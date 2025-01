Voci di mercato, news: Chelsea e Napoli a caccia dell’affare Adeyemi

Il Liverpool è in testa alla corsa per ingaggiare il terzino sinistro del Bournemouth Milos Kerkezmentre il Chelsea prova a ingaggiare l’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi in estate. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

L’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi ha segnato cinque gol in 11 partite in questa stagione. (Foto di ANP tramite Getty Images)

– Il Chelsea sta cercando di ingaggiare l’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi in estate, dice Immagine. Il 22enne nazionale tedesco è sotto contratto fino al 2027, ma è pronto a partire e potrebbe essere tentato dal passaggio alla Premier League. Anche il Napoli è entusiasta e sta valutando la possibilità di sostituirla questo mese Khvicha Kvaratskheliache è pronto a firmare il PSG per 60 milioni di euro, ma il Dortmund sta cercando una cifra dichiarata di oltre 50 milioni di euro per firmare Adeyemi.

– Il Liverpool è in “pole position” per ingaggiare il terzino sinistro del Bournemouth Milos Kerkeznotizia iNews. Sebbene anche Manchester United e Manchester City abbiano contattato i rappresentanti del giocatore, il 21enne preferisce invece trasferirsi nel Merseyside. Kerkez, che è già stato paragonato ad Andrew Robertson, dovrebbe essere in movimento questo mese. Tuttavia, il rapporto rivela che un’offerta di circa 50 milioni di sterline quest’estate potrebbe portare Bournemouth al tavolo delle trattative.

– Il Manchester City prepara un’offerta da 60-65 milioni di euro per il terzino sinistro della Juventus Andrea Cambiaso, Gianluca Di Marzio notizia. Le novità seguono dopo Tuttosportche giovedì ha rivelato che il prezzo richiesto dalla Juve si aggirava intorno ai 50 milioni di euro. Il nazionale italiano è stato titolare in Serie A in questa stagione, giocando 19 volte e segnando due gol finora. Di Marzio riferisce che ci sono già stati incontri tra i due club.

– È stato raggiunto un accordo completo tra Manchester City ed Eintracht Francoforte riguardo al trasferimento proposto Omar Marmoushnotizia Florian Plettenberg. Le trattative avanzate sono già in corso mentre entrambi i club cercano di regolare la quota di trasferimento dell’attaccante. Martedì sera, Marmoush era in campo per il Francoforte, segnando e fornendo un assist nella vittoria casalinga per 4-1 sul Friburgo.

– Trento Alexander-Arnold non è riuscito ad accettare verbalmente di unirsi al Real Madrid a parametro zero quest’estate Sky Sport. Contrariamente a quanto riportato in Spagna, il difensore del Liverpool deve ancora impegnare il suo futuro con qualsiasi club oltre questa stagione, mentre i Reds continuano a respingere gli approcci del Real Madrid durante la finestra di mercato invernale. Alexander-Arnold è libero di negoziare con club stranieri, con il suo attuale contratto con il Liverpool che scadrà a giugno.

TRASFERIMENTI CONFERMATI

– Gregario Jaden Philogene si è unito a Ipswich Town per una cifra non rivelata dall’Aston Villa.

– Il Leicester firma il terzino destro del Parma Quello Coulibaly per circa 2 milioni di euro.

– Il Norwich City ha ingaggiato un’ala Matej Jurasek dallo Slavia Praga per una cifra non dichiarata.

– Il Boca Juniors ha ingaggiato un terzino sinistro di 25 anni Ayrton Costa in un contratto permanente dal Royal Antwerp.

– Terzino sinistro dell’USMNT Giovanni Tolkien si è unito a Holstein Kiel dai New York Red Bulls per 3 milioni di dollari.

– Ex attaccante del Leicester City Islam Slimani è arrivato al Westerl in prestito dal CR Belouizdad.

– L’Inter Miami ha ingaggiato un difensore Gonzalo Lujan ad un contratto che durerà tutta la stagione 2027 con opzione per il 2028.

La corrispondente di ESPN dal Liverpool Beth Lindopová sul possibile trasferimento di Miloš Kerkez.

Non si nasconde il fatto che il Liverpool ha bisogno di un nuovo terzino sinistro. Andy Robertson è una leggenda del club, ma le sue prestazioni in questa stagione hanno lasciato molto a desiderare, e con il nazionale scozzese che compirà 31 anni a marzo, la squadra di Arna Slota potrebbe sicuramente trarre vantaggio dal portare un po’ di sangue fresco in quel reparto. Il sostituto di Robertson, Kostas Tsimikas, è una solida opzione di rotazione, ma non una soluzione a lungo termine all’enigma del terzino sinistro. Ecco perché i riferimenti a Kerkez hanno molto senso. A soli 21 anni, il nazionale ungherese ha al suo attivo una lunga esperienza nazionale e internazionale ed è in forma impressionante per una squadra del Bournemouth che è stata una delle sorprese della Premier League in questa stagione. Il fatto che il direttore sportivo del Liverpool Richard Hughes abbia stretti legami con il club della costa meridionale, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di direttore tecnico, potrebbe aiutare la squadra di Sloto a ottenere un vantaggio nella corsa per ingaggiare Kerkez. Ma costerà loro.

giocare 1:48 Perché Laurens sta cercando di vedere Nkunku in forma con il Bayern Julien Laurens spiega perché Christopher Nkunku e il Bayern Monaco non sono una buona scelta tra le voci di trasferimento.

