Voci di trasmissione, Notizie: Isak di Barcellona Eye Newcastle

Barcellona sta guardando Alexander IsaacMentre la Juventus potrebbe cercare di mantenere il prestito Renato Veiga. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Trasferimenti di home page Negozi finiti Francobolli di gennaio maschile FRIBRI DELLE Signore

Migliori storie

– Fonti: Ibrahima Hong PSG Eye Liverpool, l’interesse è reciproco

– Ruben Amorim: Man United deve interpretare prima di firmare i giocatori

– Il Real Madrid non è preoccupato per i rapporti che collegano Vini con il movimento saudita

Il Barcellona mantiene le carte sul Newcastle United Alexander Isak, ogni volta che Robert Lewandowski se ne va. Serena Taylor/Newcastle United tramite Getty Images

Voce

– Il Barcellona continua a guardare al Newcastle United Striker Alexander IsaacCome affermato da come chi lo afferma Blaugrany Nel 2020, all’Internazionale svedese è già piaciuto. Un uomo di 25 anni è uno dei registi sportivi DECO preferiti per rafforzare la coda di Barcy in breve alla metà dell’orizzonte, ma per ora il movimento sarebbe realistico solo se realistico Robert Lewandowski Era per andarsene, che è attualmente improbabile.

– La Juventus potrebbe non essere in grado di portare entrambi i difensori Feyenoord David Hancko e l’attuale prestito Chelsea Renato VeigaMessaggi Tuttosport. Bianconeri Veiga è rimasto stupito dall’arrivo del 21 anni, e sebbene sia improbabile che lo firma in modo permanente, potrebbero entrare nei negoziati con Blues per guardarlo indietro.

Editori birichini 2 correlati

– Newcastle United potrebbe firmare Brentford in avanti Bryan Mbeumo Per £ 50 milioni nella finestra estiva, secondo Football Insider. Le Magpie sono state a lungo collegate al manager di Eddie Howe di 25 anni, che sta cercando di rafforzarsi sull’ala destra, e Brentford potrebbe essere sotto pressione per accettare la partenza perché il suo contratto scade nel 2026.

– Internazionale potrebbe andarsene Mahdi Tararemi CalliomerCato riferisce di partire durante la finestra di trasmissione estiva in questa stagione, anche se l’attaccante si è unito la scorsa estate. Viene anche nonostante i colleghi degli aggressori Marko Arnautovic E Joaquin Correa Se ne va anche alla fine della campagna.

– Scout di tre club Laliga e Serie e ha visto Palmeiras attaccare al centrocampista Mauritio Durante il loro campionato Paulista Matchs, per Ecrem Konur.

– Santos Ala William Attira l’interesse dei club di Laliga e Serie A e l’offerta di 2 milioni di EUR è la possibilità per Ekrem Konur.