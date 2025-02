Warriors Bar camicie interessanti per altre mage iguodalas -retirement

I Golden State Warriors sono pronti a onorare la straordinaria eredità di Andre Iguodala questa domenica e aumenta la sua maglia numero 9 alle travi del Centro Chase.

La cerimonia speciale seguirà il matchup di Warriors contro Dallas Mavericks.

Iguodala si unisce a un gruppo d’élite di Warriors Legends e diventa solo il settimo giocatore nella storia del franchising per ritirare la sua maglia insieme a icone come Wilt Chamberlain, Rick Barry e Chris Mullin.

I guerrieri stanno tirando fuori tutte le fermate per celebrare la loro ex star, con giocatori che stanno già sfoggiando camicie personalizzate “I Want Iguodala” prima della cerimonia.

I giocatori di Warriors ripristinano le camicie "I Want Iguodala" davanti al suo pensionamento a Jersey oggi

Mentre la selezione All-Star single di Iguodala può sembrare modesta, la sua influenza sul gioco supera i singoli riconoscimenti.

È raramente nella compagnia-13 Hall of Famers non ha mai realizzato una squadra All-Star e altri quattro hanno abbinato il suo aspetto solitario.

Il suo ruolo nella dinastia dei Guerrieri si è rivelato importante, specialmente quando Steve Kerr ha preso la decisione audace di portarlo dalla panchina.

Iguodala ha abbracciato questo cambiamento e, poiché lo sforzo era più alto nella finale della NBA, è entrato nella formazione iniziale per assumere la sfida di difendere LeBron James.

I suoi risultati lo mettono in compagnia unica.

Iguodala è tra i soli 12 giocatori nella storia della NBA per combinare diverse scelte di squadra con quattro campionati e un gruppo prestigioso di All-Star, con royalty di basket come Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Kobe Bryant.

Mentre la sua Hall of Fame Support l’ammissibilità si sta avvicinando nel 2027, il posto di Iguodala tra i grandi momenti del basket sembra sicuro, rendendo questa pensione di maglia un tributo adatto alla sua straordinaria carriera.