– Centrocampista TSG Hoffenheim Tom Vescovo ha accettato di trasferirsi al Bayern Monaco a parametro zero e dovrà sottoporsi a visite mediche la prossima settimana. Contrariamente ad alcune voci, il 19enne non lascerà il Bayern in prestito una volta che si unirà ufficialmente al club a luglio. (Florian Plettenberg)

– Aymeric Laporte sta “aspettando” una chiamata dal Real Madrid, ma il difensore centrale Al Nassr rimarrà deluso questo mese poiché i giganti della Liga non stanno prendendo in considerazione una mossa nella finestra di gennaio. Il nazionale spagnolo, 30 anni, vuole lasciare l’Arabia Saudita, ma il Real Madrid prenderebbe in considerazione solo l’acquisto di un giocatore della sua età a parametro zero. (Segno)

– Il Manchester City ha mostrato interesse per il terzino della Juventus Andrea CambiasoMa per il nazionale italiano il club è disposto ad ascoltare solo offerte superiori ai 50 milioni di euro. (Tuttosport)

– Il Real Betis è tra i club interessati a ingaggiare il 24enne esterno del Manchester United Antonio in affitto questo mese. (Sole)

– Il Napoli ha offerto l’ala del Manchester United Alessandro Garnacho20, contratto quinquennale, ma deve ancora concordare il compenso con il suo club. (Mattina)

– Il Chelsea ha presentato un’offerta per l’ala del Deportivo La Coruna Yeremay Hernandez ma lo abbiamo visto respinto. (Metropolitana)

– Il Bournemouth ha concordato i termini con il Chelsea per ingaggiare l’esterno 19enne Zain Silcott-Duberry. (Fabrizio Romano)

– Il Brighton e l’Hove Albion hanno mostrato interesse a ingaggiare il difensore del Chelsea Tosin Adarabioyo. Il 27enne si è trasferito allo Stamford Bridge la scorsa estate a parametro zero dal Fulham, dopo aver giocato finora dieci partite di Premier League con il club. (Posta quotidiana)

– È improbabile che il Chelsea ingaggi il difensore del Crystal Palace da 70 milioni di sterline Marc Guehi fino all’estate dopo l’appello Trevoh Chalobah il suo prestito a Selhurst Park. (Posta quotidiana)

– Comunque, il difensore del Chelsea Axel Disasi26, potrebbe partire questo mese e sta suscitando l’interesse di Juventus, Atalanta e Bayer Leverkusen. (Colto in fuorigioco)

– Terzino sinistro del Bayern Monaco Alfonso Davis ha “concordato i termini” per un trasferimento a parametro zero al Real Madrid quest’estate, anche se il suo club attuale sta ancora facendo pressione su di lui per rinnovare e spera in una risposta tempestiva. (Segno)

– Arsenal, PSG e Manchester City hanno mostrato interesse ad ingaggiare l’ex stella dell’NC Courage Carolinache ha lasciato il club NWSL a parametro zero. (Rob Pratley)

– Proseguono le trattative tra Atlanta United e Newcastle United per un trasferimento definitivo Miguel Almirónnotizia. Il 30enne centrocampista del Paraguay è oggetto di un’offerta di 11 milioni di sterline da parte del suo ex club, che si dice che i Magpies stiano prendendo in considerazione. (Atletico)

– Il Newcastle United ha rifiutato l’offerta di 11 milioni di sterline del Fenerbahce per il difensore Lloyd Kelly. (Atletico)

– Il West Ham è pronto ad andare avanti Luis Guilherme18, sette mesi dopo la sua firma. (Volte)

– Potrebbero sostituirlo con un altro brasiliano: quello del Fulham Rodrigo Muniz. (Standard)

– O l’attaccante del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi. (Florian Plettenberg)

– Everton, Newcastle United, West Ham United e Aston Villa vogliono ingaggiare l’esterno del Galatasaray Baris Alper Yilmazaz. (Affrettati)

– L’RB Lipsia ha registrato un’offerta di prestito per l’ala dell’USMNT Timothy Weah ha rifiutato. (Mercato pedonale)

– I club dell’Arabia Saudita stanno cercando di finalizzare l’accordo da firmare Mohamed Salahcon Al Hilal in testa alla gara. (Sole)

– L’Arsenal deciderà in settimana se fare un’offerta concreta per l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovič. (TeamTalk)

– All’Everton è stata offerta la possibilità di ingaggiare l’ala Guglielmo per un trasferimento gratuito. (Il telegrafo)

– L’Atlanta United ha raggiunto un accordo verbale con il Middlesbrough per l’attaccante Emmanuel Latte Lath. (Ben Jacobs)

– Il Torino sta preparando una nuova offerta per il centrocampista del Chelsea Cesare Casadei che conterrà una futura clausola di cessione. (Fabrizio Romano)

– Ala del Lione Ernest Nuamah è entusiasta di trasferirsi in Premier League questo mese, tra il forte interesse dell’Everton. (Sky Sport)

– Il Bayern Monaco dovrà pagare circa 10 milioni di euro se vuole ingaggiare il portiere dell’FC Köln Jonas Urbig questo mese. (Florian Plettenberg)

– Il nazionale “osserva da vicino” il portiere del Venezia Filippo Stankovicdelle prestazioni di questa stagione, che interessa anche al Sassuolo. (Rudy Galletti)

– Al Newcastle United è stata offerta la possibilità di ingaggiare l’esterno della Real Sociedad Takefusa Kubo questo mese. (Posta quotidiana)

– L’Austin FC ha accettato di firmare un contratto Mirto Uzuni da Granada. Il club della MLS è disposto a battere il record di trasferimenti per ingaggiarlo. (Tom Bogert)

– Mahamadou Diawara venerdì si sottoporrà alle visite mediche a Le Havre prima del previsto trasferimento in prestito dal Lione. (Fabrizio Romano)