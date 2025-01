Von Miller rivela in quale città intende ritirarsi

I Denver Broncos hanno davanti a sé un compito arduo.

Si metteranno in viaggio per affrontare i Buffalo Bills nel round wild card dell’AFC e un volto familiare cercherà di fermarli.

Von Miller, che ha trascorso i primi dieci anni della sua carriera al Denver, è fuori città ormai da un po’.

Recentemente ha ammesso che per lui significava molto affrontare la sua ex squadra nei playoff.

Ma anche se Miller ha detto che non è stato in Colorado da anni, intende tornarci prima o poi.

“Tornerò a Denver”, ha detto Miller, tramite DNVR Broncos. “Tutti i grandi lo fanno, da Peyton Manning a Champ Bailey a tutti. Quindi, se è abbastanza buono per ‘Lo Sceriffo’ (Manning), è abbastanza buono per me.”

Von Miller se ha intenzione di tornare a Denver dopo il ritiro: “Sì, tornerò a Denver… Tutti i grandi lo fanno, da Peyton Manning a Champ Bailey, quindi se va bene per Lo Sceriffo, va bene anche per me.” 🙌 pic.twitter.com/2XmmWliAUv — DNVR Broncos (@DNVR_Broncos) 10 gennaio 2025

Miller è stato uno dei migliori pass rusher della NFL non appena è entrato nella lega.

È stata la più grande differenza in campo nella vittoria del Super Bowl 50 di Denver contro i Carolina Panthers.

Ha poi issato nuovamente il Vince Lombardi Trophy con i Los Angeles Rams e ora sta cercando di vincere il suo terzo anello con una terza squadra.

Sulla strada per entrare nella Pro Football Hall of Fame come candidato per la prima volta, Miller continua a sfidare Father Time ad ogni scatto.

Mentre il pensionamento potrebbe essere proprio dietro l’angolo per la maggior parte dei giocatori della NFL che hanno 35 anni, Miller ha ancora tre anni di contratto e non ha mostrato segni di rallentamento, anche se ora è usato più come un giocatore situazionale che come un giocatore. formazione difensiva a tutto campo.

Quindi i fan a Denver dovranno aspettarlo ancora un po’, ma un giorno tornerà.

PROSSIMO: Nick Wright prevede il vincitore dei Bills, partita di playoff dei Broncos