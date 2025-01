Voci di scambio NBA: i Grizzlies hanno detto di non scambiare Jimmy Butler

La stagione degli scambi NBA è in pieno svolgimento ora che la maggior parte dei giocatori ingaggiati durante l’offseason possono essere scambiati per la prima volta in questa stagione.

Ciò non significa necessariamente che ci saranno scambi da qui alla scadenza commerciale dell’NBA del 6 febbraio, ma ciò non impedirà alle voci di girare fino ad allora.

Ecco le ultime voci commerciali della NBA:

Butler esclude Memphis

La star dei Miami Heat Jimmy Butler vuole essere ceduto prima dello scambio del 6 febbraio, ma non con i Memphis Grizzlies. Secondo il rapporto dell’autore Chris Haynes Martedì, i Grizzlies sono stati una delle squadre a cui è stato consigliato di non scambiare Butler.

Il contratto di Butler non prevede clausole di non scambio, ma l’opzione giocatore sul suo contratto gli consente di rescindere il suo contratto quest’estate, rendendolo un rischio di fuga per una squadra con cui non vuole immediatamente firmare un prolungamento. .

Butler è attualmente sospeso per sette partite per un comportamento cruciale per gli Heat.

Beal stabilisce i termini

L’allenatore dei Phoenix Suns Mike Budenholzer ha messo in panchina il tre volte All-Star Bradley Bean. l lunedì, portando molti a concludere che l’organizzazione stia cercando di fare pressione su di lui affinché rinunci alla sua clausola di non scambio.

Anche se Beal ha recentemente affermato di non aver avuto quella conversazione con i Suns, a resoconti da Phoenix ha rivelato per quali squadre avrebbe rinunciato alla clausola di non scambio: Miami Heat, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.

I Lakers non cederanno Knecht

Finora, i Los Angeles Lakers non hanno inserito il debuttante Dalton Knecht o l’attaccante veterano Rui Hachimura in trattative commerciali con le squadre rivali, secondo un rapporto di Bleacher Report di lunedì.

In 35 partite di questa stagione, Knecht ha segnato una media di 9,7 punti a partita con il 46,7% di tiri dal campo, di cui il 35,4% da tre punti. Crede di far parte dei piani a lungo termine dei Lakers.

