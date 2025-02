Voci di trasmissione, Messaggi: Arsenal, Man United Scouting Retegui

L’Arsenal e il Manchester United sono uno dei club dei club Mateo ReguteiMentre Marcus Rashford non ha rinunciato all’ingresso a Barcellona. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Trasferimenti di home page Negozi finiti Francobolli di gennaio maschile FRIBRI DELLE Signore

Migliori storie

Secondo quanto riferito, l’attaccante di Atalanta Mateo Retegui è monitorato dall’Arsenal e Man United. MB Media/Getty Pictures

Voce

– Arsenal e Manchester United sono tra i club interessati all’attaccante di Atalanta Mateo Reguteisecondo Ekrem Konur. Il Sagittario ha già preso contatto A da Quando si tratta di un uomo di 25 anni mentre si trova nell’elenco delle possibili opzioni di Red Devils. Potrebbe esserci anche competizione Juventus, Napoli, Paris Saint-Germain e Aston Villa.

– Marcus Rashford non si è arreso all’entrata a Barcellona, ​​sebbene l’Aston Villa abbia mantenuto la possibilità di 40 milioni di GBP di fornire un prestito in avanti al Manchester United Permanent, Sole. Il regista sportivo del Barça Deco Deco ha confermato che il club ha condotto interviste con un 27 anni a gennaio, ma ha detto che non stava cercando disperatamente giocatori in quel momento, anche se Rashford spera che la sbalordita Villa Park potesse attirare nuovamente il loro interesse.

– Una decisione su Theo Hernandez AC Milan Future verrà fatto presto, messaggi Mercato di trasferimentocon la scadenza dell’accordo di sinistra nel 2026. L’uomo di 27 anni non ha fretta perché è disposto a lasciare che il suo contratto fugga per ottenere una soluzione migliore altrove ma Rossoneri Cercherà di ripristinare l’accordo francese o lasciarlo andare in estate per evitare di andarsene come agente libero.

– Max Eberl, direttore sportivo di Baviera di Monaco, ha detto Max Eberl Sky Sports Germany sul suo ottimismo Joshua Kimmich‘con Ripristino del contratto con il fatto che i bavaresi devono ancora “trasferire l’estensione attraverso la linea di destinazione”. Germania Internazionale era associata ai movimenti a Barcellona, ​​Real Madrid e Manchester City, ma sembra che il suo soggiorno nell’arena Allianz sembra prolungare.

– Diversi club Laliga e Serie stanno guardando le prestazioni del Bologna Center Beukema stessonotizia Rudy entrò. Venerdì, un uomo di 26 anni è stato attratto da tutti gli spettatori perché ha registrato il massimo volontà, passaggi accurati, intercettazioni e duelli aerei hanno vinto Rossobl 3-2 vittorie su Torin.

– Ala Fenerbahce Cengiz ünder è un passo dalla connessione al prestito LAFC con la possibilità di rendere permanente un accordo su un contratto di quattro anni, messaggi Nicol Schira. 27 -Year -old Player ha giocato solo 252 minuti in tutte le competizioni in questa stagione in tutte le competizioni.