Voci di mercato, novità: Walker vuole il Milan, club MLS

Kyle Walker sta attirando l’interesse di Serie A e MLS, mentre il Paris Saint-Germain sembra pronto a firmare Khvicha Kvaratskhelia immediatamente. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Trasferimenti Homepage | Offerte Pronte | Lezioni maschili di gennaio | Segni di gennaio delle donne

STORIE PIÙ IMPORTANTI

– Guardiola: Walker ha chiesto di lasciare il Manchester City

– Pedri nega di aver boicottato la Spagna per il fiasco dell’Olmo

– Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli – Conte

Club di Serie A, MLS e Arabia Saudita sono interessati alla mancanza del difensore del Manchester City Kyle Walker. Carl Recine/Getty Images

RUMOR DI TENDENZA

– Il Milan è interessato al Manchester City Kyle Walker dopo che Pep Guardiola ha confermato il desiderio del terzino destro di lasciare il club, Il Guardiano notizia. Il Milan potrebbe competere sia con i club della MLS che con quelli della Pro League saudita per il 34enne, che è al City dal 2017. Walker era precedentemente vicino al trasferimento al Bayern Monaco, ma il trasferimento in Germania è fallito nel 2023. Resta da vedere se continuerà a giocare per il City mentre la finestra di trasferimento è ancora aperta, non avendo partecipato alla vittoria per 8-0 della squadra sul Salford City sabato sera. Walker è sotto contratto con l’Etihad fino a giugno 2026.

– La prossima settimana è previsto un incontro tra Paris Saint-Germain e Napoli sulla proposta di trasferimento Khvicha Kvaratskheliasecondo Fabrizio Romano. La superstar della Georgia ha già concordato un accordo personale con il PSG per un contratto quinquennale, ma l’accordo tra i due club deve ancora essere definitivamente concluso. Anche se nelle ultime settimane Liverpool e Chelsea sono stati accostati al Kvaratskhelia, sono i parigini a condurre la corsa così com’è. Se firmasse, lo stipendio del 23enne al PSG dovrebbe essere quattro o cinque volte quello che guadagna al Napoli.

Consigli dell’editore 2 Correlati

– Il Liverpool ha contattato l’agente del terzino sinistro Slavia Praha El Hadji Malick Dioufsecondo Sport. Il 20enne ha disputato un’eccellente stagione in UEFA Europa League, registrando il maggior numero di passaggi in area di rigore di qualsiasi giocatore in questa stagione. Il terzino è stato precedentemente accostato al Crystal Palace, ma la squadra di Arno Sloto vorrebbe firmare un sostituto a lungo termine. Andrea RobertsonLa firma di Diouf è fortemente contestata. La società internazionale senegalese era valutata circa 25 milioni di euro.

– Max Aarons Dovrebbe volare in Spagna nelle prossime 48 ore per completare il suo trasferimento dall’AFC Bournemouth al Valencia. Notizie sportive di Sky rivelato Il pacchetto, già concordato tra i due club, prevede un’opzione per il rinnovo a tempo indeterminato in estate per 9 milioni di euro. Aarons, 25 anni, ha giocato da titolare solo una partita di Premier League in questa stagione, le altre due sono partite dalla panchina.

– Il Milan è in trattative per firmare un contratto Lucas Gourna-Douath dall’RB Salisburgo questo mese, Gianluca Di Marzio notizia. Il club di Serie A è interessato a ingaggiare il centrocampista dopo il recente infortunio Ruben Loftus-Cheek. Gourna-Douath, 21 anni, interessa anche a diversi altri club italiani, anche se resta da vedere se il Salisburgo sancirà la sua uscita quest’inverno.