEO di Ross Atkins ha affermato che le offerte di Blue Jays sono “molto, molto aggressive”.

“Sono convinto che abbiamo esaurito la comunicazione, i pensieri, i pensieri e ogni dollaro comunicato”, ha detto Atkins martedì. “… Le offerte che abbiamo creato per VLAD registrerebbero i record e lo farebbero uno dei giocatori più pagati del gioco.”

Guerrero ha dichiarato senza un accordo che stava pianificando di interrompere le interviste e giocare la stagione come agente imminente, ma in seguito ha anche detto che non avrebbe chiuso la porta “per un’offerta” realistica “da Blue Jays.

“Ascolta, voglio essere qui. Voglio essere un Jay blu per il resto della mia carriera “, ha detto Guerrero. “Ma è un’agenzia libera. È un business. Quindi dovrò ascoltare altri 29 team AO Tom dovranno competere.”

Atkins ha detto che Blue Jays rispetterebbe i desideri di Guerrer e che “non chiuderemo mai le porte”.

Di Vladimir Guerrero Jr. Non ha raggiunto l'estensione in base alla sua scadenza separata.

L’incapacità di concludere un accordo è l’ultimo colpo di Blue Jays, la cui ricerca del talento del calibro di franchising negli ultimi anni è stata un segno nero per il franchising. La dura accusa di Toronto per lo Shohei Ohtani e il outfielder Juan Soto si sono conclusi con delusione perché hanno firmato con Los Angeles Dodgers e New York Mets, e la potenziale partenza del loro miglior talento domestico di Hall of Famer Halladay è ancora acuta.

“L’accordo di Sot non aveva nulla a che fare con la mia decisione”, ha detto Guerrero. “Conoscevo il mio valore prima. Conoscevo il mio numero.”

Guerrero ha detto che Blue Jays ha saputo del suo mandato dalla scorsa stagione e non voleva che i negoziati diventassero un allenamento primaverile e si distrassero.

“Non voglio – specialmente i miei compagni di squadra – attraversano qualsiasi distrazione”, ha detto Guerrero. “Sono qui oggi, sono pronto e voglio vincere un sacco di partite e voglio giocare a -è tutto.”

Toronto poteva esplorare il commercio di Guerrero che avrebbe garantito uno dei maggiori ricavi nella memoria recente. Le fonti Blue Jays, hanno detto, sono più propensi ad iniziare la stagione con il Guerrero nella loro linea e rivalutare la possibilità di commercio mentre si avvicina alle date di luglio.

“Riteniamo di avere una grande squadra”, ha detto Atkins. “Vladdy è una parte importante e Vladdy rimarrà una parte molto grande.”

Nel frattempo, Guerrero ha detto che non c’era ostilità per il front office di Jays.

“Adoro la città. Adoro i fan “, ha detto Guerrero. “Penso che sia difficile, ma alla fine, come ho detto, è un business. Farò tutto quello che devo stare qui con Blue Jays. Lo adoro qui. Voglio essere qui.

Durante le sue sei stagioni a Toronto, Guerrero si è evoluto in uno dei battitori più temuti del gioco. La scorsa stagione ha colpito 0,323/0,396/0,544 con 30 corse in casa e 103 RBI. E arriverà a novembre, si prevede che i pretendenti con un grande mercato saranno ricchi di alcune delle più grandi offerte di contratti nella storia del baseball.

Gatto. Rango MLB Anche .376 1. Ops 1.127 2 RBI 46 T-8. Hr 16 T-12th >> Post 2024 All-Star Break

A seguito del contratto di 15 anni $ 765 milioni, che Mets ha dato questo inverno, che insieme a Guerrero e Fernando Tatis Jr. Facevano parte della classe International Signature Class nel jackpot gratuito-potenziale-potenziale 2015 per Guerrero supera ciò che Blue Jays era disposto a offrire.

Hanno cercato di bloccare il Guerrero per anni senza successo. Con la data in avvicinamento dei negoziati, che era unica durante l’inverno, si è sollevato questa settimana con la speranza che l’accordo con accordo.

Senza uno sul posto, Guerrero ha riferito alla prima formazione Full Blue Jays di martedì con l’agenzia libera di Spectr, che è imitata nella stagione di Toront dopo l’ultimo posto in East l’anno scorso.

“Non è davvero una laurea che ciò accada o non finisce”, ha dichiarato il presidente blu Jays Mark Shapiro. “È un accordo finito o non un accordo finito. Il risultato della linea inferiore è che siamo delusi, che non potremmo fare un accordo.”

Da quando ha fatto il suo debutto poco dopo il suo 20 ° compleanno nel 2019 e 15 volte come nuovo arrivato Homil, Guerrero è stato uno dei giocatori di baseball più rispettati. La sua stagione di fuga è arrivata nel 2021, quando Guerrero è arrivato secondo nel giudice di Aaron in American League MVP, ha colpito 0,311/0,401/0,601 con 48 corse in casa e 111 RBI.

Guerrero seguì un paio di solidi, ma, nel 2022 e nel 2023, e a metà maggio della scorsa stagione OPS era inferiore a 0,750 quando Blue Jays ha combattuto sulla strada per l’eventuale completamento finale. Durante le ultime 116 partite, il Guerrero 2021 è riapparso quando ha colpito 0,343/0,407/0,604 con 26 corse in casa e 84 RBI.

Tra la libera agenzia Guerrero e ShortStop Bo Bichette dopo la stagione 2025 Blue Jays ha affrontato un potenziale conteggio. Mentre Bichette giocherà la stagione e non dovrebbe firmare con Blue Jays, la squadra sperava che l’estensione del Guerrero abbia dato loro giocatori in franchising attorno ai quali potevano costruire.

Con un pagamento che dovrebbe superare il valore di soglia di una tassa di lusso di $ 241 milioni, Blue Jays costruirà una squadra con il gioco delle aspirazioni – e una che potrebbe trovarsi facile come lo spettacolo, con la difesa di AL Champion New York Yankees, Boston Red Sox molto migliorato, rami di Tampa sempre solida e giovani e talentuosi Baltimore Orioles nella stessa divisione.

Già questo inverno, Toronto ha scosso le firme di Soto e del primo base Pete Alonso con Mets, max a mano sinistra fritta con yankees e infielder Alex Bregman con Red Sox per riprendere la sua lista. Toronto ha dato a Anthony Santander outfielder un contratto pesantemente posticipato di cinque anni con $ 92,5 milioni, presentato alla futura Hall Max Scherzer a un accordo di un anno di $ 15,5 milioni, ha rafforzato il suo bullpen con la mano destra Jeff Hoffman e Yimi Garcia e scambiati . Vincitore del platino il secondo base Andres Gimenez.

Gli obblighi a lungo termine a Toronto consentiranno una significativa flessibilità finanziaria nel futuro, specialmente se consente a centinaia di milioni di Guerrero offerti di nuovo. Oltre a Guerrero, Bichette e Scherzer, il thander destro di Chris Bassitt e Resters Chad Green ed Erik Swanson e gli agenti dopo questa stagione. Dopo il 2026, anche i negozi di outfield a nove usatro George Springer e il destro Kevin Gausman sono basati su libri.

L’edificio intorno a Guerrero sarebbe un buon punto di partenza. Uno dei unici dozzine di giocatori in MLB con almeno due stagioni di sei o più vittorie sulla sostituzione dal 2021 il Guerrero si ritrova costantemente vicino alla cima della classifica MLB nelle palle più difficili, una metrica che di solito si riflette su un grande successo.

Come suo padre, che ha colpito 449 corse in casa e ha fatto esplodere 0,318 durante la sua carriera di sedici anni, Guerrero ha rare abilità di pipistrello sulla palla, specialmente per i giocatori con il massimo potere. Nei suoi sei periodi, Guerrero ha colpito 0,288/0,363/0,500 con 160 corse in casa, 507 RBI e 551 colpi contro 349 passeggiate su 3.540 piastre.

“Mio padre ha suonato per molti anni e non ha mai vinto le World Series”, ha detto Guerrero. “E dico sempre che il mio obiettivo personale è vincere una World Series e dare l’anello a mio padre. Questo è tutto ciò che sto cercando.

Originariamente il terzo baseman, Guerrero si è trasferito alla prima base durante la stagione Pandemie. Se Blue Jays avesse firmato Alonso, hanno segnalato la possibilità che Guerrero tornasse a tempo pieno terzo, dove ha giocato una dozzina di partite l’anno scorso.

Senza un’estensione, 6-NAHA-2, 245-Libra Guerrero dovrà attendere fino a quando non ripristinerà il mercato, che in precedenza si era concluso con un’estensione di otto anni, firmato solo il timido del suo 31 anni nel 2014.

Le squadre senza soluzioni a lungo termine della prima base dopo il 2025, che potrebbero concentrarsi sul Guerrero, che gira nel 26 marzo, include Yankees (Paul Goldschmidt è su un accordo di un anno) e Mets (Alonso può annullare l’iscrizione ai suoi due -i suoi due – contratto anno).