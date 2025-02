Warriors vs. Bucks ODDS, Previsão de pontuação, Horário de início: 2025 Seleções da NBA, 10 de fevereiro As melhores apostas por modelo comprovado

As equipes que procuram avançar em direção aos playoffs da NBA de 2025 são encontradas quando os Golden State Warriors lutam contra o Milwaukee Bucks na noite de segunda -feira. O Golden State vem de uma vitória de 132-111 em Chicago no sábado, enquanto Milwaukee venceu a Filadélfia por 135 a 127 no domingo. Os Warriors (26-26), que estão empatados em quarto lugar com Phoenix na divisão do Pacífico, têm 11-13 na estrada em 2024-25. O Bucks (28-23), que é o terceiro na divisão central, tem 17-8 em casa. Jonathan Kuminga (tornozelo) permanece fora de Golden State, enquanto Brook López (ombro) aparece como provável.

O Fórum Fisver em Milwaukee é configurado para as 20:00 ET. Esta será a primeira das duas reuniões nesta temporada. As equipes dividiram os últimos 10 jogos anteriores. Os Warriors são favoritos de 6,5 pontos nas últimas chances de Warriors vs. Bucks do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos pontuados por total/menor é 231,5. O Golden State está -251 na linha de dinheiro (risco de US $ 251 para ganhar US $ 100), enquanto Milwaukee está em +205 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 205). Antes de fazer alguns dólares vs. Guerreiros, Você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na Sportsline.

Warriors vs. Bucks Spread: Golden State -6,5

Warriors vs. Bucks sobre/abaixo de: 231,5 pontos

Warriors vs. Bucks Money Line: Golden State -251, Milwaukee +205

GS: Warriors são 7-3 contra a propagação em suas últimas 10 reuniões com Milwaukee

Mil: o excesso/menos é de 5-5 nos últimos 10 jogos de Bucks

Warriors vs. Bucks Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que os Warriors podem cobrir

O pequeno atacante Jimmy Butler, adquirido do Miami Heat na semana passada, fará sua segunda aparição com um uniforme de ouro de ouro. Em sua estréia em Chicago, no sábado, ele investiu 25 pontos, enquanto adicionou quatro assistências e dois rebotes. Em um jogo contra o Bucks nesta temporada, terminou com 23 pontos, cinco assistências e quatro rebotes em 37 minutos de ação. Para a temporada, ele jogou em 26 jogos, incluindo 26 aberturas e média de 17,3 pontos, 5,1 rebotes, 4,8 assistências e 1,1 assaltos em 30,5 minutos.

Também promove os Warriors o veterano do proprietário Stephen Curry. Em 43 jogos, todo mundo começa, tem uma média de 23 pontos, 6,1 assistências, 4,5 rebotes e um assalto em 32 minutos. Ele está se conectando em 43,4% de seus objetivos de campo, incluindo 39,2% da faixa de 3 pontos e 93,3% de seus lances livres. Ele marcou 30 ou mais pontos em cada um dos últimos três jogos, incluindo um esforço de 37 pontos, sete rebotes e quatro participantes em uma derrota por 120-112 contra o Los Angeles Lakers na quinta-feira.

Por que eles podem cobrir dólares

Milwaukee ficará sem o veterano atacante do poder Giannis Antetokounmpo, que sai pelo menos o resto desta semana com a dor do bezerro esquerdo. Ajude a coletar a liberação de pontuação será o proprietário de Damian Lillard (questionável, isquiotibiais). É uma média de 25 pontos, 7,5 assistências, 4,7 rebotes e 1,2 roubos em 36,3 minutos de ação. Em uma vitória de 135-127 sobre os 76ers da Filadélfia no domingo, ele investiu 43 pontos, enquanto levou oito assistências e pegou sete rebotes. Ele quase registrou um duplo triplo em uma derrota de 115-110 contra o Atlanta Hawks na sexta-feira, marcando 23 pontos, enquanto acrescentou 10 assistências e nove rebotes.

O centro López (provável) é outra peça importante para a ofensiva de Milwaukee. Na derrota contra o Hawks, ele marcou 16 pontos, enquanto adicionou dois bloqueios, duas assistências e dois rebotes em 35 minutos. Ele teve 15 pontos, dois bloqueios e oito rebotes na vitória sobre a Filadélfia. Para a temporada, é uma média de 12,2 pontos, 4,6 rebotes, 1,9 bloqueios e 1,7 assistências em 32,1 minutos de ação. Defensivamente, a primeira primeira rodada do Nets no NBA Draft de 2008 tem mais de 2.000 bloqueios de corrida.

Como fazer guerreiros vs. Bucks

