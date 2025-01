Voci di trasferimento, notizie: la caccia al Man United per Dorg accelera

Il Paris Saint-Germain ha segnalato il proprio interesse per l’attaccante del Chelsea Christopher Nkunkumentre il Lecce è terzino sinistro Patrizio Dorgu si sta affermando come un’opzione per il Manchester United. Unisciti a noi per le ultime notizie sui trasferimenti, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

STORIE PIÙ IMPORTANTI

Secondo quanto riferito, la ricerca del terzino sinistro del Lecce Patrick Dorga da parte del Manchester United sta guadagnando slancio. Maurizio Laganà/Getty Images

RUMOR DI TENDENZA

-Lecce Patrizio Dorgu si sta facendo strada nella rosa dei candidati per il terzino sinistro del Manchester United, dice Fabrizio Romano. Il nazionale danese è stato osservato dallo United negli ultimi mesi, e si dice che anche il Napoli lo stia seguendo. Dorgu, 20 anni, ha impressionato per club e nazionale, contribuendo con tre gol in Serie A in questa stagione Milos Kerkez E Nuno Mendes sono più in alto nella rosa dei candidati dello United, il prezzo relativamente basso di Dorgu potrebbe renderlo un’opzione più attraente.

– Il PSG è “sinceramente interessato” all’attaccante del Chelsea Christopher Nkunkusecondo un insider del trasferimento Ben Jacobs. Il 27enne è stato ampiamente utilizzato come sostituto in Premier League in questa stagione, suggerendo che sarebbe stato aperto a un trasferimento negli ultimi mesi. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, non è stato adottato alcun approccio ufficiale Pariginiperché il giocatore stesso dovrebbe prima forzare la mossa. Secondo Jacobs, il Chelsea non vuole che Nkunku lasci il club a gennaio, nonostante la sua mancanza di tempo sotto la guida dell’allenatore Enzo Maresca.

– Il Chelsea sta “esplorando” la possibilità di riacquistare il difensore del Crystal Palace Marc Guéhi nel tentativo di alleviare i loro problemi difensivi, La posta quotidiana notizia. I Blues sono pronti a schierare un nuovo difensore centrale Wesley Fofana è stato nuovamente escluso a causa di un infortunio a lungo termine. Guéhi, che ha sostituito lo Stamford Bridge con Selhurst Park nel 2021, è in cima alla lista dei desideri del Chelsea. Non sarebbe facile ottenerlo dal Palace, che probabilmente chiederà un compenso di almeno 70 milioni di sterline per lasciare partire il loro difensore di punta questo mese.

– Incontro con il Direttore Sportivo del Barcellona Deco Giovanni Duran‘con rappresentanti qualche settimana fa riguardo ad un possibile trasferimento, SPORT afferma. Anche se non ci sono stati colloqui ufficiali sull’attaccante dell’Aston Villa, si dice che sia “eccitato” alla prospettiva di giocare un giorno per i giganti spagnoli. Durán è sotto contratto con Villa fino al 2030 e probabilmente costerebbe più di 60 milioni di dollari a un potenziale corteggiatore.

– Ruben Vargas passerà al Siviglia a parametro zero dall’FC Augsburg quest’estate, Florian Plettenberg rivelato Il nazionale svizzero potrebbe anche trasferirsi nelle prossime settimane, con il Siviglia che cerca di ingaggiarlo presto a pagamento. Al momento, però, non esiste un accordo definitivo sul trasferimento invernale. Il 26enne Vargas è all’Augsburg dal 2019 e ha collezionato più di 160 presenze con il club della Bundesliga in tutte le competizioni.

– Due club della Premier League vogliono firmare un accordo Douglas Luiz dalla Juventus questo mese, Notizie sportive di Sky notizia. Si dice che l’ex centrocampista dell’Aston Villa sia “molto aperto” all’idea di un ritorno in Inghilterra, dopo aver lottato con la forma e la condizione fisica da quando è arrivato alla Juve la scorsa estate. Secondo quanto riferito, i giganti della Serie A stanno valutando offerte di prestito e impegno per Luiz, che è un nazionale brasiliano con 19 presenze. I due club di Premier League in questione non sono stati nominati, anche se in passato il Manchester United è stato collegato a un trasferimento per Luiz.

– Il Bayern Monaco continua a guardare da vicino Florian Wirtz prima di un possibile trasloco in estate, Florian Plettenberg rivelato Il centrocampista del Bayer Leverkusen è ampiamente propenso a firmare un nuovo contratto con il suo attuale club, che il Bayern spera includa un’opzione di uscita o una sorta di clausola rescissoria dopo che si dice che il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeneß sia direttamente coinvolto colloqui con il campo Wirtz, in parte a causa del suo stretto rapporto con il padre del 21enne.