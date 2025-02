Warriors vs. SNNs ODDS, Previsão de armazenamento, Horário de início: 2025 Seleções da NBA, 31 de janeiro Better By Model Forness fornecido

As equipes que procuram manter o acidente quente quando o Phoenix Suns enfrenta os Golden State Warriors em um confronto importante da Divisão do Pacífico na noite de sexta -feira. Phoenix vem de uma derrota por 121-113 contra o Minnesota Timberwolves na quarta-feira, enquanto o Golden State demoliu Oklahoma City 116-109 naquela mesma noite. O Suns (24-22), que é o terceiro na divisão do Pacífico, está 9-13 ao longo do caminho. Os Warriors (24-23), que estão empatados em quarto lugar na divisão com Sacramento, estão 14 a 12 em seu tribunal local. Phoenix lidera a série de todos os tempos com 151 vitórias versus 114 derrotas. Draymond Green (bezerro) e Jonathan Kumina (tornozelo) permanecem fora de Golden State, enquanto Phoenix não tem feridos para informar.

O Punta del Chase Center em São Francisco é estabelecido para as 22h ET. As equipes dividiram dois jogos nesta temporada, com a Golden State publicando uma vitória na casa de 109-105 em 28 de dezembro. Phoenix é o favorito de 1 ponto nas últimas chances de Suns vs. Guerreiros do consenso da Sportsline, enquanto o total/menor para o total para o total para o total para o total de pontos observados são 228,5. Os Suns estão em -115 na linha de dinheiro (correm o risco de ganhar US $ 100), enquanto os Warriors estão em -104 (risco de US $ 104 para ganhar US $ 100). Antes de fazer qualquer vs. Picks Suns, Você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na Sportsline.

Existem vários aqui Linhas de apostas da NBA Para guerreiros vs. Sóis:

Suns vs. Guerreiros estendidos: Sol -1

Suns vs. Guerreiros sobre/Under: 228,5 pontos

SNNS vs linha de dinheiro. Guerreiros: Phoenix -115, Golden State -104

PHX: O Suns atingiu o jogo total em 16 de seus últimos 22 jogos (+9,40 unidades)

GS: Os Warriors atingiram o jogo total em 51 de seus últimos 87 jogos (+11,40 unidades)

Por que os Warriors podem cobrir

O proprietário de Stephen Curry às vezes tem sido dominante. Ele registrou cinco duplas duplas na temporada e marcou em dois dígitos em 17 jogos consecutivos. Em uma derrota por 123-117 em Sacramento em 22 de janeiro, ele marcou 14 pontos e distribuiu 12 assistências. Ele teve 30 pontos e 10 assistências em uma vitória de 139 a 105 sobre a Filadélfia em 2 de janeiro. Em 38 jogos, todos os começos, em média de 22,3 pontos, 6,3 assistências, 4,7 rebotes e 1,1 assaltos em 31,7 minutos.

O pequeno atacante Andrew Wiggins vem de uma performance de 27 pontos, quatro rebotes e dois participantes na vitória sobre o Thunder. Ele teve 25 pontos, seis rebotes e três assistências na derrota de 22 de janeiro em Sacramento. Está se conectando com 44,8% de suas metas de campo, incluindo 38,7% de seus lances livres e 78,6% de seus lances livres. Em 41 jogos, todo mundo começa, com média de 17,4 pontos, 4,6 rebotes e 2,3 assistências em 30 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que as solas podem cobrir

O atacante do poder Kevin Durant vem de um desempenho sólido com 33 pontos, sete assistências, quatro bloqueios, dois rebotes e dois assaltos na derrota contra o Minnesota na quarta -feira. Ele teve 29 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em uma vitória de 119 a 109 sobre o Washington Wizards no sábado. Em dois jogos contra o Warriors nesta temporada, tem 26 pontos, oito rebotes, 3,5 bloqueios e três assistências em 36,5 minutos. Para a temporada, Durant tem uma média de 27,3 pontos, 6,3 rebotes, 4,2 assistências e 1,4 bloqueios em 36,2 minutos.

A escolta de Devin Booker tem estado em uma sequência ultimamente. Ele vem de um esforço de 28 pontos, oito e quatro cheiros na derrota contra os Timberwolves. Em uma vitória por 111 a 109 sobre o Los Angeles Clippers na segunda-feira, ele marcou 26 pontos, enquanto acrescentou oito assistências e sete rebotes. Em uma aparição contra o Golden State nesta temporada, ele derramou 27 pontos com nove assistências e três rebotes. Em 41 começos nesta temporada, Booker calcula a média de 25,5 pontos, 6,7 assistências, quatro rebotes e 1,2 assaltos em 37 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

