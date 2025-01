Voci di mercato, notizie: gli Spurs complottano per Kolo Muani del PSG

Il Tottenham Hotspur sta valutando una mossa per l’attaccante instabile del Paris Saint-Germain Randal Cole Muanimentre il Galatasaray ha escluso una mossa a gennaio per il Manchester United Victor Osimhen. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Secondo quanto riferito, gli Spurs stanno cercando di rafforzare il loro attacco con l’attaccante del PSG Randal Kolo Muani. Aurelien Meunier – PSG/PSG tramite Getty Images

– Il Tottenham ha discusso di un’avanzamento del PSG Randal Cole Muaniche dovrebbe lasciare il club francese questo mese, Ben Jacobs notizia. Il 26enne ha faticato a ritrovare la forma in Ligue 1 in questa stagione, segnando due gol in 10 partite. Il PSG è disposto a lasciare Kolo Muani in prestito, ma preferirà un trasferimento a titolo definitivo se si presenterà l’occasione giusta. Si dice che diversi club in tutta Europa siano interessati a ingaggiare il nazionale francese, tra cui Milan, Juventus, Bayern Monaco, RB Lipsia e Aston Villa. Gli Spurs, nel frattempo, devono ancora avvicinarsi ufficialmente.

– Il Galatasaray ne è “convinto al 100%”. Viktor Osimchen secondo Sky Sports Germany, non lascerà il club nelle prossime settimane Florian Plettenberg. Il nazionale nigeriano, attualmente in prestito al club turco del Napoli, è stato fortemente legato al Manchester United nelle ultime settimane. Tuttavia, devono ancora aver luogo con altri club per quanto riguarda un potenziale trasferimento invernale. Osimhen, 26 anni, ha impressionato con il Galatasaray in questa stagione, segnando 10 gol in 12 partite di campionato.

– Il Liverpool è aperto alle offerte Darwin Nunez e potrebbe avere offerte superiori a 50 milioni di sterline per l’attaccante questo mese, Esperto di calcio rivelato Continuano a crescere le speculazioni sull’immediato futuro dell’uruguaiano, con AC Milan e Newcastle United collegati alle mosse delle ultime settimane. Una commissione di trasferimento di 50 milioni di sterline consentirebbe al Liverpool di recuperare una grande percentuale dell’importo speso per portarlo in campo due anni e mezzo fa. Núñez ha faticato a trovare gol in questa stagione, non segnando in Premier League dall’inizio di novembre.

– Il West Ham United ha compilato un elenco di obiettivi offensivi invernali che include il giovane Brighton & Hove Albion Evan Ferguson e Wolverhampton Wanderers’ Hwang Hee-Chan, Il telegrafo notizia. L’outlet rivendica anche la stella del Middlesbrough Emmanuel Latte Lath è interessante in quanto gli Hammers cercano di fornire concorrenza all’acquisto estivo di Niclas Füllkrug. Anche se questo mese è più probabile una mossa in prestito, una firma permanente potrebbe essere effettuata se si riuscissero a raccogliere fondi attraverso le partenze dei giocatori.

– I contendenti alla promozione dello Sheffield United sono pronti a firmare nuovamente Ben Brereton Diaz prestito dopo aver raggiunto un accordo verbale con Southampton, as TalkSPORT. Il nazionale cileno deve ancora segnare per i Saints da quando è entrato nel club per 7 milioni di sterline la scorsa estate. Resta inteso che qualsiasi accordo del genere includerebbe l’opzione di rendere permanente il trasferimento alla fine della stagione. I Blades sono attualmente terzi in campionato.