A estrela da Índia na Copa do Mundo em 2011, Yuvraj Singh escreveu uma nota emocionante para seu compatriota “Master Blaster” Sachin Tendulkar, que foi homenageado com o prêmio do Coronel CK Nayudu Lifetime Achievement Award durante o BCCI Awards em Bombaim. O presidente da ICC Jay Shah concedeu o prêmio Lifetime Achievement Award ao Legendary Paper durante a cerimônia anual do BCCI “Naman Awards” no sábado. Yuvraj começou a Instagram para parabenizar Sachin, que mostrou a geração de críquete de que os sonhos são alcançados graças ao trabalho e crença.

“Parabéns pelo mestre de ganhar o CK Nayadu Lifetime Achievement Award. Para todos os krykiecistas de nossa geração, você foi quem nos mostrou que os sonhos são alcançados graças ao constante trabalho duro e fé inabalável “, escreveu Yuvraj no Instagram.

“Sua influência no jogo e em todos nós que tivemos a honra de compartilhar um campo com você com você é incomensurável. Sempre muito amor e respeito “, disse Yuvraj.

Sachin, conhecido como “God of Cricket”, é comemorado por causa de habilidades incomparáveis ​​e campeonato de críquete, divertindo os fãs em todo o mundo em campo de grilos em 1989-2013.

O jogador nascido em Maharashtra estreou com o teste em 15 de novembro de 1989, aos 16 anos, antes do famoso ataque do Paquistão em Karachi. Ele jogou seu primeiro ODI em 18 de dezembro do mesmo ano.

Com 34 357 quilometragem em 664 apresentações internacionais, em média 48,52, Sachin tem o maior goleador no críquete internacional.

Ele tem 100 séculos e 164 meio século em seu nome, ele registra um incomparável na história desse esporte. Sachin foi o primeiro Krykiecist que alcançou a idade dupla em ODI e jogou um recorde de 200 partidas de teste.

Em ODI, ele reuniu 18.426 engrenagens em média 44,83, incluindo 49 séculos e 96 meio século. Nos testes, ele ganhou 15.921 quilometragem em média 53,78, com 51 séculos e 68 cinquenta.

Sachin também fazia parte da Copa do Mundo de Críquete da Equipe Indiana da ICC em 2011, alcançando seu sonho pela vida após a estréia da Copa do Mundo em 1992.

