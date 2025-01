Você sabia deste fato surpreendente sobre o reinado do título feminino da WWE de Nia Jax?

A Força Irresistível sofreu uma traição na noite passada

A Força Irresistível conhecida pelos fãs como Nia Jax recentemente sofreu traição nas mãos de sua amiga e vencedora do MITB 2024, Tiffany Stratton.

Jax estava defendendo o título feminino da WWE contra Naomi no episódio de 01/03 do Friday Night SmackDown. A luta foi marcada no episódio final da marca Blue, onde Jax junto com Candice LeRae desafiaram Bianca Belair e Naomi pelos títulos de duplas femininas.

Durante sua defesa de título no episódio recente, Tiffany Stratton apareceu com sua pasta MITB sinalizando para muitos que ela poderia capitalizar. No entanto, ele surpreendentemente atacou Naomi com a maleta ajudando Jax a alcançar a vitória.

Quando tudo parecia bem, Stratton chocou todo o fandom ao atacar Jax com a maleta após a partida. Stratton também cuidou de Candice LeRae e Bianca Belair, garantindo que não houvesse interferência durante o pagamento.

Stratton então resgatou seu contrato ao derrotar a campeã feminina e encerrar seu reinado pelo título em 153 dias. Tiffany se tornou campeã feminina um ano depois de fazer sua estreia no elenco principal; sua primeira partida aconteceu em fevereiro de 2024.

Nia Jax perdeu o título nas duas vezes devido a saques

A coisa mais estranha sobre o reinado do título de Jax na promoção baseada em Stamford é que esta não é a primeira vez que ele perde o título devido a um cash-in. O primeiro reinado de Nia pelo título também terminou devido a uma entrada inesperada de Alexa Bliss.

Jax estava defendendo seu título pela segunda vez contra Ronda Rousey no WWE Money In The Bank 2018 PLE, que aconteceu na Allstate Arena em Rosemont, Illinois, EUA. Este foi o primeiro reinado de Jax pelo título, que chegou ao fim no PLE. após 70 dias.

Rousey estava no controle da luta e finalizou brutalmente Jax com um armlock, mas a vencedora do MITB, Alexa Bliss, interferiu durante a luta e atacou Rousey, fazendo com que a luta terminasse em desqualificação.

Bliss continuou seu ataque a Rousey, certificando-se de que ela não poderia interferir, antes de focar em Jax. Depois de lucrar, Alexa acertou o Twisted Bliss para imobilizar Jax e encerrar seu primeiro reinado pelo título.

A recente perda do título marca a segunda vez que o reinado de Nia Jax termina devido a um cash-in. Porém, a única diferença desta vez é que a mulher que se aproveitou era sua amiga.

Jax provavelmente exigirá uma revanche contra Stratton, e será intrigante ver como a bicampeã feminina se recupera depois de perder o título de forma tão devastadora.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.