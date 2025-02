Jimmy Butler Trade Saga è finita. Miami Heat invia un All-Star insoddisfatto sei volte ai Golden State Warriors in cambio di Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e il primo round, secondo A, secondo A. Rapporto di ESPN Mercoledì.

Warriors si è unito a una serie di nomi che hanno portato alla scadenza del 6 febbraio, tra cui Kevin Durant Ma dopo che Durant ha chiarito che non era interessato a tornare a San Francisco, si sono rivolti a Butler.

Butler ora si unisce alla squadra di Warriors, con un MVP Double League Stephen Curry e una quattro volte All-Star Draymond Green. The Warriors è attualmente seme alla Western Conference con un record di 25-24 alla Western Conference.

L’ultimo mese di calore di Butler era stato roccioso. È tornato da sette partite il 17 gennaio, dopo un po ‘di calore in avanti da molti dei comportamenti che considerava dannoso per la squadra. Fu di nuovo interrotto cinque giorni dopo, questa volta in due partite, la mancanza di un volo di squadra. Prima di essere istituito lunedì, il calore lo ha interrotto per un periodo di pratica indefinito.

Prima della prima sospensione dell’NBA del 2015, un giocatore migliorato ha espresso di aver perso la “gioia” del campo a Miami. Il gruppo ha confermato di aver richiesto il commercio poco dopo.

Nella prima stagione di Butler, con Lämpone, la squadra ha raggiunto le finali della NBA e di nuovo nel 2023 per la seconda prestazione in quattro anni.

Finora in questa stagione, Butler ha giocato in 25 partite, inviando una media di 17 punti, 5,2 rimbalzi e 4,8 aiuto.

