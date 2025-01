Voci di trasferimento, notizie: il Manchester United si unisce all’Arsenal alla ricerca di Mbeum

Il Manchester United è sulle tracce dell’attaccante del Brentford Bryan Mbeumomentre l’esterno del Real Madrid Vinicio il Giovane resta nel radar della Pro League saudita. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

– Il Manchester United si è unito a Newcastle e Arsenal nella corsa per l’attaccante del Brentford Bryan Mbeumo, dice La Stella Quotidiana. Mbeumo, 25 anni, è arrivato dal club francese Troyes nel 2019 per una cifra record di 5,9 milioni di sterline, ma il nazionale camerunese potrebbe raddoppiare il suo stipendio con il trasferimento in un club più grande e il Brentford potrebbe ascoltare offerte di circa 40 milioni di sterline. Finora in questa stagione ha segnato 13 gol in 20 partite di Premier League.

– Ala del Real Madrid Vinicio il Giovane resta nel radar della Saudi Pro League, riferisce Sollievo. Si dice che la lega sia pronta a rendere il 24enne il volto della concorrenza qualora accettasse di trasferirsi lì, e sono pronti a offrirgli un contratto importante nella speranza di convincerlo a rinunciare a prolungare la sua permanenza a il Bernabeu. In precedenza è stato legato ad Al Ahli e ha una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro.

– Il Liverpool è pronto a entrare nella corsa per l’esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelianotizia Atletico. Secondo quanto riferito, i Reds stanno tenendo d’occhio il 23enne tra le voci che potrebbe suggellare un allontanamento dallo Stadio Diego Maradona, con sia il Paris Saint-Germain che il Manchester United legati a lui. Il club di Serie A prenderebbe in considerazione un trasferimento per lui solo se ricevesse una significativa quota di trasferimento di circa 80 milioni di euro, e sembra che la gerarchia di Anfield si assicurerà che siano in fila per un trasferimento che potrebbe vederlo unirsi. con il suo connazionale internazionale dalla Georgia Giorgi Mamardashviliche dovrebbe arrivare nel Merseyside in estate dopo un periodo in prestito al Valencia.

– Allenatore del Fenerbahçe José Mourinho afferma che la priorità della sua squadra in questa finestra di mercato è rafforzare la difesa. “Abbiamo perso due difensori centrali all’inizio di questa stagione”, ha detto. “È un ambito in cui siamo diventati deboli. In questo momento abbiamo due difensori centrali per la seconda metà di stagione, è una situazione assolutamente impossibile da gestire. E’ su questo che ci concentreremo”.

– Due ali della Premier League sono state aggiunte alla lista dei candidati del Napoli questo mese come potenziali acquisti Nicola Schirà. 27 anni, attaccante italiano del Liverpool Federico Chiesa e la 24enne stella del Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski Sarebbero al vaglio del club di Serie A, che assicura di poter trovare rapidamente un successore se decidessero di separarsi Kvaratskhelia. Chiesa è arrivato all’Anfield dalla Juventus in estate ma ha faticato a riprendere partite regolari, mentre Kulusevski ha goduto di una forma migliorata, contribuendo con nove gol in 20 partite di Premier League con gli Spurs.

– Il Barcellona in questo momento è a corto di soldi ma ha chiesto allo Sporting CP un trasferimento estivo per l’attaccante Viktor Gyökeresnotizia Sport. IL Blaugrana Il 26enne, che dovrebbe rimanere nella Primeira Liga portoghese questo mese in seguito a un accordo verbale con la gerarchia del club, sarebbe destinato a superare Manchester United e Bayern Monaco. Si ritiene che il club della Liga speri di ridurre la cifra di 80 milioni di euro accettando di eliminare una clausola nel contratto dell’ala dello Sporting. Francisco Trincaoil che significherebbe che riceverebbero il 50% di qualsiasi futura commissione di trasferimento.

– Il Siviglia ha firmato il nazionale svizzero Ruben Vargas da Augusta per circa 2,5 milioni di euro.

giocare 2:07 Perché il trasferimento al Chelsea per Kobbie Mainoo non ha senso Steve Nicol e Mark Ogden discutono delle voci che collegano Kobbie Mainoo del Man United al trasferimento al Chelsea.

– Centrocampista dell’Arsenal Jorginho è stato offerto al Palmeiras. Il 33enne è sotto contratto con i Gunners fino a giugno 2025, ma sta valutando la possibilità di partire a gennaio. (ESPN Brasile)

– Il Bayern Monaco aspetta una decisione sul futuro del terzino sinistro Alfonso Davische è disponibile gratuitamente in estate e sul radar del Real Madrid e del Manchester United, fino al 16 gennaio. (Immagine)

– Manchester United, Arsenal, Crystal Palace, Tottenham e Borussia Dortmund – ex squadra di Jude Bellingham – sono tra i club che tengono d’occhio i progressi di suo fratello. Lavoro Bellingham19. (Sole)

– Il Dortmund ha già avuto successo ingaggiando giocatori dal settore giovanile del Manchester City e sta cercando di accaparrarsi il difensore 19enne. Max Alleyn. (Fabrizio Romano)

– La Juventus ha trasformato il Barcellona in un difensore centrale Ronald Araujo25, il loro obiettivo principale, ma anche l’Arsenal ci tiene. (Fabrizio Romano)

– Sono in corso trattative tra Charlotte FC e Newcastle per il trasferimento dell’esterno della nazionale paraguaiana Miguel Almirón. (TyC Sport)

– L’Inter Miami ha accettato di ingaggiare il centrocampista Telasco Segovia da Casa Pia per 2,5 milioni di dollari. (Fabrizio Romano)

– Il Nottingham Forest ha chiesto alla Juventus un possibile prestito per il centrocampista ex Aston Villa Douglas Luizcon Manchester United, emozionati anche City e Fulham. (Posta quotidiana)

– Il Bournemouth ha quattro giocatori che potrebbero lasciare il club nei prossimi mesi: difensore centrale Illia Zabarnyiposteriore sinistro Milos Kerkezinoltrare Antonio Semenyo, e un difensore Dean Huijsen seguono Chelsea, Newcastle e Liverpool. (iNews)

– Il club sta anche preparando un trasferimento in prestito per il 29enne attaccante dell’LDU Quito Alex Arce. (Esperto di calcio)

– Il Newcastle sta valutando una mossa per il portiere del Southampton Aaron Ramsdale26, dopo aver lasciato l’Arsenal in estate. (Sole)

– L’Atlético Madrid ha esplorato il terzino sinistro del Crystal Palace Tyrick Mitchell25, in vista di una futura ricollocazione. (Specchio)

– Il West Ham ha un nuovo allenatore e potrebbe ingaggiare l’attaccante del Lille Jonathan David, 24 anni, disponibile a parametro zero in estate. (GMS)

– Ex attaccante dell’Arsenal Mike Biereth, che ora è allo Sturm Graz, ha completato le visite mediche prima di trasferirsi all’AS Monaco. (Fabrizio Romano)