Washington Wizards x Minnesota Timberwolves: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Minnesota Timberwolves @ Washington Wizards

Registros atuais: Minnesota 20-18, Washington 6-31

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Capital One Arena – Washington, Distrito de Columbia

O que saber

Os Timberwolves jogarão os quatro quartos completos na segunda-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Eles desafiarão o Washington Wizards às 19h00 horário do leste dos EUA na Capital One Arena. Os Timberwolves podem querer um pouco de aderência neste jogo, já que o time teve 18 reviravoltas no sábado.

Os Timberwolves provavelmente entram no confronto com rancor, considerando que os Grizzlies acabaram de encerrar a seqüência de três vitórias consecutivas do time no sábado. Eles ficaram um pouco atrás de Memphis por uma pontuação de 127-125. Para quem acompanha em casa, essa é a derrota mais próxima que Minnesota sofreu contra Memphis desde 26 de abril de 2022.

Apesar da derrota, os Timberwolves viram vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Donté DiVincenzo, que acertou 6 de 11 no centro da cidade e fez um duplo-duplo com 27 pontos e dez rebotes, foi talvez o melhor de todos. Além disso, DiVincenzo também registrou uma porcentagem de arremessos de 64,3%, que é a maior que ele registrou desde novembro de 2024. Jaden McDaniels foi outro jogador importante, indo 9 de 12 no caminho para 21 pontos, mais seis rebotes e três roubos.

Embora tenham perdido, os Timberwolves trabalharam unidos e terminaram o jogo com 37 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, a recente queda dos Wizards ficou um pouco mais difícil no domingo, após a sexta derrota consecutiva. Eles sofreram um duro golpe contra o Thunder, caindo por 136-95. Washington ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 67-43.

A derrota de Minnesota reduziu seu recorde para 20-18. Quanto a Washington, a sua derrota baixou o seu recorde para 6-31.

Os Timberwolves conseguiram uma vitória sólida sobre os Wizards em seu encontro anterior, em abril de 2024, vencendo por 130-121. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Timberwolves já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Minnesota é um grande favorito de 13,5 pontos contra Washington, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma margem de 13,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 224,5 pontos.

História da série

Washington venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Minnesota.