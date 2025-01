Votazione NBA All Star 2025: leader, risultati, roster, come funziona?

L’NBA All-Star Weekend 2025 si svolgerà dal 14 al 16. Febbraio. Ecco tutto ciò che devi sapere sui sondaggi, sui roster e sugli esordienti in viaggio nella Bay Area di San Francisco.

Risultati delle votazioni per l’NBA All Star

Ecco i totali dei voti aggiornati dopo il ritorno di un altro fan il 16 gennaio:

I migliori leader votanti in ogni conferenza

Conferenza Orientale

Privilegio

Giannis Antetokounmpo (dollari) – 3.489.956 Jayson Tatum (Celtics) – 2.842.956 Karl-Anthony Towns (Knicks) – 2.455.331 Paolo Banchero (Magia) – 1.051.115 Jaylen Brown (Celtics) – 933.090 Evan Mobley (Cavs) – 480.667 Jimmy Butler (Calore) – 454.652 Franz Wagner (Magia) – 450.432 Joel Embiid (76ers) – 383.805 Jarrett Allen (Cavs) – 344.361

Le guardie

LaMelo Ball (Hornets) – 1.908.967 Donovan Mitchell (Cavs) – 1.554.204 Damian Lillard (dollari) – 1.270.187 Jalen Brunson (Knicks) – 1.243.385 Trae Young (Hawks) – 705.936 Tyrese Maxey (76ers) – 611.869 Cade Cunningham (Pistoni) – 582.617 Dario Garland (Cavs) – 397.897 Jordan Poole (Maghi) – 337.741 Tyler Herro (Calore) – 288.579

Conferenza occidentale

Privilegio

Nikola Jokic (Nuggets) – 2.924.436 LeBron James (Lakers) – 2.591.287 Kevin Durant (Suns) – 2.498.843 Victor Wembanyama (Spurs) – 2.200.173 Anthony Davis (Lakers) – 1.906.962 Alperen Şengün (Razzi) – 764.521 Jalen Williams (Tuono) – 459.161 Andrew Wiggins (Guerrieri) – 410.011 Domantas Sabonis (Re) – 350.964 Jaren Jackson Jr. (Grizzly) – 275.731

Le guardie

Shai Gilgeous-Alexander (Tuono) – 2.405.404 Stephen Curry (Guerrieri) – 1.793.150 Luka Doncic (Mavs) – 1.678.930 Kyrie Irving (Mavs) – 1.020.116 Anthony Edwards (Timberwolves) – 906.215 James Harden (Clippers) – 543.669 E Morant (Grizzlies) – 430.295 De’Aaron Fox (Re) – 331.794 Devin Booker (Sole) – 244.573 Norman Powell (Clippers) – 225.556

Quando iniziano le votazioni per l’NBA All Star 2025?

La votazione dell’NBA All Star per la partita del 2025 è iniziata giovedì 19 dicembre 2024 alle 10:00 ET. La votazione con le stelle continua fino a lunedì 20 gennaio 2025 alle 23:59 ET.

Come votare all’NBA All-Star Game 2025

I fan possono votare per i titolari dell’NBA All-Star Game sull’app NBA o NBA.com.

Quest’anno, l’NBA ripropone una nuova piega chiamata “3 giorni per 1”. A quei tempi, i tifosi avevano sei giorni in cui il loro voto veniva conteggiato tre volte. Di seguito le date delle votazioni 3-1:

21 dicembre

25 dicembre

3 gennaio

10 gennaio

17 gennaio

20 gennaio

Quale sarà il formato dell’NBA All-Star Game 2025?

Il formato di questa stagione è un torneo a quattro squadre, tre partite, una notte con tre squadre di otto All-Stars ciascuna e la quarta squadra sarà la vincitrice della sfida Rising Stars per i giocatori del primo e del secondo anno. La squadra vincente di tutti i giochi è la prima a segnare 40 punti.

Come funziona il voto per l’NBA All Star?

Nonostante il nuovo formato, il processo di votazione dell’NBA All-Star è lo stesso dell’anno scorso. I titolari dell’NBA All-Star Game vengono scelti dai fan, dai giocatori NBA e dai media. I voti dei fan rappresentano il 50% dei voti. Tutti gli attuali giocatori e alcuni rappresentanti dei media rappresentano ciascuno il 25%. I giocatori e i media danno solo un voto.

Come vengono selezionate le riserve?

Le riserve vengono selezionate tramite il voto degli allenatori, sebbene agli allenatori non sia consentito votare per i propri giocatori. Ci sono sette riserve per conferenza.

Quando verranno annunciati i risultati delle votazioni?

Gli aggiornamenti sulle votazioni dei fan sono stati distribuiti il ​​2, 9 e 16 gennaio. TNT rivelerà i titolari dell’NBA All-Star Game giovedì 23 gennaio. I roster verranno annunciati giovedì 30 gennaio durante i suggerimenti NBA su TNT.

Come vengono selezionate le squadre?

Gli analisti di TNT Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith sceglieranno le squadre dal pool All-Star di 24 uomini il 6 febbraio. Le squadre portano i loro nomi: Team Shaq, Team Charles e Team Kenny.

Il vincitore degli Astri nascenti che parteciperà al torneo All-Star si chiama Team Candace per Candace Parker.

Chi allenerà l’NBA All-Star Game 2025?

All’All-Star Game accederanno gli staff tecnici delle squadre con i migliori record nelle Eastern e Western Conference. (Quest’anno non può essere lo staff tecnico di Milwaukee o Minnesota perché hanno allenato l’anno scorso.)

Gli allenatori dell’Est e dell’Ovest allenano ciascuno una squadra nel torneo; un assistente allenatore di ciascuno staff funge da capo allenatore per le altre due squadre del torneo All-Star.

Qual è il premio in denaro?

Il montepremi per l’All-Star Game è di 1,8 milioni di dollari.

Ogni giocatore della squadra del campionato All-Star riceverà $ 125.000, ogni giocatore della squadra seconda riceverà $ 50.000 e i giocatori delle semifinali riceveranno $ 25.000 ciascuno.

Quando si terrà l’NBA All-Star Game 2025?

L’NBA All-Star Game 2025 si giocherà domenica 16 febbraio 2025. La partita inizierà alle 20:00 ET a San Francisco, California.

