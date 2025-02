Voci di trasmissione, Messaggi: Man United, Arsenal Battle per Tel

Il Manchester United e l’Arsenal sono in contatto con il Bayern Monaco Mathys tel Prima della scadenza mentre la Juventus pianifica un passo estivo per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Migliori storie

– Fonti: Man Utd Eye Tel, Nkunka

– Chelsea Sack era “la cosa migliore” per farmi – Potter

– Fonti: Rashford si sta avvicinando al prestito di mossa per Aston Villa

Mathys Tel è interessante per i numerosi club della Premier League. Sven Hoppe/Picture Alliance tramite Getty Images

Voce

– Il Manchester United e l’Arsenal sono entrambi in contatto Mathys telrappresentanti nel tentativo di forzare la mossa prima della fine della finestra Convert secondo Fabrizio Romano. Tel, 19 anni, ha rifiutato la possibilità di unirsi al Tottenham all’inizio della settimana dopo che un accordo su un accordo di 60 milioni di EUR ha concordato con il Bayern Monaco. Ora, tuttavia, Tel sta prendendo in considerazione le sue possibilità rispetto al potenziale attrazione nelle ultime 24 ore della finestra di trasmissione. Nel frattempo, Atletico riferisce che Aston Villa Winger Leon Bailey monitors uniti all’obiettivo di un possibile accordo mentre il passo tardivo per il Chelsea Christopher Nunku Non può essere escluso.

– La Juventus è disposta ad attivare una clausola di rilassamento e firmare un aggressore Victor Osimhen dal Napoli quando torna da Galatasaray in estate Gazzetta Dello Sport. IL Bianconeri Si ritiene che identifichi un candidato ideale da 26 anni come candidato ideale DushanCon cui si aspettano di dividere in una delle prossime due finestre di trasmissione. L’offerta da 75 milioni di euro sarebbe tenuta ad attivare la clausola di Osimhen, ma due club di Serie e sono pronti a discutere di questa mossa come direttore sportivo Cristian Giuntoli, se il Napoli sarebbe disposto ad accettare un’offerta inferiore.

– Chelsea in avanti João FélixIl futuro potrebbe decidere domenica e AC Milan ha aperto la strada a firmarlo. L’interesse del club italiano è contrassegnato come “concreto” da Sky Sports Germany Florian Plettenbergcon Rossoneri capo Sergio Conceição “Great Admimer” di 25 -Year -old portoghese internazionale. La causa di Milano potrebbe aiutare il fatto che sia Felix che Conceicao condividono lo stesso agente Jorge Mendes

– Il Bayern Monaco dovrebbe annunciare che è rimasta Alphonso Davies Firma un nuovo contratto e termina mesi con speculazione che collega Canadian International con un trasferimento dal Bavarese Club. Christian Falk di Bild Rivela che i funzionari del Bayern hanno sanzionato un contratto del valore di 120 milioni di euro in cinque anni, che manterrà il 24 anni e la fine degli interessi del Real Madrid.

– Il Borussia Dortmund ha offerto un’offerta per firmare un centrocampista Chelsea Carney Chimenotizia Sky Sports Germany. Si dice che il Bundesliga Club riferisca di voler firmare un prestito di 21 anni e di aver incluso un’opzione permanente sulle opzioni che consentirebbe loro di ottenerlo in estate per una commissione di 30 milioni di euro. Si dice anche che il BVB sia monitorato dal centrocampista attaccante di Lione Rayan Cherki.

Trasferimenti confermati

– Il Manchester United ha completato una firma di 30 milioni di EUR con pieno freno Patrick Dorga Dal club Lecce di Serie. L’Internazionale danese, 20 anni, diventa la prima firma di Ruben Amorima perché ha preso il comando e soddisfa la necessità principale a sinistra nel sistema del direttore portoghese. Leggere

– Il Tottenham ha rafforzato le sue possibilità difensive firmando il difensore Kevin Danso dalla lente. Danso si è unito a un prestito nel nord di Londra fino alla fine della stagione con l’obbligo di firmare permanentemente 25 milioni di EUR. Leggere

– Il PSV ha confermato che un sorriso dell’attaccante Ricardo Pepiche è attualmente ferito, ha firmato l’estensione del contratto fino al 2030. Leggere

– Galatasaray ha annunciato la firma di un aggressore Spagna Alvaro Morata da AC Milano.

– Brighton a sinistra Valentin Barco Si è unito a Strasburgo in prestito con l’obbligo di firmare permanentemente 10 milioni di euro.

– Marsiglia ha confermato che il portiere Pau López30, si unì alla Side MX Deportivo Toluca League.

– Torino ha annunciato la firma del centrocampista del Chelsea 15 milioni di euro Cesare Casadei da Chelsea.

– Matheus Cunah Ha firmato un nuovo accordo con i lupi, ma non scoraggerà i pretendenti dalla mossa la prossima estate, perché ha una clausola per il rilascio che diventerà attiva da giugno. Leggere

– Defender Houston Dash Attrito Si è unito a Lyon per il trasferimento di una commissione, che è segnalata da 780.000 euro, più accessori. Il che l’avrebbe resa il secondo trasferimento più costoso di calcio femminile dietro Naomi Girma. Leggere

– Le donne di Everton hanno annunciato la firma dell’ex difensore Chelsea e della Norvegia internazionale Maren Mjelde35, gratuitamente.

Prendere

giocare 1:33 Laurens: Nico Gonzalez è pronto per il Manchester City? Julien Laurens News sulla connessione di Nico Gonzalez FC Porto con il Manchester City e si chiede se questi due hanno ragione.

Altre voci

– Newcastle compete con i rivali del Northeast Sunderland per il difensore adolescenziale molto apprezzato Linfield Matthew Orr. 17 -Year -old è diventato una prima squadra regolare dopo aver firmato il suo primo contratto professionale all’inizio di questa stagione e i leader della premiere dell’Irlanda del Nord si sono già rifiutati di offrire dalla Contea di Stockport della Lega One.

La fonte ha affermato ESPN che Newcastle sta prendendo in considerazione un passo per ORR, in particolare per lo sviluppo di un giovane sul lato U23, con Sunderland anche pronto a usare i collegamenti esistenti con Linfield, da cui hanno firmato un trai Hume con Full Back nel 2022 . (ESPN, Mark Ogden)

– Il Bayern Monaco ha fermato l’interesse a firmare il Chelsea in avanti Christopher Nunku27, fino all’estate. (Christian Falk)

– Crystal Palace vuole firmare il Chelsea sinistro Ben Chilwell28, per un prestito. (Atletico)

– West Ham United ha accettato di essere d’accordo con Brighton e Hove Albion per firmare un aggressore Evan Ferguson Sul prestito fino alla fine della stagione. (Sky Sports).

– Aston Villa e Paris Saint-Germain hanno accettato di spostare il prestito sull’ala Marco Asensio. (Atletico)

– Galatasaray sta cercando di portare a Newcastle. Kieran Trippier34. (Inviare)

– Difensore Chelsea Axel è cantato Vuole trasferirsi a Aston Villa. 26 -Year -old Player ha giocato sei partite per Blues in questa stagione. (Squadra)

-Villa vuole firmare l’ala di 18 anni Sunderland Tommy Watson Da Sunderland, ma c’è anche Crystal Palace. (Custode)

– Il Benfica si chiude in un doppio negozio per vederli firmare un aggressore Andrea Belotti Da como e terzino Samuel Dahl da come rom. (Fabrizio Romano)

– La Juventus si sta avvicinando all’inizio della bozza per il difensore del Newcastle United Lloyd Kelly. Entrambi i club affermano di aver raggiunto un accordo verbale di sabato sera, il che significa che un medico è programmato domenica. (Sollievo)

– I negoziati sono tra Middlesbrough e Aston Villa e completano il passo per l’ala Samuel Shake-JuniorPerché è pronto a tornare dal suo prestito in Serie e Side Bologna. (Mail quotidiano)

– centrocampista Paris Saint-Germain Caro è sulla buona strada per la Fiorentina. Twenty -Year -old è stato preso in prestito a Besiktas, ma ora vola a Roma per finire i medici prima di spostare il prestito. (Nicol Schira)

– Difensore di Strasburgo Loubadhe Abakar Syllala22, è oggetto di interesse di Southampton sul movimento del prestito. (Fabrizio Romano)