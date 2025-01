"Você tem que cuidar da sua família": O melhor treinador de badminton da Índia pede demissão por motivos financeiros

O badminton pode ser um dos desportos mais populares em que a Índia se destaca como país, mas ainda está longe de ser uma solução financeira viável, especialmente para treinadores e outro pessoal de apoio. Um dos melhores treinadores de duplas do país, Arun Vishnu, decidiu deixar de ser treinador por motivos financeiros. Arun, que treina a dupla feminina sênior Treesa Jolly e Gayatri Gopichand, decidiu se retirar porque não conseguia ajudar sua família a cuidar de suas necessidades financeiras com o dinheiro que ganhava treinando badminton.

“É uma pena que eles não estivessem em 9º lugar no ranking mundial há algumas semanas”, disse Arun Expresso indianoem tom de zombaria enquanto a dupla feminina de duplas Jolly-Gopichand terminava entre os dez primeiros esta semana. “Mas é uma sensação agradável poder ajudá-los, começando do zero”, disse Arun, que trabalha discretamente na formação do badminton indiano.

A decisão de parar de treinar badminton não é por vontade, mas por compulsão, pois ajudar a família a sustentar-se e a satisfazer as suas necessidades financeiras tornou-se a prioridade número 1.

“Sentirei falta de treinar ao mais alto nível, mas por outro lado temos que cuidar de nossas famílias.”

Arun, de 36 anos, natural de Calicut, espera levar o que aprendeu em sua academia em Vidarbha para a nova configuração.

Aprofundando seus planos e sua decisão de se afastar do treinamento de alto nível, Arun revelou que viajar em tempo integral não era mais possível para ele, especialmente porque estava prestes a ser pai pela segunda vez.

“O pai de Arundhati está envelhecendo e estava sozinho em Nagpur. Não era possível trabalhar em tempo integral. Estou pensando em me mudar desde agosto. Os treinadores indianos não ganham muito e minha licença permitida para treinar no acampamento nacional do PSU se esgotou. Eu não queria ir para nenhum outro lugar (academia) além de Gopi, senhor, então decidi começar uma academia em Nagpur”, explicou.

“Vidarbha tem muito talento, mas aqui não existe uma academia organizada. Vou incentivar os jovens a jogarem simples e duplas até os 17 anos”, acrescentou.

Arun também destacou a enorme diferença entre os salários dos treinadores na Índia e os importados do exterior.

De acordo com a PTI, nomes estrangeiros populares ganham entre US$ 8.000 e US$ 10.000, e Arun disse a uma agência de notícias que “os treinadores indianos não ganham nem um quarto”.

“Se quisermos reter e apoiar os treinadores indianos, devemos fornecer-lhes apoio financeiro”, o treinador cessante deixou claras as expectativas.