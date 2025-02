Voos atrasados, dicas da NFL e protestos épicos: como viajar em conferências estendidas está afetando as equipes

Depois que a UCLA começou 0-3 nos jogos Big Ten, fora da hora do Pacífico, a liga, lamentando que seu time “tenha visto a Estátua de Liberty duas vezes nas últimas três semanas”.

“Oh, as equipes do Big Ten chegam a Los Angeles, onde estão 70 graus, uma vez por ano?” Ele disse, zombando da viagem relativamente leve que enfrenta os 14 membros tradicionais da liga, todos agrupados nas áreas de tempo central e oriental.

Pontuações de basquete da universidade, Tomas: Nate Oats esmaga a prancha enquanto Mizzou você diz Bama, uma forma vintage encontra David Cobb

Os Bruins (19-8, 10-6 Big Ten) são 3-0 nos Big Ten Road Games nas horas do Pacífico, mas apenas 1-4 em todos os outros depois de finalmente obter uma vitória na área leste em Indiana na última sexta-feira . Ainda é um balanço de dois jogos para enfrentar Purdue e o noroeste.

“Pergunte -me o registro da UCLA a leste do Mississippi nos últimos 20 anos”, disse Cronin durante sua Perorata, que você pode ver abaixo. “Porque quando consegui o trabalho, procurei para fins de programação. Está abaixo de 0,500.”

Antes da temporada de 2023-24, nenhuma escola em uma conferência principal foi mais de uma zona horária de seu vizinho da conferência mais distante. Então veio a bomba realineration, que começou de forma incremental na última temporada com a incorporação de uma equipe nas horas da montanha na BYU e dois equipamentos são mais na UCF e Cincinnati.

Isso marcou oficialmente o início de uma viagem significativa na área temporal (pelo menos dois) na Universidade de Alto prefeito. A tendência teve um efeito total na temporada 2024-25. Oregon, UCLA, USC e Washington estão agora nos dez grandes; Arizona, Arizona State, Colorado e Utah estão no Big 12. O mais valioso de todos, Cal, Stanford e SMU está agora no ACC, que anteriormente era composto exclusivamente em equipes EST.

“Esta viagem é algo que nunca experimentei, mesmo no NBA Nível “, disse Cal Mark Madsen treinador em uma teleconferência da ACC Media na semana passada”. Esta é uma viagem mais intensiva do que quando eu era jogador no Lakers ou um treinador no Lakers.

O equipamento mais sofrido

Dentro do ACC, a defesa do jato parece estar afetando. Ao entrar em ação desta semana, as equipes tiveram 6-22 em jogos de pelo menos duas horas de casa. Dessas 22 perdas, 14 delas foram incorridas por Cal e Stanford. Os membros do PST são 2-14 combinados nos jogos de estrada do ACC nas áreas de tempo central ou oriental.

Aqueles que viajam para tocar os ursos ou o cardeal, por sua vez, têm apenas 4-8. Miami estava 0-2 em sua viagem de quatro dias a Stanford e Cal no mês passado; A 2.500 milhas, é a maior distância entre os oponentes do ACC, Big 12 e Big Ten nesta temporada.

Os dados também sugerem que há um efeito de ressaca para quem volta para casa após uma viagem da costa oeste. As escolas do ACC têm apenas 1-7 jogos em casa imediatamente após a viagem para jogar Cal e Stanford.

Entre eles está Wake Forest, que é a única equipe do ACC em varrer Cal e Stanford na estrada. No entanto, as vibrações vitoriosas de uma vitória no sábado em Cal no início deste mês chegaram a um problema para o demônio dos diáconos quando um problema com o voo programado para casa apareceu.

O treinador Steve Forbes chamou uma conexão que organizou um avião particular grande o suficiente para usar uma parte da festa de viagem da Wake Forest. Os oito jogadores e quatro treinadores naquele voo retornaram ao campus na hora do jantar no domingo e foram diretamente às instalações de treino para um tutorial focado no estado da Flórida, que foi o próximo oponente da equipe.

O restante da festa de viagem voltou na segunda -feira. A Forbes disse que “funcionou”, mas “não era ideal”, especialmente para os membros do programa.

A Forbes deu sua equipe cansada da viagem na segunda -feira antes dos Demon Diecons voltarem aos treinos na terça -feira antes do jogo de quarta -feira contra o estado da Flórida. Finalmente, eles perderam uma vantagem de 16 pontos no segundo tempo e caíram 72-70 contra os seminols, em um resultado que poderia perseguir Wake Forest no domingo da seleção nacional.

Jogos de estrada da conferência Jogos de estrada da conferência

Mais de 2 fusos horários Acidental 55-81 (40,4%) 6-22 (21,4%) Big Ten 58-80 (42,0%) 20-25 (44,4%) Big 12 46-74 (38,3%) 10-17 (37,0%)

“Todos esses meninos querem brincar na NBA e na NBA, eles viajam constantemente”. Forbes disse a repórteres Após a perda de FSU.

“Estamos orgulhosos de ser uma equipe que não permita que as viagens nos afetem”, acrescentou. “Tivemos esse jogo em nossas mãos e não terminamos. E isso nos custará”.

Um aviso importante no colapso da programação do ACC é que Duke, Clemson e Louisville, as três principais equipes da classificação da liga, todos evitam o balanço da costa oeste em 2024-25.

Navegar

A Forbes e outros treinadores do ACC duvidaram desculpas relacionadas a viagens para baixo desempenho em seus comentários públicos. Mas é claro que a interrupção de viagens de campo travessa para jogos de conferência é uma ruga que eles ainda estão aprendendo a navegar.

“Vamos dominar a viagem”, disse Madsen em Cal. Eles estão fazendo acadêmicos.

Cal fez uma de viagens particularmente frustrantes após uma viagem de 0-2 para jogar Pitt e Clemson no início de janeiro. Os Bears acabaram sentados em um ônibus em um aeroporto por algumas horas após a derrota contra os Tigres antes que um avião pudesse ser devolvido à Carolina do Sul para levar os Bears para casa em um vôo a noite toda.

“Estamos literalmente levando esses jovens pelo país quase a cada duas semanas”, disse Madsen. “Agora, eu amo isso. Estamos na melhor conferência de basquete do mundo. Você está jogando contra grandes times. Isso nos leva a ser o melhor. É fenomenal.

Uma sugestão que Madsen apresentou seria modelar como Equipes da NBA Viajar, muitas vezes acumulando de 3 a 5 jogos para a viagem pelo país, em vez de voar rotineiramente pelo país para jogar apenas um ou dois jogos.

No final da temporada regular, Cal (12-14, 5-10 ACC) terá feito sete viagens às áreas de tempo central ou oriental, incluindo cinco durante o jogo do ACC. Se os Bears terminarem entre os 15 melhores na classificação das 18 equipes da liga, eles farão outra viagem a Charlotte, Carolina do Norte, para o torneio do ACC.

“Eu adoraria agrupar”, disse Madsen. “Temos quatro jogos em uma viagem. Temos três jogos em uma viagem”.

Madsen também sugeriu o corpo no sábado que permitiria que as equipes da Costa Oeste voltassem para casa em um horário razoável na noite de sábado.

Pedindo o NFL

Embora as viagens criadas pelo realinhamento pareçam ter atingido o ACC mais difícil, adicionou uma nova ruga para treinadores em todo o país.

A USC está 2-3 nos jogos de estrada Big Ten jogou duas áreas de tempo e enfrenta uma viagem pelo país nesta semana para jogar Maryland e Rutgers.

O treinador do primeiro ano de Trojans, Eric Musselman, disse em uma aparência No podcast Bret Boone Na semana passada, ele consultou o Los Angeles Rams antes da temporada sobre como eles lidam com viagens para o leste. Entre os comentários que ele recebeu estava que seu corpo pode levar três dias “alcançar” quando ele viaja três áreas de tempo.

“É muito difícil dormir a primeira e a segunda noite quando você está na costa oeste”, disse Musselman.

É um contraste acentuado, disse ele, de onde treinou anteriormente na SEC com o Arkansas, onde todo o equipamento ainda permanece separado por um fuso horário no máximo.

Os Trojans chegaram um dia antes de seus dez grandes jogos de rota por enquanto. Mas a USC planejava chegar dois dias antes para o jogo desta semana em Maryland, que será sua viagem mais distante até agora.

“Será um ano ou dois, experimentará, conversará com outras equipes e verá o melhor”, disse ele.