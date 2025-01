Voci di trasferimento, notizie: il Manchester United punta su Nene come sostituto di Rashford

Il Manchester United ha acquistato l’ala dell’FC Salisburgo Nené Dorgeles nella rosa dei candidati, con un possibile scambio con il Bayern Monaco Mathistel e Chelsea Christopher Nkunku. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

L’ala dell’FC Salisburgo Nene Dorgeles potrebbe essere in viaggio verso Manchester. René Nijhuis/MB Media/Getty Images

– Il Manchester United aggiunge l’ala dell’FC Salisburgo Nené Dorgeles sulla loro lista di opzioni per la finestra di trasferimento di gennaio o estiva, riferisce Fabrizio Romano. I colloqui iniziali per scoprire il pacchetto compenso e salariale che sarebbe necessario per portare il 22enne, che ha segnato sei gol e sei assist in 27 partite in questa stagione, si sono svolti e continueranno prima che i Red Devils facciano una mossa . la decisione se effettuare il trasloco per lui in sostituzione del uscente Marco Rashford. Il Tottenham Hotspur è interessato a firmare Rashford in prestito e ha valutato se un accordo sarebbe possibile. L’Indipendenteche aggiunge che il West Ham United è l’unico altro club della Premier League interessato. Ci sono ancora occhi puntati sul 27enne straniero, p Florian Plettenberg riferisce che Borussia Dortmund e Milan hanno ancora un interesse specifico.

– Il Chelsea ha parlato con il Bayern Monaco e ha chiesto di essere informato sulla situazione Mathistelnotizia Fabrizio Romanoil quale aggiunge che l’attaccante ha discusso con l’allenatore Vincent Kompany di come vuole avere successo con il Bayern. Immagine sportiva ha aggiunto che il Chelsea sta valutando la possibilità di rilasciare l’attaccante Christopher Nkunku in cambio si è trasferito al Bayern, con il 27enne già in trattativa con i bavaresi.

– L’Arsenal è pronto a battere Liverpool e Manchester City alla firma del contratto Martin Zubimendi dalla Real Sociedad in estate, dice La posta quotidiana. Zubimendi è considerato uno dei migliori centrocampisti difensivi d’Europa e ha nel contratto una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Liverpool e City hanno mostrato il maggiore interesse per il nazionale spagnolo, ma secondo quanto riferito i Gunners sarebbero piombati per assicurarsi la sua firma, con un accordo “virtualmente concluso” alla fine della stagione.

– Il Real Madrid ha aperto le trattative con Elcho della Liga 2 per ingaggiare il centrocampista Rodrigo Mendozanotizia Sollievo. L’Elche non vuole lasciare andare facilmente il 19enne, ma il suo contratto scade nel 2026. Bianco cercherà di sfruttare questo fatto nelle trattative, ma è consapevole che dovrà affrontare molta concorrenza per ingaggiarlo.

– Il Liverpool ha già contattato l’FC Nürnberg per un trasferimento Stefanos Tzimasnotizia Sky Sport Germaniache aggiunge che sono interessati anche i club senza nome della Bundesliga Chelsea, Brighton & Hove Albion e Aston Villa. Il 19enne attaccante è attualmente in prestito dal PAOK, ma il Norimberga vuole attivare una clausola che lo vedrà firmare per 18 milioni di euro prima di completare un trasferimento da 25 milioni di euro.

-Colombia Internazionale Giacomo Rodríguez ha firmato con León della Liga MX. Recentemente svincolato dopo aver rescisso il contratto con il Rayo Vallecano – che originariamente aveva ingaggiato James ad agosto – il 33enne si unirà ora alla squadra del León, che inizierà la stagione di Clausura 2025 il 18 gennaio. Leggere

– Il River Plate ha ingaggiato un difensore argentino Gonzalo Montiel dal Siviglia con un accordo da 4,5 milioni di dollari. Leggere

Lo scout residente di ESPN Tor-Kristian Karlsen esamina l’interesse del Chelsea per il 19enne prodigio del Bayern Mathys Tel.

