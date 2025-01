Voci di trasferimento, notizie: il Dortmund intensifica la ricerca di Rashford

Il Borussia Dortmund vuole battere il Milan per vincere Marco Rashfordmentre il Real Madrid sta valutando una mossa di successo per il Manchester City Savinho. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

STORIE PIÙ IMPORTANTI

Il Borussia Dortmund sta intensificando la ricerca dell’attaccante del Manchester United Marcus Rashford. Martin Rickett/PA Immagini tramite Getty Images

RUMOR DI TENDENZA

– Il Borussia Dortmund spinge per la firma Marco Rashford Florian Plettenberg in prestito questo mese notizia. Il direttore sportivo Sebastian Kehl e l’allenatore Nuri Şahin sono in testa alla classifica, con nuovi colloqui già in corso. La decisione del club di procedere al trasferimento del 27enne sarebbe stata presa dopo la sconfitta del BVB contro il Bayer Leverkusen la scorsa settimana. Tuttavia, il club della Bundesliga deve affrontare una forte concorrenza per la firma di Rashford, con l’AC Milan che sta ancora cercando attivamente di assicurarsi un accordo questo mese.

– Il Real Madrid sta valutando un trasferimento per l’esterno del Manchester City SavinhoAndré Hernan notizia. Il brasiliano si è trasferito al City da Troyes per 25 milioni di euro la scorsa estate e da quando è arrivato all’Etihad ha offerto prestazioni memorabili. L’agente di Savinho sarà in Europa questa settimana per discutere del suo futuro, anche se l’interesse del Real Madrid è ancora “allo stadio iniziale”. Il ventenne ha fatto il suo debutto da senior con il Brasile a marzo dello scorso anno. Da allora ha giocato altre 10 volte per la sua nazionale e ha segnato una volta.

– La Juventus potrebbe partire titolare per il difensore del Milan Fikayo Tomori Se Rossoneri per ingaggiare il difensore del Manchester United Kyle Walker questo mese, secondo La Gazzetta dello Sport. Con il nuovo allenatore del Milan Sérgio Conceição che punta su Walker come potenziale difensore centrale, Tomori potrebbe presto ritrovarsi più in basso nella gerarchia a San Siro. Una possibile destinazione di Tomori è la Juve, che in questo momento è alla ricerca di un difensore. Anche Dávid Hancko del Feyenoord è stato fortemente collegato ai giganti della Serie A nelle ultime settimane.

– Il Bayern Monaco ha contattato la dirigenza dell’attaccante del Borussia Dortmund Jamie Gittenssecondo un quotidiano tedesco BILD. Si dice che i giganti della Bundesliga stiano valutando una mossa per Gittens se le trattative contrattuali con l’esterno falliscono Leroy Saneil cui attuale contratto scade quest’estate. Al contrario, il 20enne Gittens è sotto contratto con il Dortmund fino a giugno 2028. Il nazionale Under 21 inglese è stato in ottima forma in questa stagione, segnando fino ad oggi sette gol in 18 presenze in campionato.

– Al Ahli ha accettato l’accordo di principio sulla nomina Massimiliano Allegri come nuovo allenatore per la prossima stagione, Fabrizio Romano notizia. Mentre gli ultimi dettagli dell’accordo sono ancora in fase di definizione, un accordo completo è “quasi arrivato”, secondo un insider del trasferimento. Fino a quando Allegri non assumerà ufficialmente la carica a giugno, l’incarico sarà ricoperto da un manager ad interim. L’allenatore italiano è senza lavoro da quando è stato esonerato dalla Juventus lo scorso anno.