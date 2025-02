La Juventus ha iniziato a lavorare sui movimenti Sandro Tonali E Victor OsimhenMentre l’Atlético Madrid sta cercando di sostituire Antoine Griezmann con Jean-Philippe Matthew. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Secondo quanto riferito, la Juventus sta pianificando movimenti per Sandro Tonali, a sinistra e Victor Osimhen, a destra, la prossima estate. Joe Prior/Visionhaus | Muhammed Etes Yildirim/Anadol

– Juventus sta pianificando una doppia spinta in un’altra finestra di trasmissione per il centrocampista di Newcastle United Sandro Tonali e aggressore in prestito galatasaray Victor Osimhensecondo Gazzetta Dello Sport. È stato riferito che ha già iniziato a lavorare nei negozi, con Tonali, 24 anni, “Dream” dell’opzione “Dream”. IL Bianconeri Stanno inoltre preparando interviste con il presidente Napoli Aurelio de Laurentiis per il passo per Osimhen, che ha una disposizione di rilascio nell’area di 80 milioni di EUR, che è solo per i club al di fuori di Serie A. 26 -Year -ld Nigeria International condire e ha contribuito a 22 gol per 22 spettacoli in campionato e in Europa.

– Athletico Madrid è interessato a un passo per un palazzo di Crystal dell’attaccante Jean-Philippe Matthewnotizia Squadra. Si presume che il club spagnolo abbia identificato un 27 anni come potenziale sostituto Antoine Griezmannche dovrebbe partecipare ai suoi contratti a Wanda Metropolitano in estate. Si prevede che Orlová prenderà in considerazione i menu per la prossima finestra di trasmissione se non firmerà un nuovo accordo nel fallimento del parco, mentre “diverse” squadre che mantengono nella sua situazione hanno contribuito a 11 gol in 24 partite della Premier League.

– parla tra i rappresentanti di Barcellona e Wing Ansu libero attraverso il potenziale est in estate, secondo Sport. IL Blaugrany Sono riferiti che “non capisce” perché un uomo di 22 anni non ha accettato NOU a gennaio, anche se recentemente ha cercato di iniziare regolari per il direttore di Hansi Flick. Fati non è stato nominato domenica tra la squadra di Barca perché si sono goduti la vittoria per 4-1 sul Siviglia.

– Striker Juventus Dushan verrà spostato per creare spazio per la firma permanente dell’attaccante parigino Saint-Germain Creatura, secondo Mercato di trasferimento. Si dice che una stella serba di 25 anni sia pronta immediatamente come Bianconeri Cerca di sviluppare il loro gruppo. La Muani Bike ha continuato il suo impressionante inizio nella Serie e venerdì con un’ortosi nella vittoria del campionato di 2-1 rispetto a Como, che è stato di cinque gol delle sue prime tre partite.

– tra Santos e Benfika, è stato concordato un accordo Benjamin Rollheisernotizia Uol. Il 24 -OLD di 24 anni è quello di unirsi al club Brasileirao per 11 milioni di euro più clausole che dà diritto alla festa portoghese Primeira League al 15% di qualsiasi commissione di trasferimento futura, mentre il capo allenatore Pedro Caixinha ha chiesto di sbarcare Rolleiser Neymarche si è esibito domenica in un sorteggio 0-0 contro Novorizontino.