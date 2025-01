Voci di mercato, novità: il Real Madrid non molla Endrick

Endrick sembra destinato a rimanere al Real Madrid mentre si parla di un trasferimento in prestito, mentre il Bayer Leverkusen Vittorio Bonifacio appare come un obiettivo della Pro League saudita. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Nonostante abbia visto pochi minuti al Real Madrid in questa stagione, l’attaccante brasiliano Endrick è destinato a rimanere nella rosa di Carlo Ancelotti. (Foto: Severin Aichbauer/SEPA.Media/Getty Images)

RUMORI DI TENDENZA

– Contrariamente a quanto riportato, il Real Madrid non pensa di prendere l’attaccante in prestito Endrick questo mese, novità Fabrizio Romano. Nonostante abbia lottato per ottenere minuti regolari in prima squadra in questa stagione, il 18enne dovrebbe rimanere al Santiago Bernabéu fino alla fine della stagione. Secondo Romano, il piano attuale è che Endrick rimanga parte della rosa del Real Madrid – per “svilupparsi e crescere” – sotto la guida dell’allenatore Carlo Ancelotti. Endrick ha segnato quattro gol in 18 presenze in tutte le competizioni in questa stagione da quando è arrivato dal Palmeiras la scorsa estate.

– Vittorio Bonifacio è nel radar di diversi club della Pro League saudita, Florian Plettenberg riportato. L’attaccante nigeriano ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2029 con il Bayer Leverkusen, ma ciò non sembra aver scoraggiato alcuni club sauditi. Tuttavia, i campioni della Bundesliga chiederebbero un minimo di 50 milioni di euro a tutte le parti interessate se l’accordo dovesse andare a buon fine. Il 24enne ha segnato ben 20 gol in 33 presenze in Bundesliga con i campioni in carica della Bundesliga, arrivando dall’Union St.-Gilloise nell’estate del 2023.

– Brighton & Hove Albion e Aston Villa mostrano interesse per il fenomeno sudcoreano Yoon Do-Yong, Specchio quotidiano notizia. Il 18enne, che gioca per il Daejeon Hana Citizen, ha contribuito con quattro gol e sei assist la scorsa stagione. Mentre il Brighton sta attualmente “guidando la carica” ​​per la firma di Yun, i rappresentanti dell’ala erano al campo di allenamento Bodymoor Health di Villa all’inizio di questa settimana. Yun è un nazionale under 20 sudcoreano con quattro presenze e due gol.

Il Manchester City sta valutando la possibilità di ingaggiare il terzino del Bayern Monaco Giosuè Kimmich questo mese, novità Esperto di calcio. I campioni della Premier League hanno già concluso i loro accordi di gennaio Omar Marmoush, Viktor Reis E Abdukodir Khusanov, ma il loro commercio invernale potrebbe essere appena terminato. Si dice che il 29enne avrà un po’ di tempo per decidere quale sarà il suo futuro dato che è entrato negli ultimi sei mesi del suo attuale contratto con il Bayern. Il nazionale tedesco potrebbe essere ingaggiato dal City per coprire gli infortunati Rodri a centrocampo, che probabilmente salterà il resto della stagione.

– Il club dell’EFL Championship, il Luton Town, è in fase avanzata di trattative per ingaggiare l’attaccante del St. Gallo Willem Geubbels in prestito, messaggi Mercato del piede. Con giocatori del calibro di Norwich City e West Bromwich Albion che guardano a una mossa estiva per il 23enne, Luton è fiducioso di poter ottenere un contratto di prestito entro la fine del mese. Geubbels, che in precedenza ha giocato per Lione e AS Monaco, ha segnato sei gol in 13 presenze in campionato in questa stagione.