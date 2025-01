Voci di mercato, notizie: il Real Madrid vuole la stella dell’Arsenal Saliba

Il Real Madrid sta valutando un trasferimento estivo di successo per il difensore Dell’Arsenal Guglielmo Salibamentre il Chelsea sta valutando un trasferimento per l’esterno del Manchester United Alessandro Garnacho questo mese. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

– Postecoglou: il Tottenham voleva Kolo Muani, “ha bisogno” di acquisti

– Fonte: Il Manchester City ha raggiunto un accordo per Marmoush

– Fonte: Il Comune è interessato a Cambiaso della Juventus

– Fonti: il Chelsea guida l’Arsenal, il Lione corre per il Girma

Il difensore centrale dell’Arsenal William Saliba è oggi uno dei migliori difensori d’Europa. Stuart MacFarlane/Arsenal FC tramite Getty Images

– Il Real Madrid si appresta a ingaggiare il difensore centrale dell’Arsenal Guglielmo Saliba in estate, dice Mercato pedonale. Saliba, 23 anni, è diventato negli ultimi anni uno dei migliori difensori della Premier League e ha firmato un contratto fino al 2027. Tuttavia, se i Gunners dovessero continuare a non riuscire a vincere il trofeo, il Real potrebbe vedere un’apertura ed è pronto a farlo. COSÌ. offerta.

– Il Chelsea sta valutando un trasferimento per l’esterno del Manchester United Alessandro Garnacho questo mese, secondo Squadra. Garnacho, 20 anni, è in disgrazia sotto il nuovo allenatore dello United Ruben Amorim e i Blues stanno cercando di migliorare le loro opzioni offensive nonostante abbiano speso oltre 1,2 miliardi di euro per ingaggiare diversi giocatori negli ultimi anni. CON Christopher Nkunku vuole partire, possibilmente al Bayern Monaco, il club ha piazzato l’esterno del Borussia Dortmund Karim Adeyemi22, sul loro radar per l’estate. Ma potrebbero trasferirsi a Garnacha prima di allora, anche se secondo quanto riferito lo United ha già rifiutato un’offerta di 50 milioni di sterline dal Napoli.

– Il Milan è interessato a prenderlo Marco Rashford, ma potrebbe andare avanti per il Chelsea João Felix in alternativa, dice Gazzetta dello Sport. Felix, 25 anni, è costato all’Atlético Madrid 126 milioni di euro quando è arrivato dal Benfica nel 2019, ma da allora ha faticato, firmando definitivamente per i Blues per 52 milioni di euro la scorsa estate. Il nazionale portoghese non ha consolidato il suo posto in prima squadra in questa stagione, quindi potrebbe essere aperto a un’altra mossa. Intanto anche il Milan tiene d’occhio la stella dell’USMNT Giovanni Reinasecondo cielo Germania, come è caduto in disgrazia a Dortmund.

– Il Bayern Monaco ha contattato la dirigenza dell’attaccante del Borussia Dortmund Jamie Gittenssecondo Immagine. I giganti della Bundesliga stanno valutando una mossa per Gittens se le trattative contrattuali con l’esterno falliscono Leroy Saneil cui contratto scade quest’estate. Al contrario, il 20enne Gittens è sotto contratto con il Dortmund fino a giugno 2028. Il nazionale Under 21 inglese è stato in ottima forma in questa stagione, segnando fino ad oggi sette gol in 18 presenze in campionato.

– Barcellona attaccante Ansu Fati potrebbe partire già questo mese, con West Ham e Tottenham interessati Sport. Fati, 22 anni, una volta era stato indicato come l’erede apparente Lionel Messi è entrato in prima squadra da adolescente, ma gli infortuni hanno limitato la sua crescita e ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Brighton, dove ha giocato 27 volte e segnato quattro gol. La situazione finanziaria del Barcellona significa che stanno cercando di raccogliere fondi attraverso le partenze dei giocatori e Fati potrebbe essere colui che se ne andrà.

-Attaccante del Manchester City Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto di nove anni e mezzo con il club e, secondo quanto riferito, è diventato il primo giocatore nella storia della Premier League a guadagnare oltre £ 500.000 a settimana. Leggere

– Ex allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è pronto a tornare alla guida del club turco Besiktas. Leggere

– L’Arsenal ha nominato donne Renée Slegers come capo allenatore permanente dopo aver impressionato durante i suoi tre mesi di mandato alla guida della squadra. Leggere

– I Pumas della Liga MX hanno firmato un contratto internazionale con Panama Adalberto Carrasquilla per una quota di trasferimento record del club non rivelata allo Houston Dynamo FC. Secondo ESPN MX, Carrasquilla ha firmato un contratto pluriennale con i Pumas. Leggere

– Ala danese Andreas Skov Olsen trasferito al Wolfsburg dal Club Brugge per circa 14 milioni di euro.

Sam Tighe di ESPN spiega perché il Real Madrid potrebbe trasferire William Saliba all’Arsenal.

Il legame del Real Madrid con Saliba non è certo una sorpresa, dato che i giganti spagnoli sono costantemente alla ricerca dei migliori giocatori del mondo – e Saliba ora è chiaramente uno di loro. Aggiungete a ciò il fatto che il Real Madrid è stato afflitto da infortuni al difensore centrale negli ultimi due anni, perdendo David Alaba ed Éder Militão (due volte) a causa di strappi al legamento crociato anteriore, e potete capire perché starebbero cercando di fare un grande acquisto. questa posizione. nel 2025. Saliba è il miglior giocatore della difesa dell’Arsenal avendo subito meno gol in Premier League negli ultimi 18 mesi. Il suo istinto difensivo e la velocità di recupero costituiscono un’ottima combinazione, mentre anche la sua portata di passaggio sta iniziando ad aumentare. A 23 anni non è lontano dal palcoscenico in cui è considerato semplicemente un difensore centrale completo, eccellente in tutti i settori. Ovviamente piace al Real Madrid, come a tutti gli altri. Ma mentre è sotto contratto fino al 2027 e potrebbe esserci una finestra per prenderlo di mira quest’estate, il prezzo richiesto dall’Arsenal sarebbe di oltre 100 milioni di sterline… ed è giusto che sia così.

giocare 1:38 Neymar potrebbe tornare in forma in MLS? Stevie Nicol si affretta a mettere in dubbio l’idea di Julien Laurens secondo cui Neymar potrebbe tornare in forma con un passaggio alla MLS.

– Se il Manchester City vuole ingaggiare il terzino della Juventus Andrea Cambiaso24, dovrebbero poi pagare una parcella di 80 milioni di euro questo mese. (Gianluca Di Marzio)

– I lupi sono terzino sinistro Rayan Ait-Nouri considerando il Manchester United se Tyrell Malacia Si trasferisce alla Juve. (Colto in fuorigioco)

– Il Dortmund sta spingendo per firmare Rashford in prestito questo mese. Si dice che il direttore sportivo Sebastian Kehl e l’allenatore Nuri Şahin siano in testa alla corsa, con nuovi colloqui già in corso. La decisione del club di procedere al trasferimento del 27enne sarebbe stata presa dopo la sconfitta del BVB contro il Bayer Leverkusen la scorsa settimana. (Florian Plettenberg)

– attaccante RB Lipsia Benjamin Šeško Non prenderebbe in considerazione un trasferimento in prestito all’Arsenal, secondo il suo agente. (Fabrizio Romano)

– Il Napoli tiene d’occhio l’attaccante del Deportivo La Coruña Yeremay Hernandez. Manchester United Alessandro Garnacho resta l’obiettivo principale del Napoli per potenziare l’attacco sulla fascia Khvicha Kvaratskhelia è pronto al Paris Saint-Germain, ma Yeremay ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. (Mercato dei trasferimenti)

– L’RB Lipsia ha attivato una clausola rescissoria di 20 milioni di euro Arthur Vermeerenfirmare un contratto di prestito a titolo definitivo dall’Atlético Madrid. (Fabrizio Romano)

– L’Everton ha raggiunto un accordo per ingaggiare l’esterno del Lione Ernest Nuamah per 20 milioni di euro. (RMC)

– Attaccante del Crystal Palace Odsonne Edouardche è in prestito al Leicester City, è stato oggetto di un’offerta di 15 milioni di sterline dalla squadra della MLS Atlanta United. (Posta)

– L’Everton potrebbe ingaggiare l’ex esterno di Chelsea, Arsenal e Fulham Guglielmo36, che è un agente libero. (Filo)

– L’Al Ahli ha accettato in linea di principio la nomina dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri come nuovo allenatore per la prossima stagione. Mentre gli ultimi dettagli dell’accordo sono ancora in fase di definizione, l’accordo completo è “quasi concluso” con un manager ad interim destinato a ricoprire la posizione fino a quando Allegri non assumerà ufficialmente la carica a giugno. (Fabrizio Romano).

– La Juventus potrebbe partire titolare per il difensore del Milan Fikayo Tomori Se Rossoneri per ingaggiare il difensore del Manchester United Kyle Walker questo mese. Con il nuovo allenatore del Milan Sérgio Conceição che punta su Walker come potenziale difensore centrale, Tomori potrebbe presto ritrovarsi più in basso nella gerarchia a San Siro, ma il Feyenoord David Hancko anche lui è stato molto legato alla Juve nelle ultime settimane. (Gazzetta dello Sport)

– Il Nottingham Forest sta cercando di ingaggiare l’attaccante del Brentford Yoane Wiss se Taiwo Awoniyi lascia il club per il West Ham. (Filo)