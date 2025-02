Voci di trasmissione, Notizie: Van de Out connesso con la mossa di Liverpool

Liverpool vuole firmare Micky Van de Out Come partner per un connazionale Virgil Van Dijk e ha sconfitto l’Arsenal per portare Sverre Nypan. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi da tutto il mondo.

Migliori storie

– Fonti:

Micky Van de potrebbe essere fuori con l’ultima firma di Liverpool sotto lo slot Compatriots Arne? (Foto: Jacques Feeney/Offside/Offside tramite Getty Images)

Voci

– Liverpool Vedi il centro del centro di Tottenham Hotspur Micky Van de Out Come una perfetta possibilità di un partner Virgil Van Dijknotizia Iniziato di calcio. L’esperienza del ritmo di 23 anni e della Premier League è considerata chiave chiave e sebbene rimangono dubbi sul futuro di Van Dijka, quando il contratto del Capitano Liverpool scadrà in estate, i due olandesi saranno accanto al lato del club Sul lato.

– Liverpool è determinato a battere l’Arsenal per firmare il centrocampista Rosenborg Sverre Nypannotizia Calcio. L’ascesa dei 18 anni ha attirato l’attenzione di vari club europei, ma Reds lo guarda da un po ‘di tempo. Si prevedeva che la decisione sul suo futuro sarebbe stata presa a gennaio, ma la fede è che arriverà in estate adesso.

– Crystal Palace richiede £ 50 milioni per Jean-Philippe Matthew L’obiettivo è vedere l’interesse del Manchester United, dell’Atlético Madrid, Aston Villa, Lione e altri club in tutta Europa, Iniziato di calcio. L’attuale contratto di 27 anni si svolge fino al 2026 e il club della Premier League sta pianificando di negoziare un nuovo accordo.

– Mondo sportivo offerto di aggiornare la situazione Vitor Roqueche è attualmente prestato a Real Betis da Barcellona, ​​ma sta cercando Palmeiras. Il Barcellona ha accettato di concordare sul club brasiliano di 25 milioni di EUR per avere l’80% dei diritti di 19 anni, ma la Laliga non gli avrebbe permesso di muoversi perché avrebbe dovuto tornare a Blauugny fuori dalla finestra di trasferimento per farlo. Ciò significa che il vero Betis dovrebbe essere d’accordo con il prestito e il successivo accordo e nessuna parte è disposta a raggiungere i loro attuali atteggiamenti.

– Largo, La ferita di Jovic, Filippo Terracciano, Ruben Loftus-CheekE Tammy Abraham Potrebbero tutti lasciare l’AC Milano in estate a seguito di una ridotta opportunità dopo aver eliminato il club dalla UEFA Champions League, riferendo Mercato di trasferimento. Il club italiano è stato eliminato da Feyenoord dopo aver perso 2-1 sull’aggregato nei loro playoff.