Voci di mercato, notizie: il Barcellona punta a Gyökeres

Il Barcellona è interessato all’attaccante dello Sporting CP Viktor Gyökeres mentre il Liverpool è pronto a unirsi alla corsa Khvicha Kvaratskhelia. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

STORIE PIÙ IMPORTANTI

– Il West Ham assume l’ex allenatore del Chelsea Potter

– Amad affida il futuro dello United a un nuovo contratto quinquennale

– Fonti: Moyes in linea per sostituire Dyche all’Everton

Il Barcellona firmerà l’attaccante dello Sporting CP Viktor Gyökeres? (Foto di Miguel Lemos/Eurasia Sport Images/Getty Images)

RUMOR DI TENDENZA

– Il Barcellona ha chiesto allo Sporting CP il trasferimento dell’attaccante Viktor Gyökeresnotizia Sport. IL Blaugrana Il 26enne, che dovrebbe rimanere nella Primeira Liga portoghese quest’inverno in seguito a un accordo verbale con la gerarchia del club, sarebbe destinato a superare Manchester United e Bayern Monaco. Si ritiene che il club della Liga speri di abbassare le richieste di compenso accettando una clausola rescissoria nel contratto dell’ala dello Sporting. Francisco Trincaoil che attualmente significherebbe che riceverebbero il 50% di qualsiasi futura commissione di trasferimento.

– Il Liverpool è pronto a entrare nella corsa per l’esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelianotizia Atletico. Si dice che i Reds stiano tenendo d’occhio la situazione attuale del 23enne tra le notizie di una possibile uscita dallo Stadio Diego Maradona, con Paris Saint-Germain e Manchester United collegati. Il club di Serie A prenderebbe in considerazione di trasferirlo solo se ricevesse una commissione di trasferimento significativa, e sembra che la gerarchia di Anfield si assicurerà che siano in prima fila per una mossa che lo vedrebbe unirsi alla sua squadra della Georgia. connazionale internazionale Giorgi Mamardashviliche dovrebbe arrivare nel Merseyside in estate da un periodo in prestito al Valencia.

– Ala del Real Madrid Vinicio il Giovane resta nel radar della Saudi Pro League, riferisce Sollievo. Si dice che la lega sia pronta a rendere il 24enne il volto della concorrenza qualora accettasse di trasferirsi lì, e sono pronti a offrirgli un contratto importante nella speranza di convincerlo a rinunciare a prolungare la sua permanenza a il Bernabeu. In precedenza è stato collegato ad Al Ahli.

– Due ali della Premier League sono state aggiunte alla lista dei candidati del Napoli questo mese come potenziali acquisti Nicola Schirà. 27 anni, attaccante italiano del Liverpool Federico Chiesa e la 24enne stella del Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski Sarebbero al vaglio del club di Serie A, che assicura di poter trovare rapidamente un successore se decidessero di separarsi Khvicha Kvaratskhelia. Chiesa è arrivato all’Anfield dalla Juventus in estate ma ha faticato a riprendere partite regolari, mentre Kulusevski ha goduto di una forma migliorata, contribuendo con nove gol in 20 partite di Premier League con gli Spurs.

– Sono in corso trattative tra Charlotte FC e Newcastle United per il trasferimento dell’esterno della nazionale paraguaiana Miguel Almirónnotizia TyC Sport. È stato riferito che le discussioni in corso potrebbero presto portare a un’offerta da parte della MLS, con i Magpies disposti a separarsi dal 30enne nella finestra di trasferimento in corso. Almirón è stato recentemente collegato al trasferimento da St. James’ Park mentre il club continua a cercare soluzioni per rimanere conforme alle regole di profitto e sostenibilità (PSR) della Premier League.