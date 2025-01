Voci di trasferimento, notizie: il Manchester United tiene d’occhio Nkunku del Chelsea in prestito

Il Manchester United sta valutando un prestito per il Chelsea Christopher Nunkumentre il PSV Johan Bakayoko attira l’interesse di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

– Fonte: Man United Eye Fernández come riserva di Dorg

– Napoli: non pagheremo più del dovuto allo United per Garnacho

– Antony mette fine al Man United Ordeal e si unisce al Real Betis in prestito

I rapporti continuano a collegare Christopher Nkunku del Chelsea con un trasferimento al Manchester United. Darren Walsh/Chelsea FC tramite Getty Images

– Il Manchester United considera un prestito al Chelsea Christopher Nunkusecondo Sky Sport. Si dice che il club stia “discutendo internamente” se procedere con un trasferimento in prestito, con un accordo a tempo indeterminato attualmente escluso. La notizia raddoppia un precedente rapporto ESPN secondo cui il Man United stava monitorando da vicino Nkunku. Si ritiene che il 27enne sia uno dei tanti attaccanti che potrebbero adattarsi al sistema dell’allenatore Ruben Amorim, potenzialmente in sostituzione dell’uscente Marco Rashford. Ala Alessandro Garnacho è stato anche collegato al trasferimento dall’Old Trafford, con alcuni punti vendita che suggeriscono che un accordo di scambio che coinvolge Nkunka potrebbe essere in lavorazione per United e Chelsea.

– Ala del PSV Johan Bakayoko attirando l’interesse di Premier League e Bundesliga, Sky Germania Patrick Berger notizia. Il 21enne sta “cercando di fare il passo successivo” nella sua carriera quest’estate e potrebbe essere disponibile per soli 25 milioni di euro. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Lipsia seguono da vicino Bakayoko, che ha segnato sei gol in Eredivisie in questa stagione. Il nazionale belga è sotto contratto con il PSV fino a giugno 2026.

– Il Barcellona vuole firmare il Manchester United Marco Rashford E l’attaccante è disposto ad accettare una riduzione dello stipendio per trasferirsi questo mese, dice Stella del giorno. Rashford, 27 anni, non è ben visto all’Old Trafford ma le sue opzioni sono limitate a causa del suo alto stipendio. L’Inghilterra International ha preferito trasferirsi a Barcellona e Mondo dello sport sostiene che il club, a corto di risorse finanziarie, potrebbe cercare di prendere un difensore Andreas Christensen Così potranno fare spazio a Rashford.

– I New York Red Bull sono entrati in trattative per ingaggiare il nazionale tedesco Timo Wernerper Mercato del piede. Il 28enne, in prestito al Tottenham dall’RB Lipsia, potrebbe presto trasferirsi definitivamente alla MLS. Se le trattative dovessero avere successo, resta da vedere quando si unirà ai Red Bull, dato che il prestito di Werner agli Spurs non finirà fino a giugno. È sotto contratto con l’RB Leipzig fino al 2026 ed è entrato a far parte del club nell’agosto 2022 con un contratto da 20 milioni di euro dal Chelsea.

– Il Milan sta preparando una seconda offerta per l’attaccante del Feyenoord Santiago Giménezsecondo Matteo Moretto. Il club di Serie A è pronto a fare un impegno finanziario significativo per assicurarsi un accordo questo mese e spera di avvicinarsi alla valorizzazione del giocatore del Feyenoord. Giménez, 23 anni, ha già concordato con il Milan un contratto di tre anni e mezzo, prorogabile anche di altri 12 mesi. L’attaccante nato a Buenos Aires ha collezionato 32 presenze con il Messico dal 2021, segnando quattro gol.

– Il Chelsea conferma l’acquisto del difensore della US Women Taglia Nomi Per un commercio a lungo termine da record mondiale di 1,1 milioni di dollari da parte del San Diego Wave, come riportato per la prima volta da ESPN. Leggere

-Chelsea e Bayern Monaco vogliono ingaggiare il difensore centrale del Bournemouth in forma Dean Huijsenche avrà una clausola rescissoria attiva nel contratto a partire dall’estate. (Fabrizio Romano)

-Il Manchester United ha fatto una seconda offerta da 30 milioni di euro per ingaggiare il 20enne terzino Patrizio Dorgama il club vuole 40 milioni di euro. (TalkSport)

– Il Manchester United sta cercando di ingaggiare l’esterno del Barcellona ANSU GRATUITO per un prestito. L’Internazionale spagnolo è stato precedentemente in prestito in Premier League al Brighton e ha perso il suo posto nella First XI del Barcellona. (GMS)

– Ma anche il Fenerbahce vuole firmare per l’ANSU perché l’ex allenatore del Real Madrid Jose Mourinho vuole mandare la sua squadra. (Come)

– Il club saudita Al Nassr e il Real Madrid sperano di poter contare sull’attacco della Colombia Giovanni Duran lontano dall’Aston Villa a gennaio. Bianco lo sperano con uno scambio che coinvolga il 18enne Brazil International Endrick Potrebbe contribuire ad accelerare il trasferimento poiché Al Nassr ha intenzione di fare un’enorme offerta da 100 milioni di euro per ingaggiare l’attaccante 21enne. (Ekrem Konur)

– Il Liverpool si è unito alla corsa per ingaggiare il centrocampista del Bayern Monaco Giosuè Kimmichal fianco di Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Paris Saint-Germain. Kimmich, 29 anni, deve ancora firmare un nuovo contratto e sarà disponibile a parametro zero in estate. (Presa)

– Paris Saint-Germain, Inter e Borussia Dortmund sono interessate a lui Valentino Acuna di Newell’s Old Boys. Il 18enne centrocampista è stato protagonista con due assist per l’Argentina contro il Brasile nella straordinaria vittoria per 6-0 del Campionato sudamericano U20, la più pesante nella storia della competizione venerdì. (Ekrem Konur)

– Attaccante dell’RB Lipsia Benjamin Sesko sta pensando di trasferirsi all’Arsenal invece che al Chelsea o al Manchester United in estate, ma il Lipsia non lascerà che il 21enne parta nella finestra di mercato di gennaio. (TalkSport)

– Centrocampista del Chelsea Cesare Casadei Il giocatore arriverà alla Lazio per 12 milioni di euro, con inclusa una clausola del 25% sul prossimo acquisto. (Sport Italia)

-Attaccante del Newcastle United Alessandro Isacco gli verrà offerto un nuovo contratto a lungo termine in estate, che respingerebbe l’interesse di trasferimento di tutti i migliori club d’Europa. (Filo)

-Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo per ingaggiare il portiere 21enne dell’FC Köln Jonas Urbig per 10 milioni di euro. (Immagine)

– Sabato si sono svolte nuove trattative tra Aston Villa e Bayer Leverkusen mentre il club della Bundesliga ha tentato di siglare una mossa di prestito Emiliano Buendìa. (Florian Plettenberg)

– L’Olympique Marsiglia è pronto a fare una proposta di prestito per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. (Fabrizio Romano)

– Lione in avanti Ha salvato Benrahm29, è in trattative avanzate con la squadra saudita Neom SC per una mossa. (Mercato del piede)

– come centro rom Mario Hermoso spera di completare il trasferimento al Bayer Leverkusen questa settimana. Al 29enne è stato detto che non ha futuro nella capitale italiana e spera di aprire le trattative questa settimana per una quota di trasferimento e il successivo cambio. (Fabrizio Romano)

-Il Monaco ha espresso interesse a ingaggiare il 34enne ex centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum Dal club saudita Al Ettifaq. Anche il Monaco sta valutando una mossa per il Leicester City Wilfred il paziente e West Ham United Edson Alvarez. (Nicola Schirà)