La ricerca di un attaccante da parte del Chelsea è diventata una norma nelle ultime finestre di mercato. Tel è solo l’ultimo nome e, per quanto gli accordi di scambio siano estremamente complessi, a prima vista sembra una situazione vantaggiosa per entrambi i club. Mentre il talento di Telo è innegabile: il suo record a livello giovanile in Francia è eccezionale ed è diventato il più giovane marcatore di sempre del Bayern (17 anni e 126 giorni) quando ha segnato in rete in una partita di coppa poche settimane dopo il suo trasferimento da 20 milioni di euro. Rennes nell’estate del 2022 – ha faticato a diventare coerente per i giganti tedeschi. Uno dei motivi è ovviamente la presenza di Harry Kane come n. 9, un altro è l’eterno dilemma sul suo ruolo futuro: diventerà mai un centravanti dedicato? O è davvero un’ala (come suggerisce la mappa termica)? A soli 19 anni, tali considerazioni fanno parte dello sviluppo naturale di un giocatore, ma diventa problematico quando nell’equazione si tiene conto della mancanza di tempo per giocare. Se vedrà più minuti nella prolifica prima linea del Chelsea è un’altra questione, ma se il tecnico Enzo Maresca sente di poter contare su Tel e il giocatore risponde, la mossa potrebbe essere un colpo di genio. Il francese ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori attaccanti del calcio europeo. È sorprendentemente atletico: forte e veloce con accelerazioni per allungare la difesa. Ha anche un controllo eccellente ed eccelle negli attacchi 1v1 usando raffiche o dribbling. C’è una ragione per cui le sue prestazioni giovanili sono state paragonate a quelle di Kylian Mbappe, ma quelle abilità impressionanti sono state viste solo a sprazzi a livello senior. Tuttavia, cambiare l’ambiente per creare fiducia può fare miracoli. Se (ed è un grande “se”) Maresca riuscisse a far rivivere il teenager, potrebbe avere a disposizione 100 milioni di euro.

giocare 1:16 Gab e Juls non sono convinti che Kvaratskhelia sia un acquisto intelligente per il PSG Gab Marcotti e Julien Laurens si chiedono se il collega ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sia un acquisto intelligente per il PSG.

– Il Tottenham ha presentato un’offerta per ingaggiare l’attaccante del PSG Randall Cole Muani, 26, dato in comodato d’uso con possibilità di trasferimento definitivo nel periodo estivo. (Squadra)

– Florentino Perez avrà nei prossimi giorni un “incontro di crisi” con Carlo Ancelotti e l’amministratore delegato José Ángel Sánchez per discutere su come rispondere alla sconfitta per 5-2 del Real Madrid in Supercoppa contro il Barcellona. Secondo il quotidiano, il Real Madrid “valuterà” se muoversi nel mercato di gennaio, quando è l’obiettivo primario Trento Alexander-Arnold “è ancora vivo” come opzione. (Segno)

– Il Real Madrid sta valutando attivamente gli acquisti di gennaio, mentre il centrocampista ha sottoperformato Aurelien Tchouameni è “nell’occhio del ciclone” e potrebbe voltare pagina, il Liverpool sarà interessato la prossima estate. (COME)

– Milan e Inter vogliono ingaggiare il difensore del Manchester City Kyle Walker34, e il club potrebbe permettergli di partire gratis. (Gazzetta dello Sport)

– Il Liverpool potrebbe aver bisogno di un’ala Ben Doakil cui trasferimento è valutato a 30 milioni di sterline, come contrappeso in un accordo da 50 milioni di sterline per ingaggiare l’attaccante del Bournemouth Antonio Semenyo. (Eco del Nord)

– Terzino sinistro del Manchester United Tyrell Malacia25 anni, potrebbe partire in prestito questo mese dopo aver lottato con problemi di infortunio. (Fabrizio Romano)

– Il Tottenham è interessato al terzino del Lecce Patrizio Dorgu ma devono affrontare la concorrenza di Manchester United, Chelsea e Liverpool. (Colto in fuorigioco)

– Il Chelsea sta valutando un trasferimento per l’esterno del Borussia Dortmund Jamie Gittens e potrebbe trasferirsi in estate se i giganti tedeschi non riuscissero a qualificarsi per la Champions League. (GMS)

– La Juventus è l’ultima società ad interessarsi al trequartista dell’Empoli Tina Anjorin. Il Napoli ha già fatto una mossa per il 23enne in vista di ingaggiarlo in vista della prossima stagione, mentre per l’ex Chelsea ci tiene anche l’Atalanta. (Mercato dei trasferimenti)

– Centrocampista del Chelsea Carney Chukwuemeka parte in prestito questo mese, con interessi da Borussia Dortmund e Strasburgo. (Fabrizio Romano)

– Il Nottingham Forest potrebbe lasciare andare l’attaccante Emanuele Dennis per partire questo mese, club di Campionato, Serie A e LaLiga hanno mostrato interesse. (Sky Sport)

– Galatasaray e West Ham stanno valutando il prestito per l’attaccante in difficoltà del Marsiglia Elya Wahcon possibilità di permuta stabile nel periodo estivo. (Squadra)

– Il Palmeiras spera di ingaggiare il centrocampista del Fulham Andreas Pereira. Il club brasiliano ha fatto un’offerta da 20 milioni di euro al Fulham e ha concordato condizioni personali con l’entourage di Pereira, ma la loro offerta deve ancora essere accettata dal club. (Globosport)