Rani Ranji Trophy na Índia Virata Kohli não foi de acordo com o Plan, e o Pańlak marcou apenas 6 corridas de 15 bolas nas primeiras rodadas da partida de Delhi vs. Kohli foi retirado por Pacer Himanshu Sangwan, que forneceu aos pêssegos a entrega para enviar voar com Pstak Pałka. O lançamento significava que Kohli acrescentou outra batida decepcionante à sua forma fraca. Embora não se possa negar que Virat esteja passando por um trecho difícil há muito tempo, seus fãs tornaram o ex -girador da Índia Ravichandran Ashwin mais decepcionante. Ashwin, referindo -se ao comentário dos fãs, perdeu a paz e decidiu ensinar a lição de críquete.

Rani Rani Trophy Kohli confirmou sua intenção de continuar testando o críquete, apesar do “ruído externo” que queria que ele fosse além. No entanto, Ashwin acredita que a multidão de Kohla entrou no estádio Arun Jaitley em Delhi, ele deveria estar lá para cada partida do troféu de Ranii.

“Isso é ótimo quando se trata de Virata Kohli. Ele é extremamente motivado. Eu sei disso. Sua intenção é tocar um críquete de teste e indo bem. Na verdade, acho que muito resta no tanque. Mas tudo é dito e feito, feito, fabricado, feito, feito, feito, feito, feito, feito. A multidão que apareceu foi ótima.

Ashwin, referindo -se ao “Ranij Trophy é abençoado com o retorno de Kohla” a X (anteriormente Twitter), explodiu o fã, enfatizando como até o lendário Sachin Tendulkar tocou o troféu de Ranji sempre que podia.

“Eu vi um tweet que diz” Ranji Trophy é abençoado. Eu diria prestar atenção. Você conhece a história do troféu Ranii? Está em andamento há tantos anos. Foi o torneio mais importante – disse Ashwin.

“Sachin Tendulkar, que é um lendário krykiecist, tocou o troféu de Ranii o tempo todo. Os jogadores usam o jogo no torneio. Os jogadores não são importantes para o críquete, mas para os jogadores o críquete é muito importante “, acrescentou.

Ashwin também teve algumas palavras agradáveis ​​a dizer sobre Himanshu Sangwan, um estimulador ferroviário que fez fama, rejeitando uma virata, dizendo que ele não é um “chapéu comum”.

“Himanshu Sangwan forneceu uma bola fenomenal. Ele não é uma tigela comum do troféu de Ranji. Ele é um empreiteiro testado. Ele é o contratado do Zloty. Entrega.

“Eu o vi (Virat Kohli) piscando. Seu bastão estava caindo um pouco mais rápido. , nada pode vencê -lo – ele acrescentou.

“Os fãs e o amor, que Virat Kohli recebe, são invejáveis. Estou muito feliz com Virat por ele ter esses fãs. Completamente feliz por causa de Virata Kohla “, acrescentou.