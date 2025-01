Voci di mercato, novità: l’Arsenal prepara un’offerta per Sesko

L’Arsenal vuole disperatamente risolvere i problemi dell’attaccante e potrebbe fare una mossa Viktor Gyökeres O Benjamin Sesko prima che la finestra si chiuda, mentre il Real Madrid è pronto a fare un’altra offerta per il Liverpool Trento Alexander-Arnold questo mese. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Trasferimenti Homepage | Offerte Pronte | Lezioni maschili di gennaio | Segni di gennaio delle donne

STORIE PIÙ IMPORTANTI

– Kvaratskhelia del Napoli ha completato il suo passaggio al PSG

– Haaland ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City per 9,5 anni

– Il Besiktas nomina Solskjær capo allenatore

– Tedesco esonerato dalla panchina del Belgio dopo due anni

Benjamin Sesko ha temporaneamente messo fine alle voci sul suo futuro firmando un prolungamento del contratto con l’RB Lipsia la scorsa estate. (Foto: RONNY HARTMANN/AFP tramite Getty Images)

RUMOR DI TENDENZA

– L’Arsenal ha trasformato l’RB Lipsia in un attaccante Benjamin Sesko il loro obiettivo chiave dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore Gabriele Gesùsegnalateli entrambi Sole E I tempi. Il 21enne è stato costantemente legato ai Gunners negli ultimi 12 mesi, ma ha deciso di firmare un nuovo contratto con il club della Bundesliga la scorsa estate. L’Arsenal sta valutando se fare un’offerta di 70 milioni di sterline ora o optare per un prestito a breve termine. Come per Gyökeres, un accordo richiederebbe una grossa commissione di trasferimento prima della chiusura di questa finestra, ma Mikel Arteta ha un disperato bisogno di rinforzi. Il nazionale sloveno ha segnato 18 gol in tutte le competizioni e ha segnato nelle ultime sette partite di campionato.

– Anche l’Arsenal è interessato Viktor Gyökeressecondo L’Indipendentema il Manchester United rimane il suo obiettivo più probabile. Gyökeres ha trascorso 18 mesi prolifici giocando con l’attuale tecnico dello United, Rube Amorim, allo Sporting CP e l’ex giocatore del Coventry City è visto come un’aggiunta chiave alla ricostruzione dell’Old Trafford. L’Arsenal questo mese ha sollevato la possibilità di fare una mossa per risolvere i propri problemi. Gyökeres ha una clausola rescissoria inferiore a 100 milioni di sterline, il che lo rende un’opzione interessante. Lo United non può permettersi di ingaggiare il 26enne questo mese, mentre lo Sporting preferirebbe che restasse fino all’estate. La migliore possibilità per Arteta di far atterrare Gyökeres sembra essere quella di piombare in questa finestra.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

– Dopo giorni di “incontri e colloqui” al campo di allenamento Valdebebas del Real Madrid, il club ha deciso di fare il passo successivo verso la firma del contratto. Trento Alexander-Arnold questo mese, secondo Segno. Il Liverpool ha rifiutato un approccio da parte del Real Madrid prima della finestra di mercato di gennaio, ma le prestazioni dei giganti della Liga nelle ultime settimane – inclusa la sconfitta per 5-2 in Supercopa contro il Barcellona – li hanno convinti a riprovare piuttosto che aspettare un trasferimento gratuito quest’estate. . Toccherà ad Alexander-Arnold convincere la capolista Premier League a lasciarlo andare presto.

– Il Napoli ha fatto un’offerta da 40 milioni di euro per il Borussia Dortmund Karim Adeyeminotizia Sky Sport in Germania. Un club italiano che sta cercando di sostituirsi Khvicha Kvaratskhelia dopo essere passato al Paris Saint-Germain, ha tastato il terreno con un “approccio verbale” per l’attaccante, che è stato prontamente chiuso dal BVB. Inoltre Adeyemi non vuole trasferirsi questo mese, anche se la situazione potrebbe tornare “interessante” in estate. Il Napoli ora cercherà obiettivi alternativi, con il Manchester United Alessandro Garnacho e quello di Lille Edon Žegrová in cima alla loro lista dei desideri.

– Alfonso Davis è sul punto di prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco, Florian Plettenberg notizia. Venerdì ci sono stati progressi significativi nelle trattative tra il direttore sportivo del Bayern Max Eberl e l’agente di Davies Nick Househ. Anche se alcuni dettagli devono ancora essere risolti, il 24enne dovrebbe presto firmare un nuovo contratto che lo manterrà al Bayern almeno fino al 2029, con un’opzione di prolungamento per un altro anno. Tuttavia, Segno dice che il Real Madrid – che vuole ingaggiare il giocatore a parametro zero in estate – è “soddisfatto” della situazione che circonda Davies e crede che abbia rifiutato un’offerta contrattuale migliore da parte del Bayern.

TRASFERIMENTI CONFERMATI

– Il Crystal Palace ha ingaggiato un trequartista di 19 anni Romain Esse dal Millwall con un accordo da 12 milioni di sterline. Leggere

-Aemu Oyama è entrata a far parte della squadra femminile del Manchester City per 2 anni e mezzo presso la Waseda University.

– Il Southampton Women ha ingaggiato un’ala di 18 anni Vivienne Lia in prestito dall’Arsenal.

ESPERTO

giocare 1:51 Hislop: Complimenti a Chicago Fire per aver inseguito Neymar Shaka Hislop valuta il potenziale passaggio di Neymar alla MLS.

ALTRE VOCI

– Internazionale Irlanda del Nord Prezzo Isacco è sul punto di firmare per la squadra del campionato West Bromwich Albion dallo Standard Liegi, ha detto una fonte a Tom Hamilton di ESPN. Il trasferimento sarà strutturato come una commissione definitiva di 2 milioni di sterline o come un prestito con impegno di sei mesi.

– Il Manchester United non lo permetterà Alessandro Garnacho lascerà l’Old Trafford a un prezzo speciale, ma Napoli e Chelsea cercano rassicurazioni sul temperamento dell’esterno prima di impegnarsi in una mossa da 50 milioni di sterline. (Telegrafo quotidiano)

– Mathistel,19 anni, ha rifiutato la possibilità di lasciare il Bayern Monaco per il Chelsea. (Florian Plettenberg)

– Christopher Nkunku ha concordato un accordo personale con il Bayern Monaco, ma il club della Bundesliga è ancora a corto di 70 milioni di euro richiesti dal Chelsea. (Florian Plettenberg)

– Nuno Mendes non lascerà il Paris Saint-Germain questo mese, ponendo fine alle speranze di trasferimento del Manchester United per il terzino sinistro. (Squadra)

– L’Arsenal è pronto a scoprire se ha vinto la corsa per ingaggiare il giovane norvegese Giura Nypan. Il 18enne centrocampista, che gioca per il Rosenberg, ha “considerato attentamente” la sua prossima mossa dopo i colloqui con alcuni dei più grandi club europei. (Specchio quotidiano)

– Accedi all’AC Milan João Felix è stato rifiutato dal Chelsea in prestito, ma il club di Serie A potrebbe fare un altro tentativo prima che la finestra si chiuda. (Gianluca di Marzio)

– Il Milan pagherà una commissione di prestito di 1 milione di euro Kyle Walker si unirà a loro dal Manchester City fino alla fine della stagione con un’opzione permanente da 5 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

– Il Chelsea ha fatto un’offerta migliore di 12 milioni di euro per l’ala del Deportivo La Coruña Yeremay Hernandez. Il 22enne nazionale Under 21 della Spagna verrà ceduto immediatamente in prestito per il resto della stagione. (Sollievo)

– Ronald Araujo Pochi giorni fa sembrava destinato alla Juventus, ma ora sembra probabile un nuovo accordo con il Barcellona, ​​con un aumento di stipendio importante. (Il mondo dello sport)

– Il Wolverhampton Wanderers è in trattative per ingaggiare il centrocampista difensivo Guimaraes Manù. Per il 23enne giocatore è stata presentata un’offerta da 12 milioni di euro, che comprende anche una clausola di trasferimento futuro. (Fabrizio Romano)

– Erling Haaland potrebbe aver firmato un megaaccordo a lungo termine con il Manchester City fino al 2034, ma l’attaccante “potrebbe ancora essere una svolta in futuro”. “Esiste una formula per poter partire” prima del 2034, che non è una clausola rescissoria, secondo il rapporto. (Segno)

– Il Real Madrid ha ingaggiato un giovane difensore centrale Joel Pleguezuelos18, proveniente dall’Espanyol e per ora giocherà nell’Under 19 del Real Madrid, allenata da Álvaro Arbeloa. (AS Deník)

– Si prevedono nuovi contatti mentre il Manchester City tenta di ingaggiare il terzino esterno della Juventus Andrea Cambiaso. Costerebbe 80 milioni di euro Bianconeri per permettere al 24enne di partire subito, mentre servirebbero ulteriori discussioni se l’offerta fosse intorno ai 60 milioni di euro. (Mercato dei trasferimenti)

– La Juventus dovrà affrontare la concorrenza di Chelsea, Manchester United e Napoli per il Lecce Patrizio Dorgu con una commissione di trasferimento richiesta di circa 40 milioni di euro. dell’Ajax Jorrell HatoRB Salisburgo Amar DedicQuello di Chelsea Ben ChilwellFiorentina Cristiano Biraghi e Girona Miguel Gutiérrez sono visti come un’alternativa alla Juve. (Tuttosport)

– L’Aston Villa intensificherà le trattative con il Siviglia per ingaggiare il 24enne difensore centrale Loïc Badé. (Mercato pedonale)

– I rappresentanti di Milan e Juventus si incontreranno per un confronto Fikayo Tomori. Il 27enne è una figura importante Rossoneridifesa, ma l’operazione potrebbe avere il via libera se l’offerta arrivasse a 30 milioni di euro compresi i bonus. (Mercato dei trasferimenti)

– La Juventus è pronta a invocare l’opzione Pietra di coniglioPrestito a titolo definitivo dal Milan per 14 milioni di euro e 3 milioni di bonus. (Nicola Schirà)

– Mario Balotelli sta pensando di lasciare il Genoa visto che in tre mesi ha giocato appena 56 minuti. (Nicola Schirà)

– Richarlison vuole lasciare il Tottenham e fare un mega trasferimento alla Saudi Pro League. (Esperto di calcio)

– Il Paris Saint-Germain potrebbe richiamare il centrocampista Caro Ndouré dal prestito al Besiktas e trasferirlo a titolo definitivo, con il Bologna interessato. Ciò consentirebbe Randal Cole Muani ufficialmente in prestito alla Juventus. (parigino)

– Il Tottenham Hotspur potrebbe fare una mossa per il difensore centrale del Paris Saint-Germain Milano Skriniarche è oggetto di interesse anche da parte di Aston Villa e Galatasaray. (Esperto di calcio)

– Il Genoa ha raggiunto l’accordo con il West Ham United Maxwell Cornetto in prestito e avere un accordo verbale con il gregario. (Fabrizio Romano)

– Centrocampista del Brighton Jakub Matka è pronto a rifiutare un nuovo contratto e completare un trasferimento da 1,2 milioni di sterline al Feyenoord. (Posta quotidiana)