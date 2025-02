Voci di trasmissione, Messaggi: Barça Field, Roots svedese, Isak

Il Barcellona ha chiesto Sports CP in avanti Viktor e conservare anche le carte su Newcastle United Striker Alexander IsaacMentre Manchester City esamina il passo per Bayer Leverkusen che attacca il centrocampista Florian Wirtz. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Il Barcellona potrebbe avere un nuovo giocatore svedese nella sua squadra? (Foto: Michael Campanella/Getty Images)

– Barcellona è interessata ad accedere al CP degli attaccanti sportivi Viktornotizia Sport. IL Blaugrany Sono riferiti che hanno già “suonato” un passo per il lato 26 -Year -old e Laliga che potevano usare la loro relazione positiva con i Lions per ottenere un accordo di 65 milioni di euro tramite la linea. Si dice che il manager Hansi Flick voglia aggiungere un altro creatore della differenza durante l’estate, e il campo gerarchico Nou conduce anche le carte su Newcastle United Alexander Isaac come potenziale alternativa.

– Secondo tentativo da Manchester City per firmare Bayer Leverkusen che attacca il centrocampista Florian Wirtz si prevede che si svolgerà in estate, messaggi Christian Falk di Bild. Secondo quanto riferito, Wirtz, 21 anni, è sul radar del manager civile Pep Guardiola e nonostante la Germania Internazionale è pronta a firmare una nuova estensione del contratto, i suoi rappresentanti credono che questa stagione sia rimasta un giocatore chiave nei campioni della Bundesliga e UEFA con 15 gol e 10 assist In 29 le partite.

– Il Real Madrid sta avanzando con la speranza di sconfiggere l’Arsenal in gara Martin ZubimenEnotizia Squadra. Bianco Si dice che quest’estate aggiungeranno un centrocampista di “classe mondiale” e hanno provato con lui quando i tiratori cercano di raggiungere un accordo sulle condizioni personali. Le disposizioni dell’edizione da 26 anni che il Liverpool ha attivato la scorsa estate è ancora attiva e gli consente di essere firmato per una commissione di £ 51 milioni.

– I club della Premier League guardano l’attaccante di Atalanta Mateo Reguteinotizia Calcio di mercato. Il Manchester United e l’Arsenal credono di aver chiesto del venticinquenne che ha segnato la sua destinazione del 20 ° campionato sabato. Reguei rimane contrattuale con loro A da Fino all’estate del 2028 e secondo quanto riferito è anche sul radar di Paris Saint-Germain.

– Il Bayern Monaco è “rilassato” in termini di futuro dell’attaccante Harry Kanenotizia Iniziato di calcio. Si presume che un uomo di 31 anni sia “felice” in Allianz Arena e il Bundesliga Club non ha intenzione di considerare le offerte per lui in estate. La disposizione sulla questione di £ 54 milioni è pronta per il contratto attivo nel contratto di Kane il prossimo gennaio ed è stata recentemente associata a Tottenham Hotspur, Arsenal e Chelsea, sebbene vi sia presumibilmente ottimismo che non cercherà di lasciare il più alto volo della Germania.