Votação no Hall da Fama do Beisebol 2025: previsão, tempo, canal de TV, transmissão ao vivo, como assistir à revelação online

Os resultados da votação para a classe 2025 do Hall da Fama do Beisebol serão revelados na terça à noite. Já sabemos que Dave Parker e Dick Allen foram incorporado através do Comitê Era no mês passadoentão essa revelação é a parte da BBWAA. Quem se juntará a Parker e Allen?

Bem, Ichiro Suzuki fará isso. Até agora, não vimos nenhum eleitor revelar uma cédula sem incluir Ichiro. Sim, está acompanhando 100%. vamos Mergulhe mais fundo no rastreador de votação.que é compilado de forma excelente por Ryan Thibodaux e sua equipe todos os anos e usa experiências anteriores para prever como isso terminará.

Como falei antes, minha expectativa é que o Ichiro não seja unânime, mas esteja muito próximo. Ele estará acima de 99% e, ei, talvez se junte a Mariano Rivera como o único eleito por unanimidade.

Há muito mais intriga para mim com o resto da votação. Quem mais poderia figurar nos 75% dos votos dos escritores para obter a consagração? Antes de chegarmos lá, veja como sintonizar:

Data: terça-feira, 21 de janeiro | Tempo: 18h, horário do leste

Transmissão ao vivo: fubo (experimente gratuitamente), MLB.TV | TV: Rede MLB

Na tarde de terça-feira, CC Sabathia havia sido citado em 92,5% dos votos do público. De modo geral, as cédulas mantidas em sigilo tendem a favorecer os eleitores da “velha escola”, e esses tipos de eleitores são geralmente muito mais mesquinhos com suas cédulas. Isso significa que podemos presumir com segurança que a parcela de votos de Sabathia será na verdade menor, e talvez significativamente. No entanto, não creio que ele vá perder mais de 17 pontos percentuais, o que significa que prevejo que CC se juntará a Ichiro, Allen e Parker.

Billy Wagner está em sua décima e última votação. Ele obteve 73,8% dos votos no ano passado e seu número final foi apenas 4,5 pontos percentuais abaixo do esperado nas votações públicas. Isso deve ser um bom presságio para ele agora, visto que atualmente ele tem 85,4% de seguidores. Muitos candidatos que se aproximam da posse veem um aumento em relação ao ano passado, e tudo o que Wagner precisava no ano passado era somar cinco votos. Mesmo sem aumento no ano passado, só novos eleitores poderiam enviar Wagner (Temos dois novos eleitores aqui na CBS Sports e ambos votamos em Wagner.).

Minha convicção é que a aula termina aqui. vai ser Allen, Parker, Suzuki, Sabathia e Wagnerresultando em uma bela cerimônia com quatro membros vivos do Hall da Fama e uma posse póstuma em Allen.

Quanto ao resto da votação, vamos dar uma olhada rápida:

Carlos Beltrán tem na verdade 81,1%, o que seria suficiente para conseguir a consagração. Perdeu 9,3 pontos percentuais nas votações públicas em comparação com os resultados reais da temporada passada, portanto, se for uma queda semelhante, espera-se que ultrapasse os 70%. Dado o quão leve será a votação na próxima temporada, é muito, muito provável que ele seja um membro do Hall da Fama de 2026.

Andruw Jones poderia muito bem se juntar a ele, embora possa ter que esperar até 2027. Jones está com 72,6% e no ano passado sofreu uma queda de 8 pontos entre os votos do público e a votação real, o que significa que ele pode estar na faixa de 64%. . Isso só poderia representar um ganho de cerca de 3 pontos em relação aos 61,6% da temporada passada. Não tenho certeza se há impulso suficiente para dizer que ele conseguirá no próximo ano, mas na votação de 2027, será seu décimo e último ano nas urnas. Acho que ele vai conseguir então.

Alex Rodríguez e Manny Ramírez ainda parecem carecer de impulso. Nenhum deles conseguiu chegar a 35% dos votos no ano passado e o A-Rod segue com 40,1%. Manny está em 35,8%. Nenhum deles somou votos públicos em comparação com anos anteriores. Este é o nono ano eleitoral para Ramirez, enquanto é o quarto para A-Rod. É simplesmente uma formalidade para Ramirez e está começando a parecer assim para A-Rod.

Chase Utley adicionou uma quantidade razoável de votos. Depois de obter 28,8% dos votos no ano passado, o primeiro nas urnas, ele está com 51,9%. Parece certo que ultrapassará os 40% e talvez até chegue aos 45%. Isso é um bom presságio para suas chances de seguir em frente.

Junto com os 25 de Beltrán, o jogador que mais votos somou dos eleitores recorrentes nesta ocasião até agora é Andy Pettitte, com 22 novos votos próprios. Ele obteve apenas 13,5% dos votos no ano passado, mas agora está com 33,5%. É seu sétimo ano nas urnas, então provavelmente é tarde demais, mas definitivamente vale a pena mencionar.

Os seguintes jogadores estão definitivamente seguros ou com probabilidade de permanecer nas urnas, pois são necessários 5% dos votos: Bobby Abreu (24,1%), Félix Hernández (24,1%), Dustin Pedroia (15,1%), Mark Buehrle (12,3% ), Omar Vizquel (12,7%), David Wright (10,8%) e Francisco Rodríguez (8,0%).

Os seguintes jogadores receberam votos, mas parecem estar abaixo de 5%: Russell Martin (3,3%), Brian McCann (3,3%), Ian Kinsler (3,3%) e Torii Hunter (2,4%). Hunter é o único que retorna do grupo e é seu quinto ano. Ganhou 2,7 pontos percentuais no ano passado entre as votações públicas e os resultados reais, por isso é possível que possa sair na frente novamente, embora obviamente precisasse de um impulso maior.

Os seguintes jogadores não foram nomeados em nenhuma votação pública até o momento: Carlos González, Curtis Granderson, Adam Jones, Hanley Ramírez, Fernando Rodney, Troy Tulowitzki e Ben Zobrist. São todos novatos, ou seja, únicos.

Novamente, a previsão final é que Sabathia, Suzuki e Wagner entrem, enquanto Beltran entrará no próximo ano e Jones entrará em 2027. Se mais alguém ficar animado o suficiente para se juntar a Jones em 2027, direi que é Utley.