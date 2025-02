Dario Essugo è sul radar del Chelsea dopo aver sfondato il Portogallo per Sporting CP. Maciej Rogowski/SOPA Images/LighTracket tramite Getty Images

Il Chelsea farà progressi nel tentativo di Sports Lisbona Dario Essugo Mentre la Juventus pensava all’accordo estivo Joshua Zirkzee. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

– Chelsea conclude gli accordi per firmare un centrocampista sportivo Lisbona Dario EssugoSole notizia. Un uomo di 19 anni ha attirato un prestito a Las Palmas in questa stagione, giocando 14 volte a Lalize mentre ha segnato una volta. Sebbene ci sia un ottimismo su Stamford Bridge che può essere completato, si dice che Essego sia interessato solo a un passo se fa parte della squadra della prima squadra.

La commissione deve essere d’accordo su un giovane che è finito sette volte dal Portogallo sotto i 21 anni. È anche il più giovane giocatore di Sporting, che ha fatto il suo debutto per il club nel 2021, all’età di soli 16 anni e sei giorni.

– La Juventus potrebbe offrire Douglas Luiz al Manchester United come parte di un accordo futuro Joshua Zirkzeesecondo Tuttosport. L’outlet italiano afferma che il boss della Juve Thiago Motta rimane interesse per la firma di Zirkzee, che ha segnato contro Leicester City venerdì sera in FA Cup.

Nel frattempo, Luiz era fortemente associato al ritorno in Premier League a gennaio e si è trasferito a Serie e Aston Villa nel 2024. Resta da scoprire se lo United intratterrà un accordo che include i brasiliani, che ha iniziato solo tre partite di campionato da quando si è trasferita a Torino.

– Manchester City spera di firmare Andrea Cambiaso E Theo Hernández Quest’estate, secondo Iniziato di calcio. Si prevede che la serie e il retro completo si muovano quando la finestra di trasmissione verrà riaperta a luglio.

Cambiaso quasi si è quasi unita alla città il mese scorso, mentre Hernández era fortemente collegato come Real Madrid e Manchester United quando prolungava contratti con AC Milan Rumble. L’attuale accordo dell’accordo internazionale francese scadrà nel giugno 2026.

– Besiktas si è rivolto a Borussia Mönchengladbach’s Florian Neuhaus Il Fabrizio Romano ha il prestito rivelato. In netto contrasto con le precedenti campagne, l’Internazionale tedesco ha giocato solo otto volte nella Bundesliga in questa stagione.

Si stanno già svolgendo discussioni tra il giocatore e il club e le interviste si stanno ora concentrando sulla potenziale clausola per effettuare la trasmissione la scorsa estate. Secondo Roman, la decisione finale è ora su Gladbach.

– Major League Soccer Side FC Dallas sta completando un accordo per firmare Amiens Center-Back Oosee urhghideIl Daily Telegraph notizia. Il 24 -Year -old è stato un giocatore chiave per Amiens negli ultimi tempi e è apparso 17 volte in Ligue 2 in questa stagione. milioni di euro.