"Vrushala tem um ótimo contra -ataque,": Jawans de Bengalur, Jack Foster

Pickleskall, um jogo que registrou um crescimento exponencial nos últimos anos, estreou na Índia na Índia com a World Pickleball League. A liga, as idéias de Gaurav Natekar e Armi Ponnappa Natekar, ganhou vida em 24 de janeiro de 2025. A liga está agora na última etapa, com a equipe Priya e Atlee, Bengaluru Jawans, apareceu como um dos participantes mais fortes. A equipe possui uma mistura saudável de jogadores jovens e experientes, incluindo Mauro Garcia, de 17 anos, e Marcello Jardima, 51 anos. Uma das estrelas brilhantes de Bengalur Jawans é Jack Foster, de 23 anos, que já tem uma vasta experiência, jogando em mais de 300 partidas de pickleball.

Jack Foster, que faz parte da equipe de Bengalur Jawans, abriu sua experiência na Índia e também compartilha o guarda -roupa com o amigo indiano da equipe Vrushala Thakare. “Esta é a minha primeira vez na Índia e ele jogou internacional pela primeira vez. Foi uma experiência tão engraçada, vendo como o esporte está crescendo aqui. A World Pickleball League foi um dos meus torneios favoritos. Todo mundo foi tão solidário, e meus colegas de equipe e eu ficamos muito bem, o que até agora contribuiu para o nosso sucesso. Foi divertido cooperar com ela – ele disse.

Pensando em seu começo modesto, Jack disse: “Eu jogo de seis a sete anos. Comecei na aula de ginástica no ensino médio nos EUA e, desde então, vi Picklescall crescendo tanto. Comecei a jogar e, quando melhorei, nos últimos três a quatro anos, comecei a procurar torneios.

Jawans de Bengaluru sentados no topo da mesa e se classificaram para as semifinais, Jack Foster abriu seu vínculo com seus companheiros de equipe e treinador Oliver. “Oliver estava incrivelmente apoiando, simplesmente nos incentivando a acreditar em nós mesmos e no outro. Isso nos lembra que desfrutamos de experiência e entendemos que é um privilégio poder jogar aqui “, acrescentou.

Os Jawans de Bengaluru estavam na melhor forma, vencendo 4 em 5 empates e encerrando a cena de Round-Robin com 52 pontos, incluindo a vitória sobre o poder invicto marinado em Mumbai. Os mandíbulas de Bengaluru enfrentarão as estrelas de Hyderabad na semi -final 1 e desejam garantir um lugar na final de 2 de fevereiro.