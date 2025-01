‘Vulnerabile. Forte. Heated’: Nel momento in cui i Buckeyes rinascono

Michael Cohen Scrittore di football universitario e basket universitario

ATLANTA – Come uno sparo, sguardi di traverso sono passati da un reporter all’altro nella Savannah Ballroom del Peachtree Plaza di The West domenica mattina mentre la peculiare scelta di parole di un editorialista dello Houston Chronicle ha catturato l’attenzione di tutti coloro che conoscevano la situazione. L’allenatore dell’Ohio State Ryan Day, la cui squadra aveva precedentemente perso la quarta partita consecutiva contro il Michigan, sta attraversando i primi tre round dei College Football Playoff in rotta verso un titolo nazionale.

“Ad entrambi gli allenatori” ha esordito l’autore “Ryan, inizierete tutti una (serie) casalinga con il Texas l’anno prossimo; e Marcus, avrete una rivincita con (Texas) A&M. Rischiamo di vedere meno partite come questa a causa dei playoff, e ha vinto il College Football Pensi che i playoff siano un fuoricampo o è più una tripla?

L’ultima parola rimase nell’aria come un cattivo odore. Triplice copia. È impossibile sapere esattamente dove andasse la mente di Day quando la sua controparte, l’allenatore Marcus Freeman Nostra Signora ha fatto il primo tentativo di rispondere a un’innocua domanda sul futuro dei giochi non-conferenza di alto profilo nell’era dei playoff ampliati. Ma per una manciata di membri dei media in questo hotel del centro di Atlanta, molti dei quali seguono i Buckeyes a tempo pieno, il riferimento al baseball che formava il retro della domanda li ha teletrasportati al 27 novembre 2021, l’angolo superiore verbale che è rimasto vuoto. l’allora allenatore del Michigan Jim Harbaugh Day, la cui squadra i Wolverines avevano appena battuto 42-27 per ottenere il record di vittorie consecutive. otto sconfitte consecutive nella competizione.

“A volte le persone che si trovano in terza base pensano di colpire a triplice copialo sai,” disse Harbaugh quel pomeriggio durante la conferenza stampa post partita, con un sorriso sornione che si allargava ad ogni parola in più. “Ma non lo fecero.

Insieme alla straordinaria vittoria della sua squadra in una giornata spazzata dalla neve al Michigan Stadium, dove i Wolverines furono ostacolati dall’attacco dell’Ohio State, lo scioglilingua del coltello di Harbaugh portò probabilmente alla fase più tumultuosa della carriera di Day. Il suggerimento che a Day fosse stata data l’opportunità di allenare i Buckeyes che avrebbe potuto non essersi guadagnato portò ad altre tre sconfitte per The Team Up North, tre tentativi falliti di raggiungere il Big Ten Championship Game – per non parlare di vincerlo – e uno sfogo emotivo. stagione dopo stagione, gli obiettivi irraggiungibili in un posto come l’Ohio State hanno messo a dura prova l’allenatore e la sua famiglia, aggravando le minacce e le richieste di licenziamento di Day dopo l’ultima sconfitta. Il Michigan lo ha lasciato immobile sul campo a fine novembre. Molti fan e analisti credevano che il modo accigliato di Day di allenarsi contro i Wolverines fosse una prova positiva del periodo di tempo corrosivo della rivalità nella sua mente.

Quindi è stato affascinante pensare dove sarebbe potuto andare il subconscio di Day mentre agitava il mignolo sinistro con la mano destra, uno sguardo vuoto sul suo viso mentre Freeman schivava educatamente la domanda con diversi cliché sul concentrarsi solo sulla partita della Mercedes di lunedì sera. Stadio Benz. Ciò diede a Day abbastanza tempo per calmarsi da qualsiasi provocazione interna triplice copia l’allusione potrebbe aver spinto e attraversato alcune delle sue battute spesso ripetute sulle formazioni a 12 squadre che offrono alle squadre maggiori opportunità di crescere e svilupparsi nel corso della stagione, proprio come ha fatto l’Ohio State riprendendosi dalle sconfitte contro Oregon e Michigan. . E con ciò, ogni preoccupazione circa la possibile ricaduta di Day in un alterco post-traumatico fu rapidamente estinta.

“Penso che abbiamo imparato molto su quella struttura, su ciò che ne deriva, e quelle sono tutte ottime conversazioni dopo la stagione”, ha detto Day con un sorriso.

Tuttavia, il suo abile eludere l’interazione potenzialmente imbarazzante ha fatto poco per oscurare un tema comune che circonda lo stato dell’Ohio questa settimana, il che spiega perché alcuni giornalisti hanno reagito in modo così brusco. A cominciare dalla gara d’apertura dei Buckeyes contro il Tennessee, che riportò Day all’Ohio Stadium esattamente tre settimane dopo che molti fan avevano maledetto la sua esistenza quando uscì dal campo perdendo 13-10 contro il Michigan. il programma parlava della vittoria di un campionato nazionale per il suo allenatore come una delle motivazioni principali dopo la stagione. Volevano che Day avesse il suo momento ai vertici di questo sport dopo tutte le critiche e le molestie subite da lui e dai suoi cari, alcune delle quali così gravi – secondo il progressista Jack Sawyer – che Day ritirò temporaneamente i suoi figli da scuola dopo un perdita non specificata. Michigan.

Anche se i giocatori non sono mai stati vicini a Day, il loro legame emotivo con lui è stato rafforzato in modo critico il 3 dicembre, tre giorni dopo l’ultimo incontro del programma contro i Wolverines, questa volta come favoriti per 19,5 punti. Organizzato da alcuni dei leader veterani dei Buckeyes – tra cui Sawyer, il compagno edge rusher JT Tuimoloau, il wide receiver Emeka Egbuka e il tailback TreVeyon Henderson – si è tenuto un incontro a porte chiuse con l’intero roster presente, ma Day era l’unico allenatore. presenza. La conversazione si fece pesante nel corso di diverse ore. La tristezza è stata scatenata e la frustrazione rilasciata. Non poche persone si sono commosse fino alle lacrime. Day ha detto alla squadra: “Ho sbagliato” e ha accettato l’incarico per un’altra stagione avvicinandosi alla disperazione. Quell’incontro, secondo diversi giocatori, avvenne quando i Buckeyes rinabbero.

Egbuka ha detto: “Penso che le persone fossero in grado di parlare con (Day) direttamente e di fargli domande e lui era in grado di rispondere apertamente e onestamente ed era vulnerabile per noi in molti modi in cui non entrerò in dettaglio. A L’allenatore che è simpatico e capace di essere vulnerabile per noi con noi, è prima di tutto un essere umano, anche lui prova emozioni proprio come noi.

Sawyer ha detto: “I ragazzi hanno tirato fuori ciò di cui avevano bisogno per togliersi (il petto). La situazione si è surriscaldata in pochissimo tempo. E poi tutto è andato abbastanza bene alla fine. E abbiamo finito con una preghiera di gruppo e sapevamo che dovevamo farlo. Ci siamo messi al lavoro, abbiamo abbassato la testa, abbiamo tirato fuori l’ultima partita e siamo andati avanti.

Il quarterback Will Howard ha detto: “È stato davvero un momento di verità. C’erano fatti. Le persone erano sfidate. Tutti, me compreso, abbiamo dovuto guardarci un po’ allo specchio e dire: cosa posso fare meglio? Come possiamo sistemare questa cosa a cui eravamo attaccati era che abbiamo ancora questa opportunità davanti a noi per correggere tutti questi errori e andare a giocare per il campionato nazionale.

Ma calmare le acque interne ha fatto ben poco per sedare il rumore esterno che circondava il futuro di Day nello stato dell’Ohio. Legioni di tifosi di Buckeye si rifiutarono di acquistare i biglietti per l’incontro del primo turno della squadra contro il Tennessee, i cui sostenitori vestiti di arancione tennero allegramente un’imboscata a Columbus e occuparono almeno il 35% dello stadio. Il direttore atletico del primo anno Ross Bjork ha iniziato a controllare i danni dicendo che Day guiderà “assolutamente” il programma nel 2025 in un’apparizione radiofonica avvenuta prima ancora che i College Football Playoff fossero iniziati. Le forti vittorie sui Volunteers e poi sull’Oregon hanno portato i fan a credere di poter vincere un titolo nazionale, ma si discuteva ancora molto sul fatto che Day dovesse battere il Texas al Cotton Bowl per assicurarsi che la stagione e il suo tetto salariale di 20 milioni di dollari non fossero visti. . come miserabili fallimenti.

Con ogni successiva conferenza stampa congiunta con Day e un allenatore avversario – nessuno dei quali può eguagliare la percentuale di vittorie dell’87,3% in carriera di Day da quando è stato scambiato per Urban Meyer prima della stagione 2019 – la divisione nell’opinione pubblica tra i fan è diventata più pronunciata. Innanzitutto, c’è stata una sessione mediatica pre-Rose Bowl con l’allenatore dell’Oregon Dan Lanning, un prodigio di 38 anni che ha vinto almeno 10 partite in tre stagioni consecutive ed è stato reclutato dai Ducks a livello dei migliori programmi. nel business. paese, compreso lo stato dell’Ohio. Successivamente c’è stata un’intervista pre-Cotton Bowl con l’allenatore del Texas Steve Sarkisian, che ha guidato i Longhorns ai College Football Playoff per la prima volta la scorsa stagione e ha compiuto quell’impresa nel 2024, guadagnandosi infine una sostanziosa estensione anche se ha perso. Nella partita dei Buckeyes, la sua squadra non è mai stata in vantaggio.

E infine, domenica mattina si è tenuta una conferenza stampa pre-partita con Freeman ad Atlanta alla quale hanno partecipato centinaia di giornalisti e fotografi. Freeman, un alunno dell’Ohio State, non è mai stato così popolare tra i fan di Notre Dame come lo è adesso, dato che i Fighting Irish sono a una vittoria dal primo titolo nazionale del programma dal 1988. La sua inconcepibile sconfitta contro l’Illinois settentrionale all’inizio di settembre sembra che sia così. . una vita fa nel bel mezzo di quel periodo, che ora include 13 vittorie consecutive, un lucroso prolungamento del contratto firmato da Freeman prima dell’inizio della postseason e voci di interesse da parte dei Chicago Bears nell’intervistarlo per il loro lavoro di capo allenatore. Indipendentemente da ciò che accade alla sua alma mater, Freeman è ora una delle figure più popolari nello sport.

“Ha la possibilità di diventare uno dei volti del football universitario in questo momento”, ha detto Steve Wiltfong, vicepresidente del portale nazionale di reclutamento e trasferimenti di football universitario On3, in un’intervista a FOX Sports. “È un bel ragazzo con una grande personalità che ama i suoi giocatori, li fa giocare nella partita di campionato, è giovane e si vede come si comporta nelle conferenze stampa. Tutti lo amano in ogni ambito della vita”.

Forse questo è il tipo di adulazione che Day potrebbe finalmente ricevere se i Buckeyes vincessero il campionato nazionale lunedì sera.

Michael Cohen si occupa di football universitario e basket per FOX Sports con particolare attenzione ai Big Ten. Seguitelo a @Michael_Cohen13.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)