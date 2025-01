Voluntários do Tennessee vs. Kentucky Wildcats: Como ver online, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Kentucky Wildcats @ Tennessee voluntários

Registros atuais: Kentucky 14-5, Tennessee 17-3

Como olhar

O que saber

Tennessee e Kentucky estão entre 5 e 5 entre março de 2020, mas não por muito tempo. Ambos enfrentarão uma batalha dos S às 19:00 ET na terça-feira na arena de Boling Thompson. Os voluntários procurarão manter a sequência de 11 jogos em casa vivos.

O Tennessee aborda isso depois que as probabilidades estabeleceram o mais baixo/baixo da semana passada com 141,5, mas mesmo essa ferida era muito alta. Eles caíram logo abaixo de Auburn por uma pontuação de 53-51 no sábado.

No entanto, a perda não conta a história toda, já que vários jogadores tiveram bons jogos. Um dos mais ativos foi Zakai Zeigler, que registrou 14 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências. A equipe também recebeu cortesia de Jahmai Mashack, que obteve sete pontos, juntamente com seis rebotes e dois assaltos.

Kentucky tem sido uma força dominante até agora, mas eles estão no meio de um mini-falante neste momento. 74-69 caiu contra Vanderbilt no sábado. Os Wildcats não estavam à altura do seu potencial e encontraram a vantagem de que as probabilidades pensavam aqueles que acreditavam ter entrado no jogo.

Otega Oweh deu um bom esforço para o lado perdedor quando ele perdeu um dobro em 21 pontos e 12 rebotes.

A perda do Tennessee reduziu seu recorde em 17-3. Quanto a Kentucky, sua derrota reduziu seu recorde para 14-5.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, já que as duas equipes são algumas das equipes mais altas da liga. O Tennessee não teve problemas para aumentar a pontuação nesta temporada, tendo em média 75,1 pontos por jogo. No entanto, não é como Kentucky (atualmente ocupou o terceiro lugar) lutas nesse departamento, pois elas têm uma média de 88,1. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Quanto ao seu próximo jogo, o Tennessee é o favorito nisso, já que os especialistas esperam conquistá -los por nove pontos. Para aqueles que procuram jogar propagação, observe: eles são um sólido 8-3 contra a propagação quando jogam como favoritos em casa.

Chance

Tennessee é um ótimo favorito de 9 pontos contra o Kentucky, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com os voluntários como o favorito de 8,5 pontos.

O excesso/abaixo é de 148,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

Tennessee e Kentucky têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